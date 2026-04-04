ETV Bharat / state

క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌-సీపీఐ కూటమి

మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ పీఠాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌-సీపీఐ కూటమి - ఛైర్‌పర్సన్‌గా బీఆర్‌ఎస్‌ 17వ వార్డు అభ్యర్థి గొడిసెల సంధ్యారాణి - వైస్‌ ఛైర్మన్‌గా 22వ వార్డు సీపీఐ అభ్యర్థి మిట్టపల్లి సరిత

Telangana Municipal Elections 2026
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ పీఠాన్ని బీఆర్​ఎస్​ - సీపిఐ కూటమి దక్కించుకుంది. 51 రోజుల ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ ఛైర్‌పర్సన్‌గా బీఆర్​ఎస్​ - 17వ వార్డు అభ్యర్థి గొడిసెల సంధ్యారాణి ఎన్నికయ్యారు. 22వ వార్డు సీపిఐ అభ్యర్థి మిట్టపల్లి సరితను వైస్‌ ఛైర్మన్‌ పదవి వరించింది. క్యాతనపల్లిలో మొత్తం 22 స్థానాలకు గానూ 14 స్థానాలలో బీఆర్​ఎస్​ - సీపిఐ సభ్యులు గెలిచారు. ఏడింటిని కాంగ్రెస్‌ గెలుచుకుంది. ఇప్పటికే 2 సార్లు వాయిదా పడ్డ ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికకు హైకోర్టు ఆదేశాలతో అధికారులు ఇవాళ ఏర్పాట్లు చేశారు. డీసీపీ భాస్కర్‌ ఆధ్వర్యంలో నలుగురు ఏసీపీలు, ఇద్దరు సీఐలు, 27 మంది ఎస్​ఐలతో పాటు మొత్తం 650 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు చేపట్టారు.

గతంలో ఎందుకు వాయిదా పడిదంటే? : క్యాతనపల్లి పురపాలక ఎన్నిక గతంలో రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. కోరం సరిపడా సభ్యులు లేనందున పిబ్రవరి 17న ఛైర్మన్​ ఎన్నిక వాయిదా పడగా కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణతో ఎన్నిక ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. ఎన్నిక సమయంలో రెండు పార్టీల సభ్యులు పరస్పరం కుర్చీలు విసురుకోవటం మహిళా అభ్యర్థులని తోసేయటంతో సమావేశంలో గందరగోళం ఏర్పడింది. దీంతో సరిగ్గా పాలకవర్గం ఎన్నిక జరిగిపోతుందనుకునే క్రమంలో బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులు తమపై దౌర్జన్యం చేశారని ఆరోపిస్తూ మంత్రి వివేక్​, ఎంపీ వంశీకృష్ణ సహ కాంగ్రెస్​ సభ్యులంతా బయటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఉన్నతాధికారులు సూచనలకు మేరకు ఎన్నిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

మంత్రి కాన్వాయ్‌పై రాళ్ల దాడి : ఆ రోజు ఉదయం బీఆర్​ఎస్​, సీపీఐ సభ్యులతో కలిసి మున్సిపల్​ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే కొవ్వ లక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్​లను పోలీసులు క్యాతనపల్లి ఫ్లైఓవర్​ వద్ద అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆ అభ్యర్థులను మున్సిపల్​ కార్యాలయానికి ఎస్కార్ట్​ చేసి తీసుకెళ్లారు. వీరితో పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు అక్కడే ఉన్న మంత్రి వివేక్​, పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ కాన్వాయ్​ అటువైపుగా వెళ్తుండగా ఇరు వర్గాలకు చెందిన కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు మంత్రి కాన్యాయ్​పై రాళ్లు విసిరారు. ఈ దాడిలో ఓ పోలీస్​ కానిస్టేబుల్​, ఇద్దరు కాంగ్రెస్​ నాయకులకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో పదేళ్లపాటు ప్రజా ప్రతినిధిగా పనిచేసిన సుమన్​ ఈ ఎన్నికల్లో తాను ఓడిపోయానన్న కక్షతో ఇలాంటి దాడులు చేస్తున్నారని మంత్రి వివేక్​ వెంకటస్వామి ఆరోపించారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ విమర్శనలు : క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో పాలకవర్గం ఎన్నిక ప్రక్రియ దుశ్శాసన సర్వాన్ని తలపించిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్​ విమర్శించారు. చైర్మన్​ ఎన్నికల్​ కాంగ్రెస్​ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్లు మద్యం సేవించి బీఆర్​ఎస్​, సీపీఐ కౌన్సిలర్లతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపణలు చేశారు. తమకు స్పష్టమైన మేజార్టీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్​ వెంకటస్వామి ఎన్నిక జరగకుండా అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. క్యాతనపల్లిలో మంత్రి వివేక్​ వెంకటస్వామి, ఎంపీ వంశీకృష్ణలపై దాడిని మహనాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు చెన్నయ్య ఖండించారు. ఆ దాడిని నిరసిస్తూ హైదరాబాద్​ ట్యాంక్​ బండ్​ వద్దనున్న అంబేద్కర్​ విగ్రహం ముందు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ ఘటన తర్వాత తిరిగి మళ్లి మూడోసారి ఎన్నిక నిర్వహించడంతో ఇవాళ్టితో మున్సిపల్​ ఛైర్మన్​ పీఠాన్ని బీఆర్​ఎస్​ - సీపీఐ కూటమి దక్కించుకుంది. ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్ల ఎన్నికపై అధికారిక ప్రకటన సమయంలో క్యాతనపల్లి ఛైర్మన్‌ ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు దూరంగా ఉన్నారు.

ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్, వైస్‌ఛైర్మన్‌ ఎన్నికపై వీడని ఉత్కంఠ

మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో కాంగ్రెస్​కు సొంత పార్టీ నేతలే వెన్నుపోటు పొడిచారా?

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTIONS 2026
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS
BRS RESULTS IN KYATHANPALLI
క్యాతనపల్లిలో బీఆరీఎస్​ గెలుపు
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.