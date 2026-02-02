ETV Bharat / state

అదరహో 'అరకు ఉత్సవ్​ - 2026' - అలరించిన ఆదివాసీ ఫ్యాషన్‌ షో

ఫ్యాషన్‌ షోలో పాల్గొన్నా కలెక్టర్లు దినేష్‌కుమార్, విజయకృష్ణన్, ఐటీడీఏ పీవో శ్రీపూజ, ఆర్టీసీ రీజియన్‌ ఛైర్మన్‌ దొన్నుదొర దంపతులు - ముగింపు కార్యక్రమానికి అతిథిగా హాజరైన గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి

Araku Utsav 2026 Has Ended In Alluri Sitarama Raju District
Araku Utsav 2026 Has Ended In Alluri Sitarama Raju District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:42 AM IST

4 Min Read
Araku Utsav 2026 In Alluri Sitarama Raju District : అరకు ఉత్సవ్‌ - 2026 అదరహో అన్నట్లు నాలుగు రోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆదివాసీ నృత్యాలు, సాహస క్రీడలు, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు, దేశవ్యాప్తంగా గిరిజన రాష్ట్రాల కళాకారుల నృత్యాలు కనువిందు చేశాయి. ఉత్సవ్‌లో ఆదివారం(01-02-26) గిరిజన మహిళల కట్టూబొట్టు, ఆభరణాల అలంకరణతో ఏర్పాటైన ఆదివాసీ ఫ్యాషన్‌ షో మరింత అలరించింది. స్థానిక ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థినులు ఈ ఫ్యాషన్‌ షోలో సందడి చేశారు. అల్లూరి, అనకాపల్లి కలెక్టర్లు దినేష్‌కుమార్, విజయకృష్ణన్, ఐటీడీఏ పీవో శ్రీపూజ, ఆర్టీసీ రీజియన్‌ ఛైర్మన్‌ దొన్నుదొర దంపతులు ఉత్సవ్​లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫ్యాషన్‌ షోలో పాల్గొన్నారు.

మణిపూరీ కళాకారుల సంప్రదాయ రాస్‌లీలా నృత్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కూటమి నాయకులు దొన్నుదొర, దాసుబాబు, గిడ్డి ఈశ్వరి థింసా నృత్యం చేశారు. గిరిజన కళాకారుల కొమ్ము కోయ నృత్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లా కళాకారులు సవర నృత్యం ఉత్సవాలకు వచ్చిన ఆహుతులను అలరించింది. గాయకుడు రామ్‌ మిరియాల భీమ్లా నాయక్‌ పాటతో సంగీత విభావరిని ప్రారంభించారు. అరకు చాలా బాగుందని, ఇక్కడి వారంతా ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆలపించిన పాటలు అక్కడి యువతను ఉర్రూతలూగించాయి. అరకు ఉత్సవ్‌ విజయవంతానికి కృషి చేసిన అధికారులకు కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్, ఐటీడీఏ పీవో శ్రీపూజ ప్రత్యేక జ్ఞాపికలు అందజేశారు.

కొత్త అందాల అనుభూతిని, ఆనందాన్ని కలిగించేలా ఉత్సవ్​ : ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయ సందర్శనకు పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసి ప్రకృతి సహజసిద్ధ అందాలను వీక్షించాలని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి ఉత్సవ్​లో భాగంగా పిలుపునిచ్చారు. అరకు ఉత్సవ్‌ ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సంధ్యారాణి హాజరయ్యారు. అరకు సందర్శించే వారికి కొత్త అందాల అనుభూతిని, ఆనందాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అరకు ఉత్సవ్‌ను ఘనంగా నిర్వహించిందన్నారు. నిత్యం ఒత్తిడితో జీవనం సాగించే ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు అరకు ఉత్సవ్‌ ఎంతో దోహదపడిందన్నారు. ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకే ఆమె ముగింపు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినట్లు చెప్పారు. గంజాయిని సమూలంగా నిర్మూలించి కాఫీ తోటల అభివృద్ధి ద్వారా గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రస్తుతం కృషి చేస్తున్నామన్నారు.

చిరుధాన్యాలతో చేసిన అరకు కౌనీ : అరకు ఉత్సవాలకు విచ్చేసిన రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి మాట్లాడుతూ, గిరిజనులకు భాగస్వామ్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అరకు ఉత్సవ్‌ - 2026ని నిర్వహించాలని నిర్ణయించారన్నారు. అరకు కాఫీని ప్రపంచ వ్యాప్తం చేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు. ఆర్టీసీ రీజియన్‌ ఛైర్మన్‌ దొన్నుదొర, వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అరకులో ఎటువంటి ఉత్సవాలు నిర్వహించలేదని అన్నారు. అరకు అభివృద్ధికి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ అరకు ఉత్సవ్‌ను విజయవంతం చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ పండించే చిరుధాన్యాలతో చేసిన అరకు కౌనీని దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ రుచి చూపించేందుకు ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తుందన్నారు. జీసీసీ ఛైర్మన్‌ కిడారి శ్రావణ్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ, అరకు ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా మరింత అభివృధ్ధి చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి ప్రజలు మద్దతుగా నిలవాలని కోరారు. కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్, ఐటీడీఏ పీవో శ్రీపూజ, మాజీ ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి, ఆర్డీవో లోకేశ్వరరావు, కూటమి నాయకులు కోట్ని బాలాజీ, దేవదాస్, చిరంజీవి, మహదేవ్, ఆనందరావు తదితరులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.

200 ఎకరాల్లో ఆర్ట్‌ విలేజ్‌ : ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయను సందర్శించే పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని కల్పించేందుకు ఈ ప్రాంతంలో ఆర్ట్‌ విలేజ్‌ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి తెలిపారు. అరకు ఉత్సవ్‌ - 2026లో భాగంగా ఆదివారం పీనరీకి విచ్చేసిన ఆమె ఆర్ట్‌ కాంపిటేషన్‌ని పరిశీలించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, అరకులోయ మండలంలోని చొంపి సమీపంలో దాదాపు 200 ఎకరాల్లో ఆర్ట్‌ విలేజ్‌ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణంలో విడిది ఉండేందుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయంలోని ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆర్ట్‌ పార్క్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. గిరిజనుల సంస్కృతిని తెలిపేలా దీన్ని రూపొందించనున్నామని సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. అరకు ఉత్సవ్‌ నిర్వహణతో అరకుకు పర్యాటకుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. తద్వారా స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగపడతాయన్నారు.

సైక్లింగ్‌కి అరకు ప్రాంతంలో అనుకూలం : కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ, నాలుగు రోజులపాటు నిర్వహించిన అరకు ఉత్సవ్‌ విజయవంతానికి సహకరించిన ప్రతిఒక్కరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన అరకు కౌనీకి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా రెస్టారెంట్‌ ఏర్పాటు చేసే యోచన చేస్తున్నామని కలెక్టర్​ అన్నారు. సైక్లింగ్‌కి అరకు ప్రాంతంలో అనుకూల వాతావరణం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడికి గిరిజనం, గిరిజన ప్రాంతమన్నా ఎంతో ఇష్టమన్నారు. పర్యాటకాభివృధ్ధికి ఆయన విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారని శిరీషాదేవి పేర్కొన్నారు. అనంతరం పద్మాపురం ఉద్యానంలోని ఫ్లవర్‌ షోను మంత్రి తిలకించారు. జీసీసీ ఛైర్మన్‌ కిడారి శ్రావణ్‌కుమార్‌ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు.

