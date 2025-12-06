ETV Bharat / state

అద్భుతమైన శిల్ప సంపదకు నెలవు - ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటే ఓ పర్యాటక కేంద్రం

అభివృద్ధికి లేక చెదలు పడుతున్న కళ - క్రీస్తు పూర్వ, క్రీస్తు శకానికి, బౌద్ధ మతానికి చెందిన ఆనవాళ్లు

Archaeological Sculptures
Archaeological Sculptures (ETv Bharat)
Archaeological Sculptures In Kanaparthy: మన దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా మనం చూపించేది ఆనాటి చారిత్రాత్మక కట్టడాలే కదా. అప్పట్లో సాంకేతికత అంతగా లేకపోయినప్పటికి కొందరు శిల్పకారులు వారి నైపుణ్యంతో ఎన్నో రాతి విగ్రహాలను, శిలలను రూపొందించారు. అవి అప్పటి జీవనం గురించి తెలియజేయటంతో పాటు ఒక చరిత్రని చెప్తాయి. మరి అటువంటి కళానైపుణ్యాలను భద్రంగా పొందుపరిచాల్సింది పోయి కొన్ని ప్రాంతాలలో వాటిని పట్టించుకోట్లేదు. దీని వల్ల భవిష్యత్తు తరాలకు ప్రాంతీయ చరిత్రతో పాటు అమూల్యమైన శిల్పసంపద అందకుండా పోతోంది.

అద్భుతమైన శిల్ప సంపదకు నెలవు (ETV)

ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆ గ్రామంలో అపురూపమైన రాతి విగ్రహాలు, అబ్బురపరిచే చారిత్రాత్మక అవశేషాలు లభ్యం అవుతున్నాయి. కానీ వాటిని భద్రపరిచి భావితరాలకు అందించడంలో పురావస్తుశాఖ నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది. వాటి కోసం ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియం కూడా పెద్దగా అభివృద్ధికి నోచుకోవడంలేదు. అక్కడ లభించిన విగ్రహాలు, శిలలు కొన్ని ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ ప్రాభవాన్ని కోల్పోతున్నాయి.

వివరాల్లోకి వెళ్తే: ప్రకాశం జిల్లా నాగులప్పలపాడు మండలం కనపర్తి గ్రామంలో చారిత్రాత్మక అవశేషాలు పుష్కలంగ లభిస్తున్నాయి. ఏ చోట తవ్వినా శిలా విగ్రహాలు, శివలింగాలు, నందీశ్వరులు లభ్యం అవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు క్రీస్తు పూర్వ, క్రీస్తు శకానికి చెందిన విగ్రహాలు, బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఇక్కడి తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయి. గ్రామస్థులు బావులు, ఇళ్ల పునాదులు తవ్వినప్పుడో, గుండ్లకమ్మ ఇసుక తవ్వకాలు జరిగినప్పుడో ఈ రాతి శిలలు లభ్యం అవుతున్నాయి.

ప్రాంతీయ చరిత్ర: కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం కనకజాంబుపురి పట్టణంగా దీనిని పిలిచేవారని, కాలక్రమేణ రాజ్యాలు పోయి, భూగర్భంలో కలిసిపోయాయని గ్రామస్థులు పేర్కొంటున్నారు. అప్పట్లో ప్రసిద్ది చెందిన శిల్పులు ఇక్కడ దేవతా విగ్రహాలు, శివలింగాలు చెక్కేవారని, గ్రామాలు గతించడంతో ఈ శిల్ప సంపద అంతా భూగర్భంలో కూరుకుపోయి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భంలో బంగారు రథం ఉందనే ప్రచారం నడుస్తుంది. ఈ మేరకు పురావస్తు శాఖ కంచె వేసి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

కళ చెదిరిపోయే దశలో శిలలు: ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నో పురావస్తు శిల్పలు ఉన్నాయని, వీటిని వెలికితీసి భద్రంగా పొందుపరచాలని అక్కడి స్థానికులు అంటున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి దీనిని అభివృద్ధి చేసి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.

'మా గ్రామం చుట్టూ, లోపల ఎన్నో నందివిగ్రహాలు,శిలలు ఉన్నప్పటికి అవి ఎలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోవట్లేదు. ఈ ప్రాంతానికి పురావస్తు శాఖ వచ్చి తవ్వకాలు జరిపి వీటిని బయటకు తీశారు. 1983లో అప్పటి ఎన్టీఆర్​ ​ ప్రభుత్వంలోని మా ప్రాంత ఎమ్యెల్యే సహకారంతో గ్రామస్థులమంతా కలిసి ఒక ఎకరం భూమి దీనికి కేటాయించి మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశాము. అందులో కొన్ని శిలలను భద్రపరచాం. మరికొన్ని శిలలు బయటే ఉంటున్నాయి. మేము ఎంత ప్రయత్నించినా వీటిని పట్టించుకునే వాళ్లు కరవయ్యారు. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఏ ప్రభుత్వాలు దీనిని పట్టించుకోలేదు. ఈ ప్రాంత భూగర్భంలో ఇంకా ఎన్నో విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వాటిని వెలికితీయాలి. ఇప్పటికైనా ఈ మ్యూజియాన్ని పకడ్బందిగా ఏర్పాటు చేసి పర్యాటక కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలి.' - గ్రామస్థులు

