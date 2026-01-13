ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడేలా లంబసింగి అందాలు

ETV Bharat / state

Lambasingi's beauty: దట్టమైన అడవులు నేలను కమ్మేసిన చెట్ల నీడన ప్రశాంతంగా సాగే జలప్రవాహాలు, ఆహ్లాదకర పరిసరాలు, ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే దృశ్యాలు, స్వచ్ఛమైన గాలులు అన్నీ కలగలిపితే అదే లంబసింగి. పర్యాటక రంగాన్ని విస్తరిస్తే కనువిందు చేసే ఈ సుందర వనాలు సిరులు కురుపిస్తాయని ముందే ప్రభుత్వాలు ఊహించాయి. అందుకు తగినట్టుగా వసతులు సమకూరుస్తూ వస్తున్నాయి.కానీ మూడేళ్లుగా శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న పర్యాటకాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో ప్రభుత్వ సంస్థలు వెనుకబడినట్లే కనిపిస్తోంది.

వారాంతాల్లో వేల సంఖ్యలో రద్దీ: సినిమా చిత్రీకరణలు, ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమాలు, సామాజిక మాధ్యమాల కారణంగా లంబసింగికి విస్తృత ప్రచారం లభించింది. పర్యాటకులు లంబసింగి, తాజంగి, కృష్ణాపురం తదితర పర్యాటక ప్రదేశాలు సందర్శించి కొత్తపల్లి జలపాతాలకు వెళుతున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో వందలాది మంది వస్తుంటే వారాంతాల్లో ఈ సంఖ్య వేలల్లో ఉంటుంది. రద్దీని పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ కంటే ప్రైవేటు వ్యవస్థలు బాగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాయి. అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో లక్షలాది రూపాయలతో ఎకో టూరిజంలో భాగంగా కృష్ణాపురం జాతీయ రహదారి పక్కన వనవిహారి, నేచర్‌ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు. చెక్కలతో కూడిన కాటేజీ, గుడారాలు తదితర సదుపాయాలు కల్పించారు. ఇవితప్ప ఇతరత్రా పర్యాటక ఆకర్షణల మెరుగుపై దృష్టిపెట్టింది లేదు. ప్రైవేటు వ్యక్తులేమో బినామీ పేర్లతో ఇక్కడ భూములు కొనుగోలు చేసి భారీగా రిసార్టులు, కాటేజీలు, అతిథి గృహాల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. పండగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో రద్దీ తీవ్రత పెరగడంతో ఇదే అదునుగా అద్దెలు విపరీతంగా పెంచుతున్నారు. ఇటీవల లంబసింగి వద్ద ప్రైవేటు యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో పలు రకాల పూల తోటలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. బంతి, చామంతి పూలు మాత్రమే అమ్మకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తక్కిన పూలతోట అంతా ఫొటో షూట్‌కు ఏర్పాటు చేశారు. పర్యాటకులు దీనిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

అన్ని సదుపాయాలతో అతిథి గృహం: ఎట్టకేలకు చింతపల్లిలోని జిల్లా పరిషత్తు అతిథి గృహానికి మోక్షం కలిగింది. చాలాకాలంగా ఇది నిరుపయోగంగా ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక జడ్పీ నిధుల నుంచి రూ.20 లక్షలను మరమ్మతులకు కేటాయించారు. దీంతో పంచాయతీరాజ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం అధికారులు పనులు చేపట్టారు. పాత భవనానికి మరమ్మతుతోపాటు సుందరీకరణ చేస్తున్నారు. చింతపల్లి వచ్చే పర్యాటకులకు అన్ని సదుపాయాలతో అతిథి గృహాన్ని అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు పీఆర్‌ డీఈఈ జ్యోతిబాబు చెప్పారు.

చెరువులవెనం వచ్చే పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు: లంబసింగి సమీపంలోని చెరువులవెనం వచ్చే పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వాహనాల్లో వచ్చే వారు కొండపైకి వెళ్లేందుకు స్థానికులు అనుమతించడం లేదు. రాళ్లు తేలి రోడ్డంతా ప్రమాదకరంగా మారింది. పర్యాటకుల్లో కొందరు ప్రయాసపడుతూ కాలినడకన కొండెక్కుతున్నారు. చాలామంది స్థానిక గిరిజన యువత ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన జీపుల్లో కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు. చెరువులవెనం కొండపైకి మొదట్లో పర్యాటకులు లంబసింగి గ్రామంలోని గిరిజన రైతుల కాఫీ తోటల మీదుగా నడిచి వెళ్లే వారు. పర్యాటకుల రాక వల్ల కాఫీ తోటలు దెబ్బతింటున్నాయంటూ రైతులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో చెరువులవెనం వెళ్లేందుకు భీమనాపల్లి నుంచి రహదారిని అధికారులు ఉపాధి హామీ పథకంలో మంజూరు చేశారు. గత ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో రహదారి పనులు అసంపూర్తిగా ఆగిపోయాయి. గ్రామస్థులు కొంతమేర రహదారిని చదును చేసి వాహనాల రాకపోకలకు వీలుగా మార్గం సుగమం చేశారు.

సాగు భూములను పార్కింగ్‌ స్థలాలుగా మార్చి: వారాంతాలు, పండగ సమయాల్లో పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. పర్యాటకులు వచ్చే వాహనాలను భీమనాపల్లిలో నిలిపేలా అక్కడి రైతులు తమ పొలాలను పార్కింగ్‌ స్థలాలుగా మార్చారు. గ్రామానికి చెందిన కొందరు యువకులు పర్యాటకులను జీపుల్లో కొండపైకి తీసుకువెళ్తున్నారు. రాను, పోను ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.200 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు తమ వాహనాల్లో కొండపైకి వెళ్తామన్నా, స్థానికులు అనుమతించడం లేదు. సాగు భూములను పార్కింగ్‌ స్థలాలుగా మార్చిన కొందరు వాహనాలు నిలిపినందుకు రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. రాళ్లు తేలిన దారిలో సుమారు నాలుగు కి.మీ. దూరం నడిచి కొండ ఎక్కలేక పర్యాటకులు అవస్థలు పడుతున్నారు. మహిళలు, వృద్ధులు, మోకాళ్ల నొప్పులున్న వారు కొంతదూరం వెళ్లి వెనక్కు వచ్చేస్తున్నారు.

