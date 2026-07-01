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ధాన్యం తరలించేందుకు వంద రోజుల ప్లాన్ - పౌరసరఫరాల శాఖ 'మిషన్ కె-100'

రాబోయే 100 రోజుల్లో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణను రూపొందించిందిన పౌర సరఫరాల శాఖ - కొత్త పంట రాకముందే ఏర్పాట్లు చేసే దిశగా అడుగులు - ఎఫ్​సీఐ జనరల్​ మేనేజర్​తోనూ చర్చలు జరిపిన కమిషనర్

ధాన్యం సేకరణ మిషన్​ కే 100
Telangana Civil Supplies On Grain Collection (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 8:47 PM IST

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Telangana Civil Supplies On Grain Collection : రాబోయే 2026-27 ఖరీఫ్ సీజన్​కు సంబంధించి ధాన్యం సేకరణలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా జరిగేందుకు సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందుకోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ 'మిషన్ కె-100' అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా రాబోయే 100 రోజుల్లో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఈ మేరకు పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ ఎం.స్టీఫెన్ రవీంద్ర అధ్యక్షతన హైదరాబాద్​లోని ఎర్రమంజిల్​లో ఉన్న పౌర సరఫరాల భవన్​లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ను నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్​సీఐ) జనరల్ మేనేజర్ జీఎన్ రాజుతో విస్తృత చర్చలు జరిపి నిర్దిష్ట సమయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు.

బకాయిలను విడుదల చేయాలని ఒత్తిడి : ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్​లో పౌరసరఫరాల శాఖ జిల్లా మేనేజర్లు, జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారులు పాల్గొని ఖరీఫ్ పంట చేతికి వచ్చేలోపు రవాణా, ఆర్థికపరమైన అడ్డంకులు వెంటనే పరిష్కరించేలా ప్రణాళికలు రచించారు. ఈ మేరకు నిలిచిపోయిన ధాన్యం నిల్వలు త్వరగా తరలించేందుకు వీలుగా తక్షణమే తగినంత స్థలం కేటాయించాలని ఎఫ్​సీఐను కోరారు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆ సంస్థపై ఒత్తిడి తెచ్చారు.

ఎఫ్​సీఐకి బియ్యం అప్పగించడంపై దృష్టి : మిషన్ కె-100 కార్యాచరణ ప్రణాళిక ద్వారా వంద రోజుల్లో ధాన్యం నిల్వల తరలింపును వేగవంతం చేసి, భాగస్వాములందరి మధ్య సమన్వయం మెరుగుపరిచేందుకు మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తుందని కమిషనర్​ తెలిపారు. కొనుగోలు కేంద్రాలకు కొత్త పంట చేరుకునేలోగా రాష్ట్రంలో ధాన్యం నిల్వలు, రవాణా, ఆర్థిక వ్యవస్థలను పూర్తిగా రూపుమాపే దిశగా ముందుకెళ్లనుందని వివరించారు. కొత్త దిగుబడి రాకముందే గోదాములు సిద్ధం చేయడం, పెండింగ్‌లో ఉన్న ధాన్యాన్ని యుద్ధప్రాతిపదికన మిల్లింగ్ చేసి, ఎఫ్​సీఐకి బియ్యం అప్పగించడంపై 'మిషన్ కె-100' ద్వారా ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తామన్నారు.

వాహనాలను ట్రాకింగ్ సిస్టమ్​ ద్వారా : ప్రణాళికలో భాగంగా తక్షణమే నిధులు సమకూర్చుకోవడంతోపాటు గోదాముల అద్దె భారాన్ని తగ్గించుకునే లక్ష్యంతో ధాన్యాన్ని ఒక క్రమపద్ధతిలో దశలవారీగా వేలం వేయడంపైనా ఇది దృష్టి సారిస్తుందని కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర వెల్లడించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన రాయితీలు, ఇతర ఖర్చులు, నిలిపివేసిన నిధులను త్వరగా రాబట్టడమే లక్ష్యమని వివరించారు. కూలీలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, పని వేగం పెంచడానికి స్వయంచాలక పరికరాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేయాలన్నారు. దీని కోసం భారీ స్థాయిలో ధాన్యం వచ్చే కొనుగోలు కేంద్రాలను ఆధునీకీకరించడమే లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.

కొనుగోలు కేంద్రాలు, రైస్ మిల్లుల మధ్య రవాణా అడ్డంకులను తొలగించడానికి వాహనాల ఉనికిని ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టే వ్యవస్థ (జియో ట్రాకింగ్​ సిస్టమ్​) వినియోగంలోకి తీసుకురానున్నట్లు కమిషనర్ తెలిపారు. దీని ద్వారా పౌర సరఫరాల రవాణా వ్యవస్థలో పూర్తిగా మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని ఆయన అన్నారు.

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ధాన్యం సేకరణ మిషన్​ కే 100
TELANGANA ON GRAIN COLLECTION

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