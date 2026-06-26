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రైతన్నలూ! విత్తనాలు కొనేటప్పుడు రసీదు తీసుకోవడం లేదా? - పంట నష్టపోతే పరిహారం దక్కదు!

విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలుకు సంబంధించిన రసీదులు లేకుండానే లావాదేవీలు చేస్తున్న డీలర్లు - పంట నష్టపోయాక ఆధారం కోల్పోతున్న అన్నదాతలు - డీలర్లపై చర్యలు తీసుకునేలా విత్తన చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

విత్తన కొనుగోలు రసీదు పత్రం
PURCAHSE RECEIPT OF seeds and PESTICIDES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 4:38 PM IST

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Seeds Purchase Receipt With Fertilizer Dealers : మెదక్ జిల్లాలోని శివ్వంపేటకు చెందిన ఓ రైతు గత సంవత్సరం రెండు ఎకరాల్లో మొక్కజొన్నను సాగు చేశారు. ఆ పంటకు కావాల్సిన విత్తనాలను సమీపంలోని ఒక ఫర్టిలైజర్​ షాపులో కొనుగోలు చేశాడు. ఈ క్రమంలో వాటికి సంబంధించిన కంపెనీ, ఎం​ఆర్​పీ ధరను తెలియజేస్తూ విత్తనాల దుకాణ యజమాని నుంచి ఎలాంటి రసీదు తీసుకోలేదు. అయితే పిలకలు ఎక్కువగా రావడంతో మొక్కజొన్న పంట తీవ్రంగా దెబ్బతింది. దీంతో పరిహారం కోరడానికి ఆ అన్నదాతకు ఆధారం లేకుండా పోయింది.

సంగారెడ్డి జిల్లా చిలప్​చెడ్​లోని మరో రైతు కూడా స్థానిక విత్తనాలు, ఎరువుల దుకాణంలో కూరగాయల విత్తనాలను రసీదు లేకుండానే కొనుగోలు చేశాడు. కానీ అవి మొలకెత్తకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయినా పరిహారం పొందేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇలా వీరిద్దరే కాదు, రాష్ట్రంలో సింహభాగం అన్నదాతలది ఇదే పరిస్థితి. ఒక్కో రైతు అవసరం మేరకు రూ.వేలు ఖర్చు చేసి విత్తనాలు, ఎరువులు కొంటున్నా, రసీదు గురించి పూర్తి అవగాహన కొరవడటంతో దుకాణ యాజమాన్యాలు ఆసరాగా తీసుకొని నాసిరకమైన వాటిని అంటగడుతున్నారు.

రైతుకు భరోసాగా విత్తన చట్టం : ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో ప్రతి సంవత్సరం ఖరీఫ్, యాసంగి రెండు సీజన్లలో పలు రకాల పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన విత్తనాలు, పురుగు మందులు, ఎరువుల వ్యాపారం రూ.కోట్లలో జరుగుతోంది.​ డీలర్లు నిబంధనలకు నీళ్లొదిలి, కర్షకులకు నాసిరకమైన ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రైతులు కొనుగోలు చేసినవాటికి సంబంధించిన రసీదులు ఇవ్వకుండానే వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. తీరా అవి నకిలీవని తేలినా పరిహారం దక్కని దుస్థితి. వీటిని అరికట్టి, అన్నదాతలను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విత్తన చట్టాన్ని అమలు పరుస్తోంది.

రసీదుల ఊసెత్తకుండానే లావాదేవీలు : జిల్లా వ్యాప్తంగా 237కు పైగా ఎరువులు, విత్తనాల విక్రయ దుకాణాలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం సగటున ఒక్కో ఫర్టిలైజర్​ షాపులో రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.30 లక్షల దాకా వ్యాపారం జరుగుతోందని అంచనా. అయితే, ఆయా షాపుల డీలర్లకు సగం మంది రైతులు తమ పంట అమ్మిన తర్వాత చెల్లింపులు చేస్తారు. మరికొందరు అప్పుడే నగదుతో కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా వరకు ఈ రెండు లావాదేవీలు రసీదు లేకుండానే కొనసాగుతున్నాయి.

డీలర్లు పూర్తి సమాచారం అందించాలి : విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందుల నిల్వల గురించి అధీకృత డీలరు వారి స్టాక్​ రిజిస్టర్​లో ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు నమోదు చేయాలి. అన్నదాతలు కొనుగోలు చేసే క్రమంలో వారికి అందిస్తున్న విత్తనాలు, ఎరువులకు సంబంధించిన పేరు, లాట్​ నంబర్, వెలను ఒక రసీదులో వివరంగా రాసి తప్పనిసరిగా వారికి అందించాలి. దీంతో పాటు ఆయా సంచులపై ఉండే రంగులకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా కర్షకులకు తెలియజేయాలి.

విత్తనాలు కొనేటప్పుడు రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

  • విత్తనాలు, ఎరువులను అధీకృత డీలర్​ దగ్గరే కొనుగోలు చేయాలి.
  • కొనుగోలు చేసే క్రమంలో తప్పనిసరిగా రసీదు తీసుకోవాలి.
  • రసీదులను పంట కాలం పూర్తయ్యే దాకా భద్రంగా ఉంచుకోవాలి.
  • కొనుగోలు చేసిన విత్తనాల్లో ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, వెంటనే సమీప వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించాలి.
  • కొనుగోలు చేసేటప్పుడు రసీదు తీసుకున్నట్లయితేనే పిచికారి చేసిన పురుగు మందులు పనిచేయకపోయినా, విత్తనాలు సరిగా మొలకెత్తకపోయినా అవి ఏ కంపెనీ, బ్యాచ్ నంబర్​ ఏమిటనేది గుర్తించవచ్చు. దీంతో పరిహారం పొందేందుకు సులభమవుతుంది.
  • నకలీ ఉత్పత్తుల ద్వారా నష్టం వాటిల్లితే, రసీదు ఆధారంగా వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు.
  • ఒకవేళ వ్యాపారులు రసీదులు ఇవ్వకుండా లావాదేవీలు చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్నులు ఎగవేస్తున్నారని అర్థం.

అధికారులకు వివరాలు సమర్పించాలి : కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విత్తన చట్టం ప్రకారం డీలర్లు నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు రుజువైతే వారిపై ప్రభుత్వ అధికారులకు చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారం ఉంటుంది. డీలర్లు విత్తనాల నమూనా, ధ్రువీకరణ పత్రాలను అధికారులకు చూపించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ద్వారా అనుమతి లభించిన వాటిని మాత్రమే విక్రయించాలి. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నకిలీ వాటిని అమ్మకూడదని చట్టం చెబుతోంది.

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PURCAHSE RECEIPT OF PESTICIDES
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విత్తన కొనుగోలు రసీదు పత్రం
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