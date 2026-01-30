నిజాం నగలు హైదరాబాద్కు వచ్చే అవకాశం లేదా?
ఆర్బీఐ వాల్ట్లోనే ఆర్బీఐ లాకర్లలో నిజాం పాలకులకు చెందిన 173 రకాల ఆభరణాలు - 1995 నుంచి అక్కడే నిక్షిప్తం - రాజ్యసభలో వెల్లడించిన కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్
Published : January 30, 2026 at 7:04 PM IST
Government On Nizam Jewellery : నిజాం పాలకులు ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఒకరిగా నాటి కాలంలో ప్రసిద్ధి. అయితే ఆకాలం నాటి ఆభరణాలు, సంపదకు ఎంతో చరిత్ర ఉంది. కాగా నిజాం నగలు కేంద్ర రిజర్వ్బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) వద్ద సురక్షితంగా ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆ ఆభరణాల చారిత్రక, సాంస్కృతిక, వారసత్వ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి అధిక భద్రత మధ్య వాటిని ఉంటామని పేర్కొంది. ఈ వివరాలను రాజ్యసభలో కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ రాతపూర్వకంగా తెలిపారు. వాటిని హైదరాబాద్లో సాధారణ ప్రజల సందర్శనకు ఉంచే అంశంపై ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు. నిజాం పాలకులకు చెందిన 173 అద్భుతమైన అపారమైన ఆభరణాలు 1995 నుంచి రిజర్వు బ్యాంకు వాల్ట్స్లోనే భద్రంగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వానికి తెలుసా? అని కొందరు లోక్సభ సభ్యులు షెకావత్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి బదులిస్తూ ఆయన తెలుసని చెప్పారు.
సుప్రీంకోర్టుకు చేరిన వివాదం : నిజాంల పాలనలో ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానం స్వాతంత్రం అనంతరం 1948లో చేపట్టిన ఆపరేషన్ పోలోతో భారత్లో విలీనమైంది. తర్వాత నిజాంలకు సంబంధించిన ఆస్తులపై వివాదం మొదలైంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నుల్లో ఆరో స్థానంలో నిలిచిన నిజాం నవాబ్కు భారీగా ఆస్తులున్నాయి. వీటి విలువ ఏకంగా రూ.11,80,000 కోట్లుగా అంచనా. ఏడో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ 1967లో 80 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. అప్పటివరకు భారతీయుల్లోనే అత్యంత సంపన్నుల్లో ఆయన ఒకరు. ఆయన మరణం తరువాత కూడా ఈ నగలపై వివాదం మొదలైంది. వీటిని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విక్రయించేందుకు అనుమతి కోరుతూ నిజాం వారసులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇవి దేశ సంపద అయినందున కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. చివరకు 1995లో కేంద్రం జాకబ్ డైమండ్ సహా 173 నగలను రూ.218 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి వెళ్లాయి.
జాకబ్ డైమండ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ : కేంద్రం కొనుగోలు చేసిన నిజాం నగలలో 173 రకాల వజ్రాభరణాలు, వెండి వస్తువులు వీటిలో ఉన్నాయి. 184.7 క్యారెట్ల బరువున్న ప్రపంచంలోనే అయిదో పెద్దదైన జాకబ్ డైమండ్ ఈ విలువైన వస్తువుల్లో ఒకటి. 2001లోనే దీని విలువ రూ.400 కోట్లని చెప్పారు. ఇప్పుడు వేల కోట్లలోనే ఉంటుందని అంచనా. ఇంత విలువైన వజ్రాన్ని నిజాం పేపర్ వెయిట్గా వాడేవారట. ఈ వజ్రంతో పాటు ఏడుతీగల బస్రా ముత్యాలహారం ఉంది. దీనిని 465 ముత్యాలను పొందుపరిచారు. ఇంకా తలపాగా ఆభరణాలు, నెక్లెస్లు, చెవిపోగులు, ఆర్మ్బ్యాండ్లు, కంకణాలు, బటన్లు, కఫ్లింక్లు, చీలమండలు, వాచ్చైన్, ఉంగరాలు, ముత్యాలు, వైఢూర్యాలు, పగడాలు ఇలాంటివి మొత్తం 173 నగలున్నాయి.
ఇప్పటివరకు 3 సార్లే ప్రదర్శన : ఈ ఆభరణాలను ఇప్పటి వరకు 3 సార్లు మాత్రమే ప్రజలు చూసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. 2001, 2006లో సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో ప్రత్యేకంగా వీటిని ప్రదర్శించారు. ఆ తరువాత 2019లో దిల్లీలోని నేషనల్ మ్యూజియంలో భారీ భద్రత నడుమ వీటిని ప్రదర్శించారు. అప్పటి నుంచి ఇవి ఆర్బీఐ వాల్ట్లోనే భద్రంగా ఉన్నాయి. చాలాసార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటిని ప్రదర్శించాలని కోరినప్పటికి ఆ విజ్ఞప్తికి ఆమోదం దక్కలేదు.
శాశ్వత ప్రదర్శనశాల ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ : 2024లో కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఈ భరణాలపై స్పందించారు. ఆర్బీఐ అధీనంలో ఉన్న నిజాం నగలను నగరానికి తీసుకురావాలన్న డిమాండ్ కేంద్రం పరిశీలిస్తుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవనం, భద్రత ఏర్పాట్లు చేస్తే వాటిని తీసుకురావడానికి ఇబ్బందులు లేవని ప్రకటించారు. అయితే అప్పటి నుంచి ఇందులో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. ఈ నగలను హైదరాబాద్లో ప్రదర్శనకు ఉంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని నిజాం వారసులు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. సొంత భవనం లేదా సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలోనే ఓ ప్రత్యేక ప్రదర్శనశాల ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్ వినిపించింది. ఆ తరువాత ఇప్పుడు మళ్లీ రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి ప్రకటనతో చర్చ మొదలైంది.