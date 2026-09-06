బాలాపూర్ భారీ గణేశుడి కోసం సిద్ధమవుతున్న 'పూరీ మండపం'
ఈసారి పూరీ ఆలయ తరహా మండపంలో కొలువుదీరనున్న బాలాపూర్ గణనాథుడు - రోజూ 50 మంది కార్మికులతో మండపం పనులు - సుమారు రూ.40 లక్షలు ఖర్చు - పార్కింగ్ కోసం 14ఎకరాల కేటాయింపు
Published : September 6, 2026 at 6:38 PM IST
Balapur Vinayaka Mandapam Works : వినాయక చవితి వేడుకలంటే హైదరాబాద్కో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది. గణేశుడి వివిధ రూపాలు, భారీ విగ్రహాలు, భక్తుల సందడి నగరాన్ని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో ముంచెత్తుతాయి. వీటన్నింటిలోనూ 'బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం' స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తుంది. ప్రతి ఏటా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించే ఈ వేలం దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. మరో తొమ్మిది రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న ఈ వేడుకల కోసం బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
పూరీ జగన్నాథ ఆలయ తరహా మండపం : ఈ ఏడాది బాలాపూర్ విఘ్నేశుడి విగ్రహాన్ని పూరీ జగన్నాథ ఆలయ నమూనాలో రూపొందించిన మండపంలో ప్రతిష్ఠించనున్నారు. సంప్రదాయం ప్రకారం దేశంలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాల నమూనాలతో మండపాన్ని రూపొందించే బాలాపూర్ కమిటీ, ఈసారి పూరీ జగన్నాథ ఆలయ డిజైన్ను ఎంచుకుంది. దీనికి సంబంధించిన పనులను ఇప్పటికే దిల్సుఖ్నగర్కు చెందిన డెకరేటర్ సుధాకర్రెడ్డి ప్రారంభించారు. రోజుకు 40 నుంచి 50 మంది కార్మికులు మండపం కోసం పనిచేస్తున్నారు.
పండగకు ఒక రోజు ముందే పనులు పూర్తవుతాయని ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షుడు కల్లెం నిరంజన్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి సుమారు రూ.40 లక్షల దాకా వెచ్చించనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సంవత్సరం 18 అడుగుల ఎత్తైన గణనాథుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించనుండగా 21 కిలోల బరువున్న లడ్డూ ప్రసాదం ఉండనుంది.
పార్కింగ్ కోసం 14 ఎకరాలు : బాలాపూర్ ఏకదంతుడి ఆశీస్సులు పొందేందుకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. గత సంవత్సరం సుమారు 12 లక్షల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది 16 లక్షల మంది వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఉత్సవ కమిటీ అంచనా వేస్తోంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వెనుక 8 ఎకరాల స్థలంలోనూ, సాయి హోమ్స్ కాలనీ పక్కన ఉన్న 6 ఎకరాల స్థలంలోనూ పార్కింగ్ చేసే సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నారు. గణేశ్ చౌక్ దాకా వచ్చేందుకు వాహనాలను అనుమతి ఇవ్వనున్నారు.
ప్రత్యేక ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మార్గాలు : గణేష్ చౌక్ నుంచి మండపం వరకు భక్తులు రెండు వరుసల్లో వెళ్లేలా బ్యారికేడ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దర్శనం అనంతరం బయటకు వెళ్లడానికి మరోదారిలో వెళ్లేలా సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. స్వామివారిని వీక్షించేందుకు స్థానికులకు ఒక మార్గాన్ని, చిన్న పిల్లలు, దివ్యాంగుల కోసం మరో ప్రత్యేక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అవాంతరాలు కలగకుండా చూసేందుకు రోజూ వంద మంది వాలంటీర్లు విధుల్లో పాల్గొననున్నారు.
వీకెండ్స్లో ముందే వస్తే మేలు : 500 మంది పోలీసు సిబ్బందితో విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు బాలాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్ సుధాకర్ తెలిపారు. వాహనాల పార్కింగ్, పాదరక్షల స్టాండ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని, 100 సీసీటీవీ కెమెరాలతో భద్రతను పర్యవేక్షిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దర్శన సమయాలు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు ఉంటాయన్నారు. శని, ఆదివారాల్లో భక్తులు సాయంత్రానికి ముందే వస్తే ఎదురయ్యే అసౌకర్యాలను తగ్గించుకోవచ్చని ఆయన వివరించారు.
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