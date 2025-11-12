ఈ పోటీలో గెలిస్తే రూ.15 లక్షల బహుమతి - 8వ తరగతి నుంచి బీటెక్ చదివే వారికి ఛాన్స్
యువతను ప్రోత్సహించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు - యువ ఏఐ గ్లోబల్ యువత ఛాలెంజ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : November 12, 2025 at 11:41 AM IST
YUVAi AI Global Youth Challenge : ప్రపంచమంతా కృత్రిమ మేధ దిశగా పరుగెడుతోంది. ఆ క్రమంలో యువత విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం యువ ఏఐ గ్లోబల్ యువత ఛాలెంజ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దీనితో ప్రతిభావంతులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించాలని నిర్ణయించింది. వీటికి సంబంధించి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే పలు సమస్యలకు ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలు చూపే విద్యార్థులకు బహుమతులతో పాటు ప్రోత్సాహం కల్పించనున్నారు.
ఎంపిక ఇలా : ప్రాథమిక ఎంపిక, ప్రాజెక్టు మెరుగుదల, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగే గ్లోబల్ ఏఐ సమ్మిట్లో ప్రదర్శించేందుకు వారికి అవకాశం కల్పిస్తారు. కృత్రిమ మేథో పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత వినియోగ పద్ధతులకు చెందిన ఆలోచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. వీటి ద్వారా నగదు బహుమతి అందుకునే చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (దిల్లీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఏఐ నిపుణుల కార్యశాలలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
అర్హులు ఎవరంటే? : యువ ఏఐ గ్లోబల్ యూత్ ఛాలెంజ్ పోటిల్లో పాల్గొనేందుకు 13-21 ఏళ్ల లోపు 8వ తరగతి నుంచి పది, ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్ చదివేవారు దీనికి అర్హులు .
దరఖాస్తు విధానం : దీనిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ నెల 30వ తేదీలోపు ఆన్లైన్లో హెచ్టీటీపీఎస్:/// ఐఎంపీఏ సిటీ. ఐఎన్డీఐఏఏఐ. జీవోవీ. ఇన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
రూపొందించాల్సినవి ఇవి :
- ప్రజలు, సంఘాలను శక్తిమంతం చేయడం
- ప్రధాన రంగాలను మార్చడం
- మౌలిక సదుపాయాలు, స్మార్ట్ పర్యావరణ వ్యవస్థలు
- వైల్డ్కార్డ్, ఓపెన్ ఇన్నోవేషన్. ఈ జాబితాలోనే కాకుండా పరిధికి మించి ఏఐ పరిష్కారాలను వివరించవచ్చు.
నగదు బహుమతుల వివరాలు : ఏఐ గ్లోబల్ యూత్ ఛాలెంజ్ పోటిల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన మూడు బృందాలకు రూ.15 లక్షలు, ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన మూడు బృందాలకు రు.10 లక్షలు, పత్యేక బహుమతి కింద రెండు బృందాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున అందజేస్తారు.
వీటికి ప్రాధాన్యం : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత వినియోగ పద్ధతులకు సంబంధించిన ఆలోచనలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సామాజిక సాధికారత, ప్రాథమిక రంగాలు (వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, రవాణా), స్మార్ట్ ఏకో సిస్టమ్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సుస్థిర నగరాలు, ఓపెన్ ఇన్నోవేషన్, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మొదలైన అంశాల్లో విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక ఎంపిక, ప్రాజెక్టు మెరుగుదల, ముఖాముఖి ద్వారా ప్రాజెక్టు విజేతలను నిర్ణయిస్తారు. నిపుణులు పరిశీలనలో ప్రాజెక్టు ఎంపిక అయిన ప్రభుత్వం దాన్ని దత్తత తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రయాణం, వసతి ఉచితం : దిల్లీలో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే వారికి ఉచిత ప్రయాణం, వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. మైనర్లతో పాటు ఒక గార్డియన్కు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
