త్వరలో మారనున్న విజయవాడ నగర జంక్షన్ల రూపురేఖలు
ట్రాఫిక్ పోలీసు విభాగం స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ (స్పా) తోడ్పాటుతో ప్రణాళిక - "టాక్టికల్ అర్బనిజం" ప్రధాన అంశంగా ప్రణాళిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 11:45 AM IST
Tactical Urbanism: పెరుగుతున్న జనాభా, వాహనాల రద్దీకి తగినట్లుగా కూడళ్లు లేక నగరం పద్మవ్యూహంలా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసు విభాగం స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ (స్పా) సాయం తీసుకుంటోంది. 'టాక్టికల్ అర్బనిజం' ప్రధాన అంశంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేయనున్నారు. దీనిపై బుధవారం ట్రాఫిక్ డీసీపీ షిరీన్ బేగం, అధికారులతో కలసి స్పాను సందర్శించి డైరెక్టర్, బోధన సిబ్బందితో చర్చించారు. నగర అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ముఖ్య కూడళ్లలో స్పా సర్వే చేసి డిజైన్లు, ప్రణాళికను అందజేయనుంది.
'టాక్టికల్ అర్బనిజం' అంటే: స్వల్పకాలిక విధానం, తక్కువ ఖర్చు, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అర్బన్ ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేస్తారు. తక్కువ వ్యయంతో మంచి ఫలితాలు సాధించేందుకు ఈ పద్ధతి ఆచరిస్తారు. ముఖ్య కూడళ్లలో ఆక్రమణల తొలగింపు, అవరోధాలు లేకుండా ట్రాఫిక్ సాగడం, ప్రమాదాల నివారణ, ట్రాఫిక్ జోన్లను గుర్తించడం, పాదచారుల కోసం జీబ్రా లైన్లను వేయనున్నారు. వీఎంసీ, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రజాప్రతినిధులు తదితరులను భాగస్వాములను చేయాలనేది లక్ష్యం.
సమగ్ర అధ్యయనం చేసి: ట్రాఫిక్ పోలీసులు గుర్తించిన ప్రధాన కూడళ్లలో తొలి దశ కింద మూడు ప్రాంతాలను ఎంపిక చేశారు. అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంతం, పటమట రైతుబజారు, రామవరప్పాడులోని అంకమ్మ తల్లి ఆలయం ప్రదేశాలపై స్పాలో ఉన్న పట్టణ ప్రణాళిక నిపుణుల బృందం అధ్యయనం చేయనుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ బృందం ప్రస్తుత పరిస్థితులపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి, అక్కడ చేయాల్సిన మార్పులకు సంబంధించి రేఖా చిత్రాలు, సూచనలను అందజేయనుంది. తర్వాత నగరపాలిక, రహదారులు భవనాల శాఖ , సీఆర్డీఏ, తదితర శాఖలు, ఎంపీ నిధులతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
అభివృద్ధికి నోచుకోని చాలా కూడళ్లు: నగరంలో చాలా కూడళ్లు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. ఎక్కడ చూసినా ఆక్రమణలతో ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. ప్రధానంగా 12 ప్రాంతాలను పోలీసులు గుర్తించారు. అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంతం, కేఆర్ మార్కెట్, కేదారేశ్వరపేట, బీసెంట్ రోడ్డు, రాజగోపాలాచారి వీధి, పటమట రైతుబజారు, గుల్జార్ వంతెన, స్వాతి రోడ్డు, ప్రకాశం రోడ్డు, హైటెన్షన్ రోడ్డు, కృష్ణలంక అండర్పాస్, పీవీపీ మాల్ రోడ్డు ప్రాంతాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ కూడళ్లలో అవరోధాలు తొలగించి, సుందరీకరణ చేయాలనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ముప్పవరం నుంచి కాజ వరకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్
చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో ప్రకాశం జిల్లా ముప్పవరం నుంచి గుంటూరు జిల్లాలోని కాజ వరకు 100 కి.మీ. మేర యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్గా మార్చే ప్రాజెక్ట్లో ముందడుగు పడింది. దీనికి సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) తయారీకి టెండర్లు పిలవగా, భోపాల్కు చెందిన ఎల్.ఎన్.మాలవ్య సంస్థ బిడ్ దక్కించుకుంది. డీపీఆర్ ఏడాదిలో సిద్ధం కానుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కోడూరు నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో ముప్పవరం వరకు నిర్మిస్తున్న యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే (బెంగళూరు-అమరావతి హైవే)లోని వాహనాలు ముప్పవరం వద్ద చెన్నై-కోల్కతా హైవే (ఎన్హెచ్-16)లోకి చేరతాయి. వీటితో పాటు, అటు చెన్నై వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కూడా కలిపి రాబోయే కాలంలో ముప్పవరం నుంచి గుంటూరు, విజయవాడ వైపు రద్దీ పెరగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో సాఫీగా ప్రయాణం సాగేందుకు వీలుగా ముప్పవరం నుంచి కాజ దాటిన తర్వాత విజయవాడ బైపాస్ వరకు ఇప్పుడున్న హైవేని యాక్సెస్ కంట్రోల్గా కారిడార్గా మార్చాలని నిర్ణయించారు.
