పద్మ పురస్కారాలు-2026 జాబితా విడుదల - తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రముఖుల లిస్ట్ ఇదే
పద్మ పురస్కారాలు ప్రకటించిన కేంద్రం - ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మభూషణ్, 113 మందికి పద్మ శ్రీ అవార్డులు - తెలంగాణ, ఏపీ కలిపి 11 మందికి పద్మ పురస్కారాలు
Published : January 25, 2026 at 7:08 PM IST
Padma Awards For 2026 : గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. కళలు, సామాజిక సేవ, ప్రజా సంబంధాలు, శాస్త్ర-సాంకేతికం, సాహిత్యం- విద్య, వాణిజ్యం-పరిశ్రమలు, వైద్యం, క్రీడలు, సివిల్ సర్వీస్ రంగాల నుంచి ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్, 113 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు వరించాయి. తెలంగాణ, ఏపీలకు చెందిన 11 మందికి పద్మ పురస్కారాలు వరించాయి. బాలీవుడ్కు విశేష సేవలందించిన సినీ నటుడు ధర్మేంద్రకు (కళలు) మరణానంతరం పద్మవిభూషణ్ లభించింది. కె.టి.థామస్ (సామాజిక సేవ), వి.ఎస్. అచ్యుతానందన్ (మరణానంతరం) (సామాజిక సేవ), ఎన్.రాజన్ (కళలు), పి.నారాయణన్ (సాహిత్యం)లకు కూడా పద్మ విభూషణ్ అవార్డులకు దక్కాయి. ప్రఖ్యాత వైద్యులు డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడుని పద్మ భూషణ్ ప్రకటించారు. ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన 11 మందికి పద్మ పురస్కారాలు వరించాయి.
తెలంగాణ నుంచి :
- గూడూరు వెంకట్రావు (వైద్యం)కు పద్మశ్రీ
- రామారెడ్డి మామిడి (మరణానంతరం) - పశుసంవర్థక, పాడి పరిశ్రమ
- కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రమణియన్(సైన్స్)కు పద్మశ్రీ
- గడ్డమనుగు చంద్రమౌళి(సైన్స్ విభాగం)కి పద్మశ్రీ
- దీపికారెడ్డి(నృత్యకారిణి)కి పద్మశ్రీ
- పాలకొండ విజయ్ఆనంద్రెడ్డి(వైద్యం)కు పద్మశ్రీ
- యూజీసీ మాజీ ఛైర్మన్ మామిడాల జగదీశ్కుమార్కు పద్మశ్రీ
ఆంధ్రప్రేదేశ్ నుంచి :
- గరిమెళ్ల బాలకృష్ణప్రసాద్కు పద్మశ్రీ
- వెంపటి కుటుంబశాస్త్రి(సాహిత్యం)కి పద్మశ్రీ
- సినీనటుడు గద్దె బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్- కళలు
- మాగంటి మురళీ మోహన్ - కళలు