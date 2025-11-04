పేరుకు రాష్ట్ర రెండో రాజధాని - వానొస్తే మాత్రం పరిస్థితి 'గోదారి'

ETV Bharat / state

Published : November 4, 2025 at 8:20 AM IST

Warangal Submerged by Heavy Rains : గత 20 ఏళ్లుగా వరంగల్​ నగరం ప్రతి ఏడాది నీట మునుగుతూనే ఉంది. ఏటికేడు ముంపు తీవ్రత పెరుగుతున్నా, శాశ్వత పరిష్కార పనులు ప్రతిపాదనలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఓరుగల్లులో ముంపు సమస్య మాత్రం తీరడం లేదు. రాష్ట్ర రెండో రాజధానిగా వరంగల్​ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని పాలకులు అంటున్నారు. కానీ దీనిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉంది. వర్షం పడితే నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోతోంది. భవిష్యత్తులో కుంభవృష్టి వానలే ఉంటాయని నిపుణులంటున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగా వరద నీటి కాలువలు, అంతర్గత డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఈ సమస్య 2005 నుంచి మొదలు :

  • 2005 నుంచి వరంగల్ నగరంలో ముంపు సమస్య ఏర్పడుతోంది. సరిగ్గా 20 ఏళ్ల క్రితం 4-5 సెంటీ మీటర్ల వర్షం కురిస్తేనే 12 నుంచి 15 కాలనీలు నీటమునిగాయి. హంటర్​రోడ్​ బొందివాగు నాలా ఉప్పొంగడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
  • 2007లో వచ్చిన వరదలకు 20 కాలనీలు ముంపునకు గురయ్యాయి. 6-8 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హనుమకొండ అలంకార్​ పెద్ద మోరీ వరద నీటి ఉద్ధృతితో ఒకరు గల్లంతయ్యారు.
  • ఆ తర్వాత 2009, 2010, 2012లో 10 సెంటీ మీటర్ల వర్షం పడగా, 25 కాలనీలు నీటిలో మునిగాయి.
  • మళ్లీ 2016లో వరంగల్​, హనుమకొండ ప్రాంతాల్లో వరద సమస్య ఎక్కువైంది. ఆ సమయంలో 45 కాలనీల్లోకి నీళ్లొచ్చాయి. హంటర్​రోడ్​ బొందివాగు, హనుమకొండ నయీంనగర్​ నాలా ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో వరంగల్​, హనుమకొండ నగరాలు వణికిపోయాయి. 14-16 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 2019లోనూ వరదలు వచ్చాయి.

పెరుగుతూ వస్తున్న సమస్య : 2021 ఆగస్టు 13, 14 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. 22 - 24 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. నగరంలో 100 కాలనీలు ముంపునకు గురయ్యాయి. నలుగురు మృతి చెందారు. అలాగే భారీగా ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. 2023లో వరంగల్​ నగరాన్ని వరదలు ముంచెత్తాయి. 28 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నగరంలో 60 కాలనీలు నీట మునిగాయి. 2025 అక్టోబరు 29వ తేదీ ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు కుండపోత వర్షం పడింది. దీంతో 45 కాలనీలు నీటమునిగాయి. 30 వేల గృహాలకు ఇబ్బంది కలిగింది. రెండు రోజుల పాటు ప్రజా రవాణా స్తంభించింది. రహదారులు చెరువులను తలపించాయి.

ఏం చేయాలంటే :

  • నగర శివారు వద్ద వరద మళ్లించాలి.
  • భద్రకాళి, చిన్నవడ్డేపల్లి, వడ్డేపల్లి, కాజీపేట బంధం చెరువు, గోపాల్​పూర్​ తదితర చెరువుల నాలాలు విస్తరించాలి.
  • వరంగల్​, హనుమకొండ నగరాల్లో వరద నీటి కాలువలు నిర్మించాలి.
  • అండర్ డ్రైనేజీ ఏర్పాటు చేయాలి.
  • కాలనీల్లో అంతర్గత డ్రైనేజీలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • ముంపు కాలనీల్లో శాశ్వాత పనులు చేపట్టాలి.

