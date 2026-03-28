క్రికెట్ అభిమానులను ఊపేస్తున్న ఐపీఎల్ పండుగ - సమయానికి గాలం వేస్తున్న బెట్టింగ్ మాఫియా
సామాన్యులు, యువత లక్ష్యంగా ముఠాల వల - టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సప్లలో ప్రత్యేక గ్రూప్లు - సోషల్ మీడియాలో పెయిడ్ ప్రకటనలు - కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసుల హెచ్చరిక
Published : March 28, 2026 at 8:06 PM IST
Betting Apps Affect Telangana : క్రికెట్ భారతీయులకు ఈ పేరే ఓ ఎమోషన్. క్రికెటర్లను దేవుళ్లుగా పూజించే దేశంలో ఈ ఆటకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇండియా వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు చేరిందంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలకు సెలవు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. ఇక ఐపీఎల్ హంగామా గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. కానీ ఇటీవలకాలంలో ఆటను ఆస్వాదించడానికి చూడటం కన్నా బెట్టింగ్ కోణంలోనే చూడటం ప్రమాదకరం. ఈ క్రికెట్ పండుగను ఆసరాగా చేసుకుని బెట్టింగ్ మాఫియా రెచ్చిపోతుంది. వేలల్లో పెడితే లక్షలు సంపాదించవచ్చంటూ యువతకు వల విసురుతోంది. మరి ఇలాంటి వాటిని కట్టడి చేయడానికి పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు ? తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి ? యువత అనుసరించాల్సిన నియమాలేంటి ?
యువతకు బెట్టింగ్ మాఫియా గాలం : టీ 20 వరల్డ్కప్ జాతర ముగిసిందో లేదో మళ్లీ ఐపీఎల్ పండుగ రానే వచ్చింది. క్రికెట్ అభిమానలకు ఎనలేని సంతోషాలు తెచ్చిపెట్టింది. హోరాహోరీగా సాగుతున్న మ్యాచ్లతో క్రికెట్ ప్రేమికులు మైమరిచిపోతున్నారు. సాయంత్రమైతే చాలు టీవీలకు అతుక్కుపోతున్నారు. సెల్ఫోన్ల నుంచి తల పక్కకు తిప్పడం లేదు. క్రికెట్ అంటే పడి చచ్చిపోయే ఇలాంటి యువతకు బెట్టింగ్ మాఫియా గాలం వేస్తోంది. ఆనందంగా ఆటను ఆశ్వాదిస్తున్న యువత మెదడులోకి విషం నింపుతోంది. ఆకట్టుకునే ప్రకటనలు, ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు పేరిట వాళ్ల చుట్టూ ఉచ్చుబిగిస్తోంది. ఒక్కసారి వారి వలకు చిక్కామంటే ఇక బయటకు రావడం కష్టం. మరి ఇంతకీ వారి ప్రలోభాలేంటి ? యువతనే టార్గెట్ చేసుకోవడానికి కారణమేంటి ?
విద్యార్థులే లక్ష్యంగా పావులు : ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ల నేపథ్యంలో బెట్టింగ్ నిర్వాహకులు మరోసారి పంజా విసురుతున్నారు. సామాన్యులు, యువత, విద్యార్థులు లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు. ఈ బెట్టింగ్ వలలో చిక్కి అప్పులు పాలై అమాయకులు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రోజువారీ కూలీలు, చిరువ్యాపారులు సంపాదించుకున్నదంతా పోగొట్టుకుని రోడ్డునపడుతున్నారు. అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చి వాటిని తీర్చే మార్గం లేక ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. బెట్టింగ్ దందా శృతిమించడంతో గతంలో ప్రభుత్వం వందలాది బెట్టింగ్ యాప్లను నిషేధించడంతో ఇప్పుడు నిర్వాహకులు రూటు మార్చారు. టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు, వాట్సాప్ స్టేటస్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా క్రికెట్ బెట్టింగ్ దందా ఇప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది.
చివరికి అప్పులు మాత్రమే మిగులుతాయి : సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లతో పెయిడ్ ప్రొమోషన్లు కూడా చేయిస్తున్నారు. నగరాలకు దూరంగా ఫామ్హౌస్లు, రహస్య ప్రాంతాల్లో ఆఫ్లైన్ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. తొలుత లాభాలు వచ్చినట్లు అనిపించినా చివరికి అప్పులు మాత్రమే మిగులుతాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పులు తీర్చే మార్గం లేక యువత డిప్రెషన్లోకి వెళ్లడంతో పాటు ఒత్తిడికి లోనై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ వివరించారు.
"ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. దీనితో పాటే బెట్టింగ్ యాప్లు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారభించే అవకాశం ఉంది. గతేడాది 'సే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్' ప్రజాఉద్యమాన్ని విజయవంతంగా సాగించాం. బెట్టింగ్ యాప్స్ నిషేధానికి బిల్ కూడా వచ్చింది. ఎన్ని వచ్చినా సోషల్ మీడియా ద్వారా నేరగాళ్లు అమాయకులపై వలలు విసిరే ప్రమాదం ఉంది. కొంతమంది ఇన్ఫ్లూయన్సర్లూ వారికి సహకరిస్తున్నారు. బెట్టింగ్ అనేది వ్యసనం. దీని వల్ల అనేక మంది బలైపోతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్కు దూరంగా ఉండాలి." - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
వారికి కఠిన చర్యలు తప్పవు : బెట్టింగ్ దందాను అరికట్టడానికి పోలీసు యంత్రాంగం నిరంతరం నిఘా పెట్టింది. బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఎవరైనా సోషల్మీడియా ఇన్ఫ్లూయన్సర్లు ప్రయత్నించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రహస్య ప్రాంతాల్లో ఆఫ్లైన్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.
