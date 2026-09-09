అన్నదాతకు తప్పని గోస - పనిచేయని డీబీటీ యాప్ - యూరియా, డీఏపీ కొనలేక ఇక్కట్లు
వచ్చేనెల నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తగా డీబీటీ యాప్ ద్వారా ఎరువుల విక్రయానికి ఏర్పాట్లు - ఆదిలోనే పని చేయని ఈపోస్ యంత్రాలు - నిరాశగా వెనుదిరుగుతున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:31 AM IST
Technical Issues In DBT App : గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో పంటలకు ఎరువులు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమయ్యారు. కానీ యూరియా, డీఏపీ కోసం దుకాణాలకు వెళ్లినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన డీబీటీ యాప్ పని చేయడం లేదు. సర్వర్లో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్య కారణంగా శనివారం నుంచే అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. ఈ ఇబ్బందులు మరో రెండు రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఏపీఐఎమ్ఎస్ యాప్ ద్వారా అమ్మకాలు జరిపే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కొద్దిమంది డీలర్లు మాత్రమే దీనిని ఉపయోగిస్తుండటంతో అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులకు అసౌకర్యం కలుగుతోంది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, గుంటూరు, కర్నూలు జిల్లాల్లో దుకాణాలకు వెళ్తున్న చాలా మంది రైతులు ఎరువులు దొరక్క ఖాళీ చేతులతో వెనుదిరుగుతున్నారు.
పనిచేయని ఈపీఓఎస్ యంత్రం: యూరియా, డీఏపీ అమ్మకాలను సులభతరం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 'డీబీటీ ఫెర్టిలైజర్' యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీఏఐఎమ్ఎస్ అనే మరో యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ఏ రైతు ఏ పంటను ఎంత విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్నారు వారికి ఎంత పరిమాణంలో ఎరువుల బస్తాలను కేటాయించాలనే వివరాలు ఉంటాయి. ఈ వివరాలకు అనుగుణంగానే ఎరువుల అమ్మకాలు జరపాలని వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశించింది. అయితే గత రెండు రోజులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ యాప్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయని చెబుతున్నప్పటికీ ఇబ్బందులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.ఈపీఓఎస్ యంత్రాన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు అది వెల్కమ్ స్క్రీన్ వద్దే ఆగిపోతోంది.
మరిన్ని జిల్లాలకు విస్తరణ: ప్రస్తుతం ఈ ఎరువుల యాప్ ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని జిల్లాలకు దీనిని విస్తరించే ప్రక్రియ జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో, కృష్ణా, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఎరువుల అమ్మకాలు పూర్తిగా కేంద్ర యాప్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. వచ్చే నెల నుంచి అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల డేటాను అనుసంధానించే ప్రక్రియలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రైతుల ఆధార్ కార్డులను సేకరించిన తర్వాత ఎరువులను పంపిణీ చేసి ఆ తర్వాత నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని డీలర్లకు సూచించినట్లు వారు వివరించారు. అయితే ఓటీపీలు రాకపోవడాన్ని కారణంగా చూపుతూ డీలర్లు అమ్మకాలు జరపడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు అధికారులను కోరుతున్నారు.