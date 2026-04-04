క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి
మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి - ఛైర్పర్సన్గా బీఆర్ఎస్ 17వ వార్డు అభ్యర్థి గొడిసెల సంధ్యారాణి - వైస్ ఛైర్మన్గా 22వ వార్డు సీపీఐ అభ్యర్థి మిట్టపల్లి సరిత
Published : April 4, 2026 at 1:17 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ - సీపిఐ కూటమి దక్కించుకుంది. 51 రోజుల ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ ఛైర్పర్సన్గా బీఆర్ఎస్ - 17వ వార్డు అభ్యర్థి గొడిసెల సంధ్యారాణి ఎన్నికయ్యారు. 22వ వార్డు సీపిఐ అభ్యర్థి మిట్టపల్లి సరితను వైస్ ఛైర్మన్ పదవి వరించింది. క్యాతనపల్లిలో మొత్తం 22 స్థానాలకు గానూ 14 స్థానాలలో బీఆర్ఎస్ - సీపిఐ సభ్యులు గెలిచారు. ఏడింటిని కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది. ఇప్పటికే 2 సార్లు వాయిదా పడ్డ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికకు హైకోర్టు ఆదేశాలతో అధికారులు ఇవాళ ఏర్పాట్లు చేశారు. డీసీపీ భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో నలుగురు ఏసీపీలు, ఇద్దరు సీఐలు, 27 మంది ఎస్ఐలతో పాటు మొత్తం 650 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు చేపట్టారు.
గతంలో ఎందుకు వాయిదా పడిదంటే? : క్యాతనపల్లి పురపాలక ఎన్నిక గతంలో రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. కోరం సరిపడా సభ్యులు లేనందున పిబ్రవరి 17న ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణతో ఎన్నిక ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. ఎన్నిక సమయంలో రెండు పార్టీల సభ్యులు పరస్పరం కుర్చీలు విసురుకోవటం మహిళా అభ్యర్థులని తోసేయటంతో సమావేశంలో గందరగోళం ఏర్పడింది. దీంతో సరిగ్గా పాలకవర్గం ఎన్నిక జరిగిపోతుందనుకునే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు తమపై దౌర్జన్యం చేశారని ఆరోపిస్తూ మంత్రి వివేక్, ఎంపీ వంశీకృష్ణ సహ కాంగ్రెస్ సభ్యులంతా బయటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఉన్నతాధికారులు సూచనలకు మేరకు ఎన్నిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
మంత్రి కాన్వాయ్పై రాళ్ల దాడి : ఆ రోజు ఉదయం బీఆర్ఎస్, సీపీఐ సభ్యులతో కలిసి మున్సిపల్ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కొవ్వ లక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్లను పోలీసులు క్యాతనపల్లి ఫ్లైఓవర్ వద్ద అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆ అభ్యర్థులను మున్సిపల్ కార్యాలయానికి ఎస్కార్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. వీరితో పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు అక్కడే ఉన్న మంత్రి వివేక్, పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ కాన్వాయ్ అటువైపుగా వెళ్తుండగా ఇరు వర్గాలకు చెందిన కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు మంత్రి కాన్యాయ్పై రాళ్లు విసిరారు. ఈ దాడిలో ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నాయకులకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో పదేళ్లపాటు ప్రజా ప్రతినిధిగా పనిచేసిన సుమన్ ఈ ఎన్నికల్లో తాను ఓడిపోయానన్న కక్షతో ఇలాంటి దాడులు చేస్తున్నారని మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ఆరోపించారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ విమర్శనలు : క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో పాలకవర్గం ఎన్నిక ప్రక్రియ దుశ్శాసన సర్వాన్ని తలపించిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ విమర్శించారు. చైర్మన్ ఎన్నికల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్లు మద్యం సేవించి బీఆర్ఎస్, సీపీఐ కౌన్సిలర్లతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపణలు చేశారు. తమకు స్పష్టమైన మేజార్టీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ఎన్నిక జరగకుండా అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. క్యాతనపల్లిలో మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, ఎంపీ వంశీకృష్ణలపై దాడిని మహనాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు చెన్నయ్య ఖండించారు. ఆ దాడిని నిరసిస్తూ హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ వద్దనున్న అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ ఘటన తర్వాత తిరిగి మళ్లి మూడోసారి ఎన్నిక నిర్వహించడంతో ఇవాళ్టితో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ - సీపీఐ కూటమి దక్కించుకుంది. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికపై అధికారిక ప్రకటన సమయంలో క్యాతనపల్లి ఛైర్మన్ ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు దూరంగా ఉన్నారు.
