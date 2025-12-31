ETV Bharat / state

జాతీయ డిజిటల్ లైబ్రరీ : పుస్తకాలు కొనాల్సిన అవసరం లేదు - ఇంట్లో కూర్చొనే కావాల్సినవి చదువుకోవచ్చు

ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా చదువుకునేందుకు వీలుగా జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయం - యాప్‌లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఆన్​లైన్​లో చదువుకునే అవకాశం - 200కి పైగా భాషల్లో లభ్యం - గ్రామీణులకు ఎంతో ప్రయోజనం

National Digital Library Of India
National Digital Library Of India (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

National Digital Library Of India : ఒకప్పుడు ఏదైనా పుస్తకం చదవాలంటే దగ్గర్లోని గ్రంథాలయానికి వెళ్లేవారు. అక్కడ కావాల్సిన పుస్తకం అందుబాటులో ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. అది తీసుకున్న వాళ్లు తిరిగి ఇచ్చే వరకు కళ్లల్లో వత్తులు వేసుకొని చూడాల్సి వచ్చేది. ఈ నిరీక్షణకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, జాతీయ డిజిటల్‌ లైబ్రరీ ప్రారంభించింది. ఇది సాహిత్యాభిలాషులకే కాదు, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, ఉపాధ్యాయులకు సహకారం అందించే ఒక ఆన్‌లైన్ విద్యా ప్లాట్ ఫామ్. ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీలో దొరికే సమాచారం ఎలా పొందవచ్చో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయం అనేది భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించిన ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం. 2015లో కేంద్రం దీనిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వ విద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, విద్యా సంస్థల నుంచి సేకరించిన విజ్ఞాన వనరులను ఒకే వేదికపై అందుబాటులోకి తీసుకురావటమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇందులో పుస్తకాలు మాత్రమే కాదు పాఠ్య పుస్తకాలు, పరిశోధనా పత్రాలు, ప్రశ్నాపత్రాలు వంటి అనేక అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందని రాష్ట్ర గ్రంథాలయ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ రియాజ్‌ తెలిపారు.

అందరికీ అందుబాటు ఉండేలా జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయం (ETV)

"ఒకప్పుడు పుస్తకాలు చెట్ల ఆకులపై రాసేవారు. కానీ ఇప్పుడు అది డిజిటలైజ్​ అయ్యింది. గ్రంథాలయాలకు రావాలి అనుకునే వారికి మనం ఆ అవకాశం ఇవ్వాలి. అదే విధంగా రాలేని వారికి డిజిటల్​ రూపంలో పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన ఈ స్కీమ్​ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది." - రియాజ్, రాష్ట్ర గ్రంథాలయ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్

ఎక్కడైనా చదువుకునే అవకాశం : ప్రస్తుతం గ్రంథాలయాలు బాగా తగ్గిపోయాయి. పలుచోట్ల ఉన్నా, వాటి నిర్వహణ సరిగ్గా లేదు. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఖరీదైన పుస్తకాలు కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. తెలుగు సహా అనేక భారతీయ భాషల్లో విద్యా వనరులు అందుబాటులో ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. "నేషనల్​ డిజిటల్​ లైబ్రరీ ఆఫ్​ ఇండియా వల్ల మనకు అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. ఇది విద్యా వనరుల వేదిక. పేదవారికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది." అని ఇంటర్ బోర్డు విశ్రాంత జిల్లా విద్యాధికారి మహమ్మూద్ అలీ అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ లైబ్రెరీలో రిజిస్టర్​ అవ్వాలంటే : ఈ యాప్‌లో రిజిస్టర్​ అయ్యేందుకు https://www.ndl.gov.in/ (ఎన్​డీఎల్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​)ను సందర్శించండి. ఒకసారి రిజిస్టర్​ అయిన తర్వాత ఆన్‌లైన్‌లో ఎప్పుడైనా కావాల్సిన పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు. 160కి పైగా రీసోర్సెస్ నుంచి 1.7 కోట్ల కంటెంట్‌, 200కి పైగా భాషల్లో లభ్యమవుతోంది. దేశంలోని అన్ని యూనివర్సిటీలు, ప్రైవేటు ఆర్గనైజేషన్లు ఆఫర్ చేసే ప్రతి కోర్సు దేశంలోని అన్ని భాషల్లో సమాచారం అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పటికే లక్షకు పైగా డౌన్​లోడ్స్ నమోదయ్యాయి. మనకు కావాల్సిన పుస్తకం కొన్నిసార్లు అన్నిచోట్ల దొరక్కపోవచ్చు. అటువంటి సమయంలో ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కానీ, స్క్రీన్​ నుంచి వచ్చే బ్యూలైట్​ నుంచి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి." అని గ్రంథాలయ ఉద్యమకారుడు రవి కుమార్ చెప్పారు.

డిజిటల్‌ గ్రంథాలయం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి ప్రయోజనం ఉంటుందని పలువురు చెబుతున్నారు. ఈ లైబ్రరీ పాత పుస్తకాలు, అరుదైన పరిశోధనా పత్రాలను డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరచి, తరతరాలకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది. డిజిటల్ యుగంలో విద్యను సమానంగా అందించాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్న జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయం చదువుతో పాటు జ్ఞానాన్ని అందరికీ చేరువ చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

సిద్దిపేటలో అత్యాధునిక హంగులతో గ్రంథాలయం

విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ గ్రంథాలయం.. హైదరాబాద్‌ విద్యాశాఖ రూపకల్పన

TAGGED:

NATIONAL DIGITAL LIBRARY OF INDIA
జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయం
CENTRAL GOVERNMENT DIGITAL LIBRARY
NATIONAL DIGITAL LIBRARY OF INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.