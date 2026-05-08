ETV Bharat / state

వాహనదారులకు గుడ్​న్యూస్ - ఏపీలో 24 గంటల్లోపే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌!

24 గంటల్లోనే పూర్తికానున్నకొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ - ఆ సమయంలోగా కాకపోతే ఆటోమేటిక్‌గా ఆమోదం పొందినట్లే - త్వరలోనే అమల్లోకి రానున్న విధానం

Vehicle Registration Process Within 24 Hours In AP
Vehicle Registration Process Within 24 Hours In AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vehicle Registration Process Within 24 Hours In AP: ఇకపై కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ 24 గంటల్లోనే పూర్తికానుంది. ప్రస్తుతం వాహనానికి డీలర్ తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ చూసిన తర్వాత దానికి రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపి, శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకుగాను రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ఇటీవల ఈ వ్యవహారం సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి సైతం వెళ్లింది.

అందుకోసం ఈ ప్రక్రియలో ఏ విధమైన జాప్యాలు తలెత్తకుండా వాహనదారులకు త్వరితగతిన రిజిస్ట్రేషన్ జరిగేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దాంతో ఇందుకు సంబంధించి రవాణాశాఖ ఇప్పుడు కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు తగిన చర్యలను చేపట్టింది. దీనికి ప్రభుత్వం ఈ వారంలోనే ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 27,000 వాహనాలు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం రవాణాశాఖ అధికారుల వద్ద పెండింగ్​లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నిర్ణీత గడువు లేకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ​

నిబంధనలు తప్పనిసరి: ఇకపై రవాణాశాఖ అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కచ్చితంగా 24 గంటల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా డీలర్ వాహనానికి సాధారణ రిజిస్ట్రేషన్ చూశాక, ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోరుకునే వాహనాలు మినహా, మిగిలిన వాటికి ఆన్​లైన్ అప్లికేషన్​లను పరిశీలించి, 24 గంటల్లోపు ఆమోదించాలి. దీనికితోడు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ప్రక్రియ ఆ గడువు లోపే పూర్తి కావాలి.

ఆన్​లైన్​లో అధికారుల ఆమోదం: ఒకవేళ రవాణాశాఖ అధికారులు 24 గంటల్లోపు ఈ పూర్తి చేయకుండా జాప్యం చేసినా, 24 గంటల తర్వాత ఆటోమేటిక్​గా రిజిస్ట్రేషన్​కు ఆమోదం లభిస్తుంది. సెలవు రోజు అయినా సరే, ఆన్​లైన్​లో అధికారులు ఆమోదం తెలపొచ్చని రవాణాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్​తో పాటు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్​ అధికారాన్ని సైతం వాహన డీలర్​కే అప్పగించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించాలని సీఎం చంద్రబాబు తొలుత సూచించారు.

దీనివల్ల న్యాయపరమైన చిక్కులు వస్తాయని, రవాణా శాఖ వద్దే రిజిస్ట్రేషన్​ అధికారం ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. అందుకే 24 గంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే విధాన అమలుకు నిర్ణయించారు. కొత్త విధానానికి సంబంధించిన దస్త్రాన్ని రవాణా శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి పంపారు. అక్కడ ఆమోదం లభించగానే వెంటనే అమల్లోకి వస్తుంది.

అక్కడ వాహనం కొని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్​ - ఇకపై ఏపీలో అలా కుదరదు

కొత్త వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై వారంలో శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు!

TAGGED:

VEHICLE REGISTRATION IN AP
VEHICLE REGISTRATION WITHIN 24HOURS
AP VEHICLE REGISTRATION PROCESS
24 గంటల్లోపే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌
VEHICLE REGISTRATION IN 24 HOURS AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.