ETV Bharat / state

సారంగాపూర్ ప్రకృతి సోయగం - ఫొటో షూటింగ్​కు అనువైన పర్యాటక ప్రదేశం

ఆకట్టుకుంటున్న జగిత్యాలలోని సారంగాపూర్ అటవీ అందాలు - ఫొటో షూటింగ్​కు అనువైన లొకేషన్లు - సోషల్ మీడియాలో చూసి పలు ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న సందర్శకులు - పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలంటున్న స్థానికులు

సారంగాపూర్ అటవీ ప్రాంతం
Jagitial District Sarangapur Forest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jagitial District Sarangapur Forest : రాష్ట్రంలో ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో అన్నదాతల పంట పొలాలతో పాటు అడవులు కూడా పచ్చటి తివాచీ పరచినట్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. జలాశయాలు, ప్రముఖ జలపాతాలు, సరస్సులు, చెరువులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. తెలంగాణలో అటవీ, జలపాతాల అందాలకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ ఎంతో ప్రసిద్ధి. కానీ ఇప్పుడు ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోనూ పలు ప్రదేశాలు ప్రకృతి శోభతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జగిత్యాల జిల్లాలోని సారంగాపూర్‌ అటవీ ప్రాంతం అదిలాబాద్‌ అడవిని తలపించేలా సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. పచ్చని చెట్లతో ప్రకృతి ప్రేమికులను మైమరిపిస్తోంది. ఇక్కడ కొండల మధ్య ఉన్న బతుకమ్మ కుంట మరింత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతున్నారు : జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రం నుంచి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో సారంగాపూర్‌ అటవీ ప్రాంతం ఉంటుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి ఫొటో షూట్లు జరుపుకుంటున్నారు. స్థానికులు సరదాగా కాసేపు సేద తీరేందుకు చేరుకుని కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. రోజంతా ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో క్షణం తీరిక లేని వారు ఈ పచ్చని అందాల మధ్యకు చేరుకుని ప్రకృతితో సమయం గడుపుతున్నారు. ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇది ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. ఎతైన వృక్షాలు, పచ్చని మైదానం దీనికి తోడు బతుకమ్మ కుంట ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

సారంగాపూర్ అటవీ ప్రాంతం (ETV Bharat)

"వర్షాకాలం వచ్చిందంటే మేమిక్కడికొచ్చి కచ్చితంగా ఫొటోలు దిగుతాం. సెలవు రోజుల్లో మా పిల్లలతో కలిసి సరదాగా గడుపుతాం. ఈ ఆహ్లాదకరమైన వాతారవరణంలో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభించి మనసుకు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్, కిట్టీ పార్టీలకు ఇక్కడ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మా పెళ్లైన సంవత్సరం నుంచి ఏటా ఇక్కడికి రావడం మాకు అలవాటైంది" - సందర్శనకు వచ్చిన దంపతులు

ఫొటోలకు బెస్ట్ లొకేషన్ పాయింట్ : సారంగాపూర్ అడవిలో ఎత్తైన భారీ వృక్షాల మధ్య నుంచి రహదారి ఉండటంతో రాకపోకలు సాగించే వారు ఆహ్లాదాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మంచి అనుభూతి పొందుతున్నామని చెబుతున్నారు. మంచి లొకేషన్‌ కావటంతో ఇక్కడ ఫోక్‌ సాంగ్‌లు, సినిమా షూటింగ్‌లు కూడా జరుపుకుంటున్నారు. ఇది వరకు ఈ ప్రాంతం గురించి ఎక్కువ మందికి తెలిసేది కాదు. కానీ ఇక్కడ దిగిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకోవడంతో క్రమంగా పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి చేరుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడికి వస్తున్న ప్రజలకు అనుకూలంగా సదుపాయాలు కల్పించాలని స్థానికులు, సందర్శకులు కోరుతున్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

"ఇక్కడ ఎత్తైన కొండలు, వాటి మధ్య బతుకమ్మ చెరువు, పచ్చని చెట్లు ఉండటంతో చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి మ్యారేజ్​ డే, బర్త్​ డే, చిన్న చిన్న పార్టీలు జరుపుకుంటారు. ప్రకృతి ప్రేమికులు సెలవున్నప్పుడల్లా వచ్చి రోజంతా సేద తీరుతుంటారు. క్రమంగా ఈ ప్రాంతం పర్యాటక ప్రదేశంగా మారుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ప్రభుత్వం కూడా మా సారంగాపూర్​ అటవీ అందాలు వీక్షించేందుకు సదుపాయాలు కల్పించి, పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తే బాగుంటుంది" - కల్యాణ్, సారంగాపూర్​ వాసి

కాళేశ్వరంలో పుష్కర ఏర్పాట్లకు గ్రీన్​ సిగ్నల్ - రూ.88 కోట్లు మంజూరు చేసిన సర్కార్

400 ఏళ్ల నాటి నిజాం రాజుల సత్రం బావి - దీని చరిత్ర, ప్రత్యేకలు ఇవే!

TAGGED:

JAGITIAL DISTRICT SARANGAPUR FOREST
SARANGAPUR FOREST IN JAGITIAL
BATHUKAMMA CHERUVU IN JAGITIAL
సారంగాపూర్ అటవీ ప్రాంతం
SARANGAPUR FOREST BEAUTIFUL SPOTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.