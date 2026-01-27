జీతాల కోసం రూ.కోట్లలో అప్పులు - మరి లాభాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి?
January 27, 2026
Govt Concerned About Singareni Situation : సింగరేణి సంస్థ చూపుతున్న లాభాల గణాంకాలు, ఆర్థిక పరిస్థితిని కేంద్ర ప్రభుత్వం లోతుగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. నెల నెలా ఉద్యోగుల జీతాలకు, నిర్వహణ వ్యయాలకు చెల్లించడానికే సొమ్ముల్లేక బ్యాంకుల నుంచి ఓవర్డ్రాఫ్ట్ పేరిట ఒక్కో నెలలో రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ.400 కోట్ల వరకు అప్పులు తెస్తున్న ఈ సంస్థకు, రూ.వేల కోట్ల లాభాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని కేంద్ర బొగ్గు శాఖ ఆరా తీసినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది.
సింగరేణి వాటా 10 శాతం కూడా లేదు : పదేళ్లుగా ఈ సంస్థ బయటికి చూపుతున్న ఆర్థిక గణాంకాలు, ప్రకటిస్తున్న లాభాల్లో వాస్తవాలన్నీ సమగ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. దేశంలోని అన్ని బొగ్గు కంపెనీల మొత్తం ఉత్పత్తిలో సింగరేణి వాటా 10 శాతం కూడా లేదు. పైగా కోల్ ఇండియా, మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ వంటి ప్రధాన కంపెనీల బొగ్గు రేటు కన్నా సింగరేణి వసూలు చేస్తున్న ధర 100 శాతం అధికంగా ఉంటోంది. ఇంత భారీగా ధరలు వసూలు చేస్తున్న సంస్థ, నెలనెలా బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు ఎందుకు తెస్తోందని కేంద్రం ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది.
విద్యుదుత్పత్తి సంస్థలపై ఆర్థిక భారం : సింగరేణి నుంచి ఇంత ఎక్కువ ధరలకు బొగ్గును కొంటున్న తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల విద్యుదుత్పత్తి సంస్థలపైనా అధిక ఆర్థికభారం పడుతోందని కేంద్ర విద్యుత్శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ అధిక ధరలతో సగటు విద్యుదుత్పత్తి వ్యయం పెరిగి అంతిమంగా ప్రజలు చెల్లిస్తున్న కరెంటు ఛార్జీలపైనే ప్రభావం పడుతోందని భావించినట్లు తెలిపింది.
అత్యధికంగా తెలంగాణ జెన్కోకే : దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర విద్యుదుత్పత్తి సంస్థలకు, ఎన్టీపీసీ ప్లాంట్లకు సింగరేణి బొగ్గు విక్రయిస్తోంది. సంబంధిత బిల్లులను మాత్రం వసూలు చేయలేకపోతోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటకల విద్యుదుత్పత్తి సంస్థలు రూ.51,149 కోట్ల బిల్లులను సింగరేణికి బకాయి పెట్టినట్లు కేంద్రం గుర్తించింది. వీటిలో అత్యధికంగా తెలంగాణ జెన్కో నుంచి రూ.20,952 కోట్లు, ఇదే రాష్ట్రానికి చెందిన డిస్కంల నుంచి రూ.27,379 కోట్లు సింగరేణికి పదేళ్లుగా బకాయిపడ్డాయి.
మరి కారణం ఇదేనా! : సింగరేణికి మంచిర్యాల జిల్లా పెగడపల్లిలో 1,200 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం ఉంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తున్న కరెంటు మొత్తాన్ని తెలంగాణ డిస్కంలకే విక్రయిస్తున్నా, ఈ బిల్లులను ఎందుకు వసూలు చేయడం లేదని కేంద్రం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. కేంద్ర విద్యుత్శాఖ నిబంధనల ప్రకారం కరెంటు సరఫరా చేసిన తర్వాత నెలవారీగా బిల్లును చెల్లించాలని విద్యుత్కేంద్రం నుంచి డిస్కంకు నోటీసు జారీ చేయాలి. ఇది అందుకున్న 90 రోజుల్లోగా ఏ డిస్కం అయినా తప్పనిసరిగా మొత్తం బిల్లు కట్టాల్సిందే. లేకుంటే కరెంటు ఉత్పత్తి, సరఫరా నిలిపివేసే అధికారం విద్యుత్కేంద్రానికి ఉంటుంది. కానీ, సింగరేణితో పాటు తెలంగాణ డిస్కంలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే ఉండటంతో కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయకుండా కొనసాగిస్తున్నందునే డిస్కంల నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు రూ.27,379 కోట్లకు చేరాయి.
ఇన్ని బకాయిలుండగా నిధులెలా? : ఇలాగే బొగ్గు కొన్న తెలంగాణ జెన్కో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో ఉన్నందునే రూ.20,952 కోట్లు చెల్లించకున్నా బొగ్గు సరఫరా నిలిపివేయలేకపోతున్నట్లు అధికారవర్గాలు తెలిపాయి. ఈ స్థాయిలో బకాయిలుంటే ఇక వ్యాపార విస్తరణకు నిధులెక్కడి నుంచి సర్దుబాటు చేస్తారని, లాభాలు ఎలా చూపిస్తున్నారని సింగరేణి అధికారులను కేంద్రం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. బొగ్గు, కరెంటు ఉత్పత్తి, విక్రయాలు, బిల్లుల వసూళ్లన్నీ పక్కాగా ఉన్నట్లు రికార్డుల్లో రాస్తూ లాభాలు చూపుతున్న సింగరేణి సంస్థ అభివృద్ధి, వ్యాపార విస్తరణ, నెలనెలా జీతాలు, నిర్వహణ ఖర్చులకు అప్పులు తెస్తూ బ్యాంకులకు వడ్డీలు చెల్లిస్తోందని అధికారవర్గాలు తెలిపాయి.
