పేద పిల్లలకు అండగా ‘బ్రెడ్‌’ సంస్థ - విద్యార్థులకు ఉచితంగా పుస్తకాల పంపిణీ

Bread Childrens Library in AP
Published : April 17, 2026 at 8:47 PM IST

Bread Childrens Library in AP: పాఠశాల విద్యార్థులు కేవలం పాఠ్యపుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా బయటి ప్రపంచంపై అవగాహనను కల్పించే ఉద్దేశంతో, వారిలో పుస్తక పఠనాసక్తిని పెంపొందించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కృషి చేస్తోంది బేసిక్ రీసెర్చ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డెవలప్​మెంట్ సొసైటీ సంస్థ. విద్యార్థులు పుస్తకాలను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలను ఉచితంగా అందిస్తోంది. 1989లో స్థాపించిన ఈ సంస్థ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేల పాఠశాలల్లో బాలల గ్రంథాలయాలను నిర్వహిస్తూ విజ్ఞానవ్యాప్తికి కృషిచేస్తోంది.

నేపథ్యం: బ్రెడ్ సంస్థ మొదటి రోజుల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేసింది. అదే విధంగా 2009 నుంచి బాలల గ్రంథాలయ స్థాపనకు శ్రీకారం చుట్టింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు రెండు తెలుగు రాష్రాల్లో 2,000 గ్రంథాలయాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 1184, తెలంగాణలో 816 గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు కాగా,అందులో ఒక్క ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోనే 152 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క గ్రంథాలయం ఏర్పాటుకు ప్రస్తుతం రూ.35,000 చొప్పున వ్యయం చేస్తుండగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం రూ.4 కోట్లను ఖర్చు చేశారు.

ఈ గ్రంథాలయాల ఏర్పాటు వెనుక ఎంతో మంది దాతల సహకారం మరవలేనిది. దాదాపు 1000 మందికి పైగా దాతలు ఆర్థిక సాయం అందించారు. ఇందులో మొత్తం రూ. 1.25 కోట్లు వితరణ చేసి ఉప్పల కాంతారావు, రజిని దంపతుల సంస్థకు సహాయంగా నిలిచారు. అదే విధంగా తెలంగాణకు చెందినటువంటి డాక్టర్ అశోక్ కాచె రూ.75 లక్షలు అందించారని బ్రెడ్ సంస్థ ఉపాధ్యక్షుడు మేకా విజయసాయి తెలిపారు. ఇందులో ప్రధానంగా బ్రెడ్ సంస్థ ప్రతి పాఠశాలకు ప్రారంభంలో దాదాపు 650 వైవిధ్యమైన పుస్తకాలను అందిస్తోంది. 2018-19 నుంచి ఏటా కొత్తగా 40 పుస్తకాలను పంపుతోంది. పిల్లలను ఆకర్షించే విధంగా రంగుల బొమ్మలతో కూడినటువంటి పుస్తకాలను బీరువాల్లో భద్రపరుస్తారు. ఇందులో 5 రిజిస్టర్లు, పుస్తకాలకు సంబంధించిన జాబితాను సంస్థే సమకూరుస్తుంది.

విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించే విధంగా వాలంటరీ స్టూడెంట్ లైబ్రేరియన్ విధానాన్ని బ్రెడ్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ప్రతి తరగతి నుంచి ఇద్దరు విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి, వీరికి పుస్తకాల పంపిణీ, సేకరణ బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు. కనీసం 10 పుస్తకాలను చదువుకుని మంచి సమీక్షలను రాసిన విద్యార్థులకు ప్రధానోపాధ్యాయుల సిఫార్సుతో బహుమతులు, ధ్రువపత్రాలను అందిస్తారు.

అంతేకాకుండా టాటా ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన సంస్థలు నిర్వహించిన పలు సర్వేల ప్రకారం ఈ పుస్తకాలను విద్యార్థులే కాకుండా వారి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు చదువుతున్నట్లు గుర్తించారు. దీనివల్ల కుటుంబాల్లో సాన్నిహిత్యమనేది పెరగడమే కాకుండా పిల్లల్లో లేఖన సామర్థ్యం, సంభాషణా చాతుర్యం మెరుగుపడుతున్నాయి. బ్రెడ్ సంస్థలోని సభ్యులు ఏ విధమైన జీతభత్యాలను తీసుకోకుండా తమ సొంత ఖర్చులతో సేవలందిస్తుండటం మరో విశేషం.

