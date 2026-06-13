కోల్ గ్యాసిఫికేషన్తో రోజుకు 2వేల టన్నుల గ్యాస్ ఉత్పత్తి - రాష్ట్రంలో ప్లాంట్కు సిద్ధమవుతున్న బీహెచ్ఈఎల్, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్
బొగ్గులో బూడిద శాతం ఎక్కువున్నా గ్యాసిఫికేషన్ ప్రక్రియ - టెక్నాలజీని రూపొందించిన హైదరాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు - గ్యాసిఫికేషన్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్న కేంద్రం - హైదరాబాద్లో గ్యాసిఫికేషన్ రోడ్షోకు విశేష స్పందన
Published : June 13, 2026 at 7:05 PM IST
Coal Gasification In Telangana : చైనా, దక్షిణాఫ్రికా, అమెరికా వంటి దేశాలు కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు అవసరమైన బొగ్గు నిల్వలు మన దేశంలోనూ అపారంగా ఉన్నాయి. మన బొగ్గు వనరులను సక్రమంగా వినియోగించుకుని వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి కొత్త పునాదులుగా మార్చే లక్ష్యంతో గ్యాసిఫికేషన్ ప్రక్రియపై భారత ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది.
బొగ్గును నేరుగా మండించకుండా : కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అనేది బొగ్గును నేరుగా మండించకుండా దానిని కంట్రోల్డ్ టెంపరేచర్, కంట్రోల్డ్ ప్రెజర్తో రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా 'సిన్గ్యాస్' ఉత్పత్తి చేస్తారు. హైడ్రోజన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి వాయువులు ఇందులో ఉంటాయి. సిన్గ్యాస్ను అత్యంత పర్యావరణ అనుకూలమైన, పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడే ఆధునిక ఇంధన సాంకేతికతగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
పొడి చేసిన బొగ్గును, పరిమిత ఆక్సిజన్, నీటి ఆవిరి సమక్షంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు(400 డిగ్రీల సెల్సియస్), పీడనం వద్ద వేడి చేస్తారు. ఈ థర్మో కెమికల్ ప్రక్రియ ద్వారా బొగ్గులోని రసాయన బంధాలు విచ్ఛిన్నమై 'సిన్గ్యాస్' అనే శుభ్రమైన ఇంధనం తయారవుతుంది. ఒక టన్ను బొగ్గును కాల్చి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేయడానికి బదులు, దానిని అనేక బై ప్రొడక్ట్స్గా మార్చి, వ్యాల్యూ అడిషన్ చేయడమే కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ మూల సూత్రం. దీనిని శుద్ధి చేసి విద్యుత్ ప్లాంట్లలో ఇంధనంగా వాడవచ్చు. సహజ వాయువు(సీఎన్జీ)కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు.
"బొగ్గును గ్యాస్గా మార్చడాన్నే కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటారు. అంటే బొగ్గులో ఉన్న ఎనర్జీని గ్యాస్ రూపంలోకి మార్చడం. దీన్ని మళ్లీ పలు ఉత్పత్తుల కోసం వినియోగించవచ్చు. ఈ రకమైన గ్యాస్ను సిన్గ్యాస్ అంటారు. ఇది సహజవాయువుకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేస్తుంది. బీహెచ్ఈఎల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాంతాల్లో 1990 నుంచి పనిచేస్తోంది. కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్తో కలిసి రోజూ 2,200 టన్నులు అందించేలా ప్లాంట్ను స్థాపిస్తున్నాం" - తిరుపతి నాయుడు, బీహెచ్ఈఎల్ సాంకేతిక అధికారి
50 వేల మందికి ఉఫాధి : కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రయాణానికి హైదరాబాద్ ఒక మూలాధారమని కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దేశంలోని 72శాతం విద్యుదుత్పత్తి బొగ్గు ద్వారానే జరుగుతోంది. కానీ గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహించి, తద్వార మిగిలిన బొగ్గును గ్యాసిఫికేషన్ వైపు మళ్లించాలన్నదే ప్రధాని మోదీ సర్కారు ధ్యేయమని పేర్కొన్నారు. కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ను ప్రోత్సహించేందుకు దాదాపు రూ.46,000 కోట్ల భారీ పథకాన్ని కేంద్రం ప్రకటించిందని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ ఇటీవల బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ కోసం రూ.37,500 కోట్లతో ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 75 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును గ్యాసిఫై చేయడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు కారణంగా 50 వేల మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని ఆయన వివరించారు.
"నరేంద్రమోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత సంవత్సరానికి ఒక బిలియన్ టన్నులు బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసి రికార్డు సృష్టించాం. బొగ్గు ఉత్పత్తి, వినియోగంలోనూ మనం రెండో స్థానంలో ఉన్నాం. నిల్వల్లో ఐదో స్థానం. దీన్ని ఉపయోగించుకోవడం కోసం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. ముడి చమురు ఉత్పత్తుల దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు సుమారు రూ.46వేల కోట్ల ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి గ్యాసిఫికేషన్ ఉత్పత్తిని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి
హైదరాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు సుసాధ్యం చేశారు : మనదేశానికి ఇప్పటికీ మెథనాల్, అమ్మోనియా, హైడ్రోజన్, సింథటిక్ నాచురల్ గ్యాస్, ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్, ట్రాన్స్ పోర్ట్ ప్యూయల్స్, స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఫీడ్ స్టాక్ ఉత్పత్తులను భారీస్థాయిలో దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. దీంతో లక్షలకోట్ల రూపాయల విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చుచేయాల్సి వస్తోంది. కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రక్రియ మనదేశంలో విజయవంతమైతే, మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఉత్పత్తులను దేశీయంగా తయారుచేసుకోవచ్చు.
భారతదేశంలో లభించే బొగ్గులో బూడిదశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి బొగ్గుతో గ్యాసిఫికేషన్ సాధ్యం కాదనే భావన ఉండేది. కానీ హైదరాబాద్లోని శాస్త్రవేత్తలు, ముఖ్యంగా బీహెచ్ఈఎల్, రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ ఇండిజినెస్ టెక్నాలజీ డెవలపర్స్ భారతీయ బొగ్గుకు అనువైన గ్యాసిఫికేషన్ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు.
మార్కెటింగ్కు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కీలకం : కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు చేయాలంటే వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి అవసరం అవుతుంది. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ కోసం మొదటి విడతలో రూ.8,500 కోట్లు, ఇటీవలే మరో రూ.37,500 కోట్ల ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. దీని ద్వారా సుమారు రూ.3 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయనేది కేంద్రప్రభుత్వ ఆలోచన. మెథనాల్, అమ్మోనియా, హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి చేయడం ఒక భాగం మాత్రమే. వాటిని మార్కెట్కు చేర్చడం, వినియోగ పరిశ్రమలతో అనుసంధానం చేయడంలో ప్రైవేట్ సెక్టార్ పాత్ర కీలకమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్తో పాలసీ పరమైన మద్దతు ఇస్తోంది.
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