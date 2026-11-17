గుంటూరు యార్డుకు మిర్చి - ఆశాజనకంగా ధరలు
New Crop Arrives Guntur Mirchi Yard: ఆసియాలోనే అతి పెద్దదైన గుంటూరు మిర్చియార్డులో నూతన పంట సందడి మొదలైంది. నవంబరు మొదటి వారం నుంచే కొత్త మిర్చి రాక ప్రారంభమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:20 PM IST
ఆసియాలోనే అతి పెద్దదైన గుంటూరు మిర్చియార్డులో నూతన పంట సందడి మొదలైంది. ప్రతి ఏడాది నవంబరు నెలాఖరులో నాలుగైదు బస్తాలతో కొత్త మిర్చి రాక మొదలయ్యేది. ఈసారి మాత్రం అదీ నెల రోజుల ముందే మిర్చి ఊపు అనూహ్యంగా పెరిగింది. ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కర్నూలు జిల్లా రైతులు భారీగా సరకును గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు తరలిస్తుండటం విశేషం. దేశీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఆశాజనకంగా ఉండటంతో రైతులకు మంచి ధర లభిస్తోంది.
ఒక్కరోజే యార్డుకు 29,109 బస్తాలు: గుంటూరు మిర్చియార్డుకు నవంబరు మొదటి వారం నుంచే కొత్త మిర్చి రాక ప్రారంభమైంది. సోమవారం ఒక్కరోజే యార్డుకు మొత్తం 29,109 బస్తాల మిర్చి వచ్చింది. అందులో సుమారు 12 వేల బస్తాలు కొత్త పంటే కావడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు పెద్ద ఎత్తున మిర్చిని విక్రయించటానికి తీసుకువస్తున్నారు.
మందకొడిగా ఉన్నఎగుమతులు: ప్రస్తుతం మిర్చి ఎగుమతులు విదేశాలకు కొంత మందకొడిగా ఉన్నాయి. అలా ఉన్నప్పటికీ దేశీయంగా మాత్రం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి గుంటూరు మిర్చికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఆయా రాష్ట్రాల అవసరాలకు తగినట్లుగా ఇక్కడి నుంచి సరకు ఎగుమతి అవుతోంది. దీనికి తోడు దీపావళి సందర్భంగా వ్యాపారులు ప్రతి ఏడాది కొత్త ఖాతాలు ప్రారంభిస్తారు. ఈ ఆనవాయితీ ఉండటంతో కొనుగోళ్లు మరింత ఊపందుకున్నాయి.
క్వింటా గరిష్ఠంగా రూ.23,000: మార్కెట్లో నాణ్యత కలిగిన కొత్త మిర్చికి వ్యాపారులు మంచి ధర చెల్లిస్తున్నారు. 1081 రకం మిర్చి క్వింటాకు గరిష్ఠంగా రూ.23,000 వరకు ధర పలుకుతుంది. మిగతా రకాలైన తేజ, బాడిగలకు రూ.20,800 నుంచి రూ.22,000 వరకు ధర లభిస్తోంది. అయితే మిర్చి పంట ముందుగా కోతకు రావడంతో రైతులు తెస్తున్న సరకులో తేమ శాతం అధికంగా ఉంటోంది. దీంతో యార్డు పరిసరాల్లోని రహదారులపైనే రైతులు మిర్చిని ఆరబెట్టుకుంటూ విక్రయాలకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో సరకు రాక మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని యార్డు వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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