విశాఖకు 800 మంది ఉద్యోగులు - 26 నుంచి కాగ్నిజెంట్ కార్యకలాపాలు
లాజిస్టిక్, ఆపరేషనల్ సమస్యలను పరిష్కరించి ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి కార్యకలాపాలు - 4,500 మంది ఉద్యోగులు విశాఖ వచ్చేందుకు సముఖంగా ఉన్నట్లు కాగ్నిజెంట్ సీఈవో రవికుమార్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 4:42 PM IST
Cognizant In Visakhapatnam: ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ విశాఖలో తాత్కాలిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. కాపులుప్పాడలోని 22.19 ఎకరాల్లో చేపట్టిన శాశ్వత క్యాంపస్కు గతేడాది డిసెంబరు 12న సీఎం చంద్రబాబునాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్ చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేశారు. అదే సమయంలో హిల్-2లోని మహతి బ్లాక్లో తాత్కాలిక కార్యాలయ భవనం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఇక్కడ 800 మంది ఉద్యోగులతో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న సంస్థ ఉద్యోగులు 500 మందిని బేస్ లొకేషన్ ప్రాతిపదికన విశాఖకు బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు సైతం ఇచ్చారు. మరో 300 మంది సీనియర్ ఉద్యోగులను ఇక్కడికి బదిలీ చేశారు. లాజిస్టిక్, ఆపరేషనల్ సమస్యలను పరిష్కరించి ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి కార్యకలాపాలకు పచ్చజెండా ఊపనున్నారు.
దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం: మరో 4,500 మంది ఉద్యోగులు విశాఖ వచ్చేందుకు సముఖంగా ఉన్నట్లు కాగ్నిజెంట్ సీఈవో రవికుమార్ ఇప్పటికే తెలిపారు. వాస్తవానికి కాపులుప్పాడ శాశ్వత క్యాంపస్లో విడతలవారీగా 8 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించాలని తొలుత నిర్ణయించారు. శంకుస్థాపనకు గంట ముందు సీఎం, కాగ్నిజెంట్ సీఈవో భేటీలో అనూహ్య మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. 25 వేల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని సీఎం కోరారని, దానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు సీఈవో ప్రకటించారు. ఇదే జరిగితే వచ్చే మూడు, నాలుగేళ్లలో విశాఖ ఐటీ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టీసీఎస్కు ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన: టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ (టీసీఎస్) కూడా కాగ్నిజెంట్ తరహాలో ఒకేసారి శాశ్వత క్యాంపస్కు భూమిపూజ, తాత్కాలిక కార్యాలయ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు మిలీనియం టవర్స్-2లో రెండు బ్లాకులను సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, బోర్డులు సైతం టీసీఎస్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ భవనంలో 2వేల మందితో తాత్కాలిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్నారు. అదేవిధంగా హిల్-3లో ప్రభుత్వం కేటాయించిన 21.76 ఎకరాల్లో శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేస్తారు. త్వరలో విశాఖకు మరో రెండు ఐటీ దిగ్గజ కంపెనీలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని ఐటీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ సంస్థ క్యాప్జెమినీ, ఆర్ఎంజెడ్ కంపెనీలు విశాఖలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇవి సఫలమైతే త్వరలో దావోస్ నుంచి ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం: గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూ సేకరణ పూర్తి చేసే దిశగా విశాఖ జిల్లా యంత్రాంగం అడుగులు వేస్తోంది. అక్కడ భూములు ఇస్తున్న రైతులకు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే పరిహారం ఎక్కువగా ఇవ్వడంతోపాటు, ఎకరాకు 20 సెంట్ల స్థలం, ఒప్పంద ఉద్యోగం, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో దుకాణం, మూడు సెంట్ల ఇంటి స్థలం ఇచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలోగా డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయాలని భావిస్తున్న తరుణంలో భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేస్తున్నారు.
గూగుల్ డేటా సెంటర్లో ఏం చేస్తారంటే: భారీ ఎత్తున డేటా స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్, కమ్యూనికేషన్ డేటా సెంటర్ చేసే ప్రధాన విధులు. విశాఖలో ఏర్పాటుచేసే ఏఐ డేటా హబ్లో డేటా సెంటర్ ఒక భాగం మాత్రమే. మనం వాడే సాధారణ కంప్యూటర్లలో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ (సీపీయూ)లు వినియోగిస్తారు. కానీ డేటా సెంటర్లలో గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ (జీపీయూ)లు, టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ (టీపీయూ)లు, నాన్ వోలటైల్ మెమరీ ఎక్స్ప్రెస్ (ఎన్వీఎంఈ) స్టోరేజ్ వినియోగిస్తారు. ఒక్కో జీపీయూలో కొన్ని వేల సీపీయూలను వాడటం వల్ల సమాంతరంగా అనేక అప్లికేషన్లు రన్ చేసేందుకు, కంప్యూటింగ్కు అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ డేటా సెంటర్ను గూగుల్ సంస్థ గూగుల్ సెర్చ్, ఆండ్రాయిడ్, గూగుల్ ప్లే, క్రోమ్, యూట్యూబ్, గూగుల్ మ్యాప్స్, వర్క్స్పేస్, గూగుల్ క్లౌడ్, గూగుల్ ప్లేస్, గూగుల్ ఎర్త్, జెమినీ ఏఐ వంటి తన సేవలకు అవసరమైన డేటా స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్కు వాడుకోనుంది. అలాగే మన దేశంలో, విదేశాల్లోనూ ఉన్న ఇతర సంస్థలకు స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్ సేవల్ని అందించనుంది.
