ETV Bharat / state

ఈ పోటీలో గెలిస్తే రూ.15 లక్షల బహుమతి - 8వ తరగతి నుంచి బీటెక్ చదివే వారికి ఛాన్స్

యువతను ప్రోత్సహించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు - యువ ఏఐ గ్లోబల్​ యువత ఛాలెంజ్​ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

YUVAi AI Global Youth Challenge
YUVAi AI Global Youth Challenge (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YUVAi AI Global Youth Challenge : ప్రపంచమంతా కృత్రిమ మేధ దిశగా పరుగెడుతోంది. ఆ క్రమంలో యువత విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం యువ ఏఐ గ్లోబల్​ యువత ఛాలెంజ్​ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దీనితో ప్రతిభావంతులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించాలని నిర్ణయించింది. వీటికి సంబంధించి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే పలు సమస్యలకు ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలు చూపే విద్యార్థులకు బహుమతులతో పాటు ప్రోత్సాహం కల్పించనున్నారు.

ఎంపిక ఇలా : ప్రాథమిక ఎంపిక, ప్రాజెక్టు మెరుగుదల, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగే గ్లోబల్​ ఏఐ సమ్మిట్​లో ప్రదర్శించేందుకు వారికి అవకాశం కల్పిస్తారు. కృత్రిమ మేథో పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత వినియోగ పద్ధతులకు చెందిన ఆలోచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. వీటి ద్వారా నగదు బహుమతి అందుకునే చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ ఇన్ఫర్మేషన్​ టెక్నాలజీ (దిల్లీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఏఐ నిపుణుల కార్యశాలలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

అర్హులు ఎవరంటే? : యువ ఏఐ గ్లోబల్​ యూత్​ ఛాలెంజ్​ పోటిల్లో పాల్గొనేందుకు 13-21 ఏళ్ల లోపు 8వ తరగతి నుంచి పది, ఇంటర్​, డిగ్రీ, బీటెక్ చదివేవారు దీనికి అర్హులు .

దరఖాస్తు విధానం : దీనిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ నెల 30వ తేదీలోపు ఆన్​లైన్​లో హెచ్​టీటీపీఎస్​:/// ఐఎంపీఏ సిటీ. ఐఎన్డీఐఏఏఐ. జీవోవీ. ఇన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

రూపొందించాల్సినవి ఇవి :

  • ప్రజలు, సంఘాలను శక్తిమంతం చేయడం
  • ప్రధాన రంగాలను మార్చడం
  • మౌలిక సదుపాయాలు, స్మార్ట్​ పర్యావరణ వ్యవస్థలు
  • వైల్డ్​కార్డ్​, ఓపెన్​ ఇన్నోవేషన్​. ఈ జాబితాలోనే కాకుండా పరిధికి మించి ఏఐ పరిష్కారాలను వివరించవచ్చు.

నగదు బహుమతుల వివరాలు : ఏఐ గ్లోబల్​ యూత్​ ఛాలెంజ్​ పోటిల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన మూడు బృందాలకు రూ.15 లక్షలు, ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన మూడు బృందాలకు రు.10 లక్షలు, పత్యేక బహుమతి కింద రెండు బృందాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున అందజేస్తారు.

వీటికి ప్రాధాన్యం : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత వినియోగ పద్ధతులకు సంబంధించిన ఆలోచనలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సామాజిక సాధికారత, ప్రాథమిక రంగాలు (వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, రవాణా), స్మార్ట్‌ ఏకో సిస్టమ్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, సుస్థిర నగరాలు, ఓపెన్​ ఇన్నోవేషన్, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మొదలైన అంశాల్లో విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక ఎంపిక, ప్రాజెక్టు మెరుగుదల, ముఖాముఖి ద్వారా ప్రాజెక్టు విజేతలను నిర్ణయిస్తారు. నిపుణులు పరిశీలనలో ప్రాజెక్టు ఎంపిక అయిన ప్రభుత్వం దాన్ని దత్తత తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ప్రయాణం, వసతి ఉచితం : దిల్లీలో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే వారికి ఉచిత ప్రయాణం, వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. మైనర్లతో పాటు ఒక గార్డియన్‌కు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - నెలకు రూ.40 వేల జీతంతో బెల్​లో ఉద్యోగాలు

సెబీలో 110 ఆఫీసర్ గ్రేడ్-ఏ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TAGGED:

YUVA AI GLOBAL YOUTH CHALLENGE
YUVAI AI YOUTH CHALLENGE
GLOBAL YOUTH CHALLENGE
యువ ఏఐ గ్లోబల్‌ యువత ఛాలెంజ్‌
GLOBAL YOUTH CHALLENGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.