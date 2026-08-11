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రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే పీఎమ్‌ ఆవాస్‌ ఇళ్ల భారం - వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో కేంద్రమిచ్చిన రూ.2,900 కోట్లు పక్కదారి

పీఎం ఆవాస్‌ యోజన పథకం నిధులను దారిమళ్లించిన జగన్‌ - ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన నిధుల కోటా పూర్తి

The Burden Of PMAY Houses Falls On The State Government
The Burden Of PMAY Houses Falls On The State Government (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:27 AM IST

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The Burden Of PMAY Houses Falls On The State Government : ఇళ్లు కాదు ఊరూరా కాలనీలే కడుతున్నామంటూ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ డబ్బాలు కొట్టారు. కానీ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం కేంద్రం తన వాటాగా ఇచ్చిన 2,900 కోట్లను దారిమళ్లించారు. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో సమయాన్ని రెండుసార్లు పొడిగించిన కేంద్రం, ఆ గడువు పూర్తవ్వడంతో నిధులు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. దీంతో కేంద్రం వాటాను కూడా కూటమి సర్కారే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇతర అవసరాలకు మళ్లించిన నిధులు: YSRCP హయాంలో సాగిన అస్తవ్యస్త పాలన పేదలకు శాపంగా మారింది. 2019-2024 మధ్యకాలంలో 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (అర్బన్)' పథకం కింద మున్సిపాలిటీలు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల పరిధిలో గృహ నిర్మాణాల కోసం కేంద్రం కేటాయించిన రూ. 2,900 కోట్ల నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించారు. తద్వారా ఆ నిధుల వివరాలు లేకుండా పోయాయి. గత రెండేళ్లుగా కూటమి ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఉపయోగించి గృహ నిర్మాణాలను పూర్తి చేస్తోంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే పీఎమ్‌ ఆవాస్‌ ఇళ్ల భారం (ETV Bharat)

పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఈ ఇళ్లకు సంబంధించి కేంద్రం తన వాటా నిధులను ఇప్పటికే విడుదల చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4 లక్షల ఇళ్లు వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రం తన సొంత నిధులతోనే ఈ ఇళ్లను పూర్తి చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. YSRCP హయాంలో మంజూరైన ఈ ఇళ్లకు కేంద్రం ఒక్కో యూనిట్‌కు రూ. 1.50 లక్షలు సమకూరుస్తుండగా, అప్పట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం రూ. 30,000 మాత్రమే భరించింది. ఇప్పుడు ఆ ఆర్థిక భారాన్నంతా కూటమి ప్రభుత్వమే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

నిధులు విడుదల చేయమని స్పష్టం: ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్టణ) పథకం కింద రాష్ట్రానికి 19.07 లక్షల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో 15.38 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని లబ్ధిదారులు ప్రారంభించగా, 11.38 లక్షల ఇళ్లు పూర్తయ్యాయి; మిగిలిన 4 లక్షల ఇళ్లు వివిధ నిర్మాణ దశల్లో ఉన్నాయి. YSRCP ప్రభుత్వం పదవీకాలం ముగిసే సమయానికి, 3.69 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. ఈ పథకానికి అసలు గడువు డిసెంబర్ 2024 అయినప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవతో కేంద్రం ఆ గడువును రెండుసార్లు పొడిగించింది. అయినప్పటికీ, నిర్మాణ పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తగిన ఆసక్తి చూపలేదు. దీనివల్ల, డిసెంబర్ 2025 నాటికి నిర్మాణం ప్రారంభం కాకపోతే 2024కు ముందు మంజూరైన ఇళ్లకు నిధులు విడుదల చేయబోమని కేంద్రం ఇటీవల ఒక లేఖలో స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఈ గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలో పడింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ (PMAY-U) 2.0' పథకాన్ని ప్రారంభించి, రాష్ట్రానికి లక్ష కొత్త ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. ఈ కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా, మార్చిలో ముగిసిన PMAY-U 1.0 పథకం గడువును కేంద్రం సెప్టెంబర్ వరకు మాత్రమే పొడిగించింది. పైగా కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి నిధులు రాకపోవడంతో, ఈ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అయ్యే పూర్తి ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

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TAGGED:

HOUSES BURDEN ON NDA GOVERNMENT
YSRCP GOVERNMENT INCOMPLETE HOUSES
జగన్‌ మళ్లించారు కూటమి భరించాలి
PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
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