మామునూరు విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో కీలక ఘట్టం పూర్తి - 253 ఎకరాల భూముల అప్పగింత
Published : January 30, 2026 at 12:19 PM IST
Mamnoor Airport Construction : వరంగల్ పట్టణ శివారు మామునూరులో విమానాశ్రయం నిర్మాణం కోసం చేపడుతున్న చర్యల్లో ఇప్పుడు మరో ముందడుగు పడింది. దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా ఓరుగల్లు ప్రజలను ఊరిస్తూ వచ్చిన అంశానికి ప్రాధాన్యమిచ్చిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి, కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరిపి అనుమతులు సాధించటం తెలిసిందే. అయితే ఈ విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వమే అయినప్పటికీ, దానికి అవసరమైన భూమిని సేకరించి అందించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు కోరిన మేరకు 253 ఎకరాలను సిద్ధం చేసి అప్పగించే కీలక ఘట్టం గురువారం పూర్తయ్యింది.
కేవలం 8 నెలల్లోనే పరిహారం చెల్లింపులు : ఇందులో 220.27 ఎకరాలు పట్టా భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఆ మిగతాది సర్కార్ వద్ద ఉన్నదే ఇచ్చారు. కొనుగోలు చేసిన భూమికి పరిహారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.295 కోట్లు చెల్లించింది. దీనికి త్వరగా నిధులు విడుదల చేయటం ఒకెత్తయితే, దానికి అధికారులు చొరవ చూపి భూములు ఇవ్వటానికి రైతులను ఒప్పించటంతో తక్కువ సమయంలోనే ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. ఈ భూసేకరణకు రెండేళ్లయినా పడుతుందని అందరూ అనుకోగా, కేవలం 8 నెలల్లోనే పరిహారం చెల్లింపులు కూడా పూర్తి చేసిన అధికారులను రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అభినందించారు.
ఓరుగల్లు పురోభివృద్ధికి దోహదం : విమానాశ్రయం ఏర్పాటు అంశం ఒక్కో దశను దాటుతూ పనులు ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఓరుగల్లు రింగు రోడ్డు ప్రాజెక్టుల విషయంలో కదలిక వచ్చింది. ఉత్తర తెలంగాణలో పెద్ద నగరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులోకొస్తే రవాణా రంగం పురోభివృద్ధిని సాధించటానికి కొంత వరకు దోహదం చేయనుంది. శివారుల్లో భూముల ధరలు పెరగటం, పలు మార్గాల్లో వ్యాపార సంస్థలు విస్తరించటం ద్వారా ప్రత్యక్ష్యంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడనున్నాయి. దీంతో వాణిజ్యపరంగా వరంగల్ వృద్ధి చెందుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది.
ఎయిర్ పోర్ట్ అభివృద్ధికి గ్రీన్సిగ్నల్ : వరంగల్ నగరంలో మామునూరు విమానాశ్రయం అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి 150 కి.మీ పరిధిలో మరో విమానాశ్రయం ఉండకూడదని గతంలో జీఎంఆర్ సంస్థతో ఒప్పందం ఉంది. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు జీఎంఆర్తో ప్రత్యేకంగా చర్చలు జరిపారు. ఈ విషయం తర్వాత మామునూరుకు జీఎంఆర్ అంగీకారం తెలిపింది. నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీని రామ్మోహన్ నాయుడు ఆదేశించారు.
253 ఎకరాల భూమిలోనే ఇవన్నీ : విమానాశ్రయం విస్తరణకు అవసరమైన 256 ఎకరాల భూ సేకరణకు రూ.205 కోట్లు విడుదల చేస్తూ గతంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి డిజైన్లతో కూడిన డీపీఆర్ను సిద్ధం చేయాలని ఎయిర్పోర్టు అథారిటీకి రోడ్లు, భవనాల శాఖ లేఖ రాసింది. ఈ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి అడ్డంకిగా ఉన్న 150 కి.మీ ఒప్పందాన్ని జీఎంఆర్ సంస్థ విరమించుకుంది. ఇప్పటికే ఎయిర్పోర్టు పరిధిలో 696 ఎకరాల భూమి ఉంది. దీనికి అదనంగా మరో 253 ఎకరాల భూమిలో కొంత రన్వే విస్తరణ, టెర్మినల్ బిల్డింగ్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, నేవిగేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్టలేషన్ నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నట్లు రోడ్డు, భవనాల శాఖ పేర్కొంది. అయితే నిజాం కాలంలో మామునూరు నుంచి విమానాలు నడిచేవి. దాదాపు 32 ఏళ్ల కిందట మూతపడిన మామునూరు విమానాశ్రయానికి మళ్లీ రెక్కలు రానున్నాయి. కేవలం అప్పుడప్పుడు శిక్షణ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు నడుస్తున్న ఈ విమానాశ్రయం నుంచి మళ్లీ విమానం ఎగరనుంది.
