సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఆర్టీసీకి రికార్డు స్థాయిలో ఆదాయం
ప్రయాణికుల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసిన ఆర్టీసీ - 19న ఒక్కరోజే 50.60 లక్షల మంది ప్రయాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 10:47 AM IST
APSRTC Earned Record Revenue: ఏపీఎస్ఆర్టీసీ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా రికార్డు స్థాయిలో ఒక్కరోజే రూ.27.68 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లకు వచ్చిన వారిలో అత్యధిక శాతం 19న తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. వీరికోసం ఆర్టీసీ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. వీటిలో సాధారణ ఛార్జీలే వసూలు చేసింది. దీంతో 19న ఒక్కరోజే 50.60 లక్షల మంది ప్రయాణించారు. సాధారణంగా రోజుకు సగటున 40-42 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తారు. కానీ 19న రికార్డు స్థాయిలో 50.60 లక్షల మంది ప్రయాణాలతో రికార్డు సృష్టించింది. వీరిలో స్త్రీశక్తి పథకాన్ని వినియోగించుకొని ప్రయాణించిన మహిళలు 28.68 లక్షల మంది ఉన్నారు.
19న రూ.27.68 కోట్ల ఆదాయం: గతంలో రోజువారీ సగటు ఆదాయం రూ.19-20 కోట్లు ఉండగా, 19న రూ.27.68 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇందులో స్త్రీశక్తి పథకం ద్వారా ప్రయాణికులు పొందిన సబ్సిడీ రూ.11.30 కోట్ల మేర ఉంది. ఆర్టీసీలో నిత్యం నడిపే బస్సులు కాకుండా, అదనంగా 800 బస్సులు ఉండగా, వాటిని అన్నింటినీ 19న రోడ్డెక్కించారు. దూరప్రాంత సర్వీసులు రాత్రులు మాత్రమే తిరుగుతాయి. పగలంతా డిపోలో ఉంటాయి. ఇటువంటి బస్సులన్నింటినీ ఆయా డిపోల పరిధిలోని 100-200 కి.మీ. దూరంలో ఉండే ప్రాంతాలకు పగలు కూడా నడిపారు.
రికార్డుస్థాయిలో: విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కు రాత్రి బయలుదేరి వెళ్లిన బస్సులు మరుసటి రోజు ఉదయానికి అక్కడికి చేరుకుంటాయి. అవి మళ్లీ రాత్రి అక్కడి నుంచి బయలుదేరతాయి. ఈసారి మాత్రం ఇలా ఉదయం హైదరాబాద్ చేరుకున్న బస్సులను, వెంటనే బయలుదేరి మధ్యాహ్నానికి విజయవాడ వచ్చేలా చూశారు. ఇటువంటి ఏర్పాట్లతో రికార్డుస్థాయిలో ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయడంతో రికార్డుస్థాయిలో ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. దీని వల్ల అత్యధిక ఆదాయం పొందే అవకాశం కలిగిందని సంస్థ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు.
ఇంకా కొనసాగుతున్న పండగ రద్దీ : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో పండగ రద్దీ ఇంకా కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నారు. సంక్రాంతి రద్దీని ఆసరా చేసుకుని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. రవాణాశాఖ అధికారులు దాడులు చేస్తున్నా రెండు, మూడు రెట్లు అదనంగా టికెట్ ధరలు పెంచి దోచుకుంటున్నారు. పట్టణ వాసులు వివిధ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేస్తూ హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లో స్థిరపడ్డారు. వారంతా సొంతూర్లకు చేరుకుని సంక్రాంతి పండగ చేసుకున్నారు. తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రైవేటు బస్సుల నిర్వాహకులు ఇష్టం వచ్చినట్లు ధరలు పెంచి వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పండగకు ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సగటున రోజుకు 735 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపారు. ఇవి కాక 1,012 వరకు సాధారణ సర్వీసులు తిప్పారు. ఆర్టీసీ బస్సులు సుమారు 40 లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాయి. జనవరి 10 నుంచి 13 వరకు అదనపు బస్సులు కేటాయించారు. ఈ రోజుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలో రోజుకు 1,000 బస్సులు తిరిగాయి. రోజుకు రూ.1.5 నుంచి రూ.2 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. సెలవులకు అనుబంధంగా వారాంతాలు రావడంతో ఎక్కువ రోజులు ప్రత్యేక బస్సులను నడిపే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖ, రాయలసీమ తదితర ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపారు.
