రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు బకాయిల చెల్లింపు సహా కేబినెట్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు ఇవే
మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధుల వేతనాల్లో 50 శాతం నిలిపివేత - రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల కోసం ఆ నిధుల వెచ్చింపు - కాళేశ్వరంలోని అవకతవకలపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టేలా ఒత్తిడి చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం
Published : April 24, 2026 at 8:05 AM IST
Telangana Cabinet Decisions : తెలంగాణలో ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వంద రోజుల్లో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ బకాయిలు చెల్లించేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి ఒక్క రూపాయి బకాయి లేదన్న మంత్రివర్గం, పదేండ్లు అధికారంలో ఉన్న గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించి రూ.వేల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్లో పెట్టిందని పేర్కొంది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆఫీసులు, సచివాలయం చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి రాకుండా వెంటనే వారికి ఇచ్చే బకాయిల చెల్లింపులకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది.
మంత్రులు, కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు చెల్లించే జీతాల్లో 50 శాతం నిలిపివేసి, వాటిని రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల చెల్లింపు కోసం సిద్ధం చేసే నిధులతో కలిపి సర్దుబాటు చేయాలని మంత్రివర్గం తీర్మానించింది. రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు రూ.6,200 కోట్లు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రూ.8 వేల కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు మంత్రివర్గం తెలిపింది. వంద రోజుల్లోగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల చెల్లింపు దిశగా తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని నిర్ణయించింది.
స్వయంగా సీబీఐ డైరెక్టర్ను కలిసి : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల అవకతవకలపై దర్యాప్తు చేపట్టేలా సీబీఐపై ఒత్తిడి పెంచాలని రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్వయంగా సీబీఐ డైరెక్టర్ను కలవాలని నిర్ణయించారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్కు సంబంధించి హైకోర్టు తీర్పుపై దిల్లీలో న్యాయ నిపుణులతో చర్చించి, భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఖరారు చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.
జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్కు సంబంధించి హైకోర్టు తీర్పుపై దిల్లీలో న్యాయ నిపుణులతో చర్చించి, భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఖరారు చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికకు సంబంధించిన హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై మంత్రివర్గం చర్చించింది. అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి తీర్పు సారాంశంతో పాటు భవిష్యత్ కార్యాచరణకు సంబంధించిన పలు ఆప్షన్లను వివరించారు. జ్యుడీషియల్ కమిషన్ నియామకాన్ని, కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను హైకోర్టు తప్పుబట్టలేదని తెలిపారు. పిటిషనర్లకు నోటీసులివ్వలేదనే సాంకేతిక కారణాలతో ఈ నివేదిక ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని మాత్రమే సూచించిందని వివరించారు.
ఎంపీ మను సీంఘ్వీతో చర్చించి : కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవకతవకలు, లోపాలు, అక్రమాలపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసి 9 నెలలైనా, సీబీఐ దర్యాప్తు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని కేబినెట్లో చర్చ జరిగింది. హైకోర్టు తీర్పు సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఎలాంటి అడ్డంకిగా లేదని న్యాయ నిపుణులు తెలిపారు. హైకోర్టు తీర్పుపై దిల్లీలో రాజ్యసభ సభ్యుడు అభిషేక్ సింఘ్వీ, ఇతర న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలా? లేదా అనేది వారిచ్చే సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా నడుచుకోవాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
కేబినెట్లో ఆమోదించిన అంశాలు :
- పదవీ కాలం పూర్తైన ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సహకార సంఘాలకు నామినేట్ పద్ధతిన పాలక వర్గాలను నియమించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
- గచ్చిబౌలి స్టేడియాన్ని పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 76 ఎకరాల్లో 64 ఎకరాల్లో 21 రకాల క్రీడలకు సంబంధించిన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు ఔట్ డోర్ స్టేడియం సామర్థ్యం 20 వేల నుంచి 50 వేలకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. స్విమ్మింగ్ పూల్ సామర్థ్యం పెంపు సహా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు, క్రీడాకారులకు వసతి, శిక్షణ సదుపాయాలు కల్పించడానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
- మంథని నియోజకవర్గంలోని మహదేవ్పూర్, కాటారం, మల్హర్రావు మహాముత్తారం మండలాల్లోని దాదాపు 45 వేల ఎకరాలు 63 గ్రామాల ప్రజలకు ఉపయోగపడే చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు భూసేకరణ పూర్తి చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. మిగిలిన భూసేకరణకు అవసరమయ్యే రూ.166.67 కోట్ల ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
- శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పరిసరాల్లో మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ రెవెన్యూ పరిధిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వా పార్క్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇరిగేషన్ డిపార్టుమెంట్కు చెందిన 85.10 ఎకరాలను మత్స్య శాఖకు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
- హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.
