8 నుంచి శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు - రేపు అంకురార్పణ
ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 16వ తేదీ వరకు శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - వాహన సేవల సమయంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదాలు, మజ్జిగ, పాలు, తాగునీరు, వైద్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 6:23 PM IST
Annual Brahmotsavams Of Sri Kalyana Venkateswara Swamy Temple : తిరుపతి శ్రీనివాసమంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు రేపు అంకురార్పణ జరగనుంది. ఆలయంలో ఈ నెల 8 నుంచి 16వ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా 7వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు పుణ్యాహవాచనం, మృత్సంగ్రహణం, సేనాధిపతి ఉత్సవం, అంకురార్పణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 8న ధ్వజారోహణం : శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆదివారం ఉదయం 8.15 నుంచి 8.35 గంటల మధ్య కుంభ లగ్నంలో ధ్వజారోహణం జరగనుంది. అంతకుముందు తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల వరకు పెద్దశేష వాహనసేవ జరుగనుంది.
బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం : శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఆలయ ఆవరణలో చలువపందిళ్లు ఏర్పాటు చేసి అందంగా రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దారు. శ్రీనివాస మంగాపురం పరిసర గ్రామాలలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు. వాహన సేవల సమయంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదాలు, మజ్జిగ, పాలు, తాగునీరు, వైద్య, పార్కింగ్, క్యూలైన్లు, భద్రత తదితర సేవలను అందించనున్నారు.
ఆకట్టుకునేలా అలంకరణలు : బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారి ఆలయం, పరిసర ప్రాంతాల్లో భక్తులను ఆకట్టుకునేలా విద్యుత్, పుష్పాలంకరణలు ఏర్పాటు చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో 9 రోజుల పాటు అలంకరణకు సంబంధించి దాదాపు 10 టన్నుల పుష్పాలను వినియోగించనున్నారు. ఇందులో సంప్రదాయ పుష్పాలతో పాటు విదేశీ జాతుల పుష్పాలు కూడా ఉన్నాయి. వాహనసేవల్లో స్వామి, అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరించనున్నారు. దేవతామూర్తుల విద్యుత్ కటౌట్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవల వివరాలు :
08-02-2026 :
- ఉదయం – ధ్వజారోహణం ( కుంభ లగ్నం- ఉ. 8.15 నుంచి 8.35 గంటల వరకు)
- రాత్రి – పెద్దశేష వాహనం
09-02-2026 :
- ఉదయం – చిన్నశేష వాహనం
- రాత్రి – హంస వాహనం
10-02-2026 :
- ఉదయం – సింహ వాహనం
- రాత్రి – ముత్యపుపందిరి వాహనం
11-02-2026 :
- ఉదయం – కల్పవృక్ష వాహనం
- రాత్రి – సర్వభూపాల వాహనం
12-02-2026 :
- ఉదయం – పల్లకీ ఉత్సవం(మోహినీ అవతారం)
- రాత్రి – గరుడ వాహనం
13-02-2026 :
- ఉదయం – హనుమంత వాహనం
- మధ్యాహ్నం- వసంతోత్సవం (మ. 2 నుంచి 3 గంటల వరకు)
- సాయంత్రం – స్వర్ణరథం(సా. 4 నుంచి 5 గంటల వరకు)
- రాత్రి – గజ వాహనం
14-02-2026 :
- ఉదయం – సూర్యప్రభ వాహనం
- రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం
15-02-2026 :
- ఉదయం – రథోత్సవం
- రాత్రి – అశ్వవాహనం
16-02-2026 :
- ఉదయం – చక్రస్నానం(ఉ. 9.55 గంటల నుంచి 10.15 గంటల వరకు)
- రాత్రి – ధ్వజావరోహణం( సా. 6 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు)
ఉత్సవాల సందర్భంగా టీటీడీ హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్, దాససాహిత్య ప్రాజెక్ట్, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో కళాకారులు ప్రతిరోజూ వాహనసేవల ముందు కోలాటాలు, భజన కార్యక్రమాలను, అన్నమయ్య సంకీర్తనలను ఆలపించనున్నారు.
ఆలయ నేపథ్యం : ఈ ఆలయాన్ని తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల మనుమడు చిన తిరుమలయ్య పునరుద్ధరించినారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు యవనుల దండయాత్రలకు లోనై శిథిలమైన ఈ గుడి, గోపురాలను పునర్నిర్మించి శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిత్యపూజా నైవేద్యాలను ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులను చినతిరుమలయ్య నిర్వహించినట్లు 22 మార్చి, 1540 సంవత్సరం నాటి శాసనం చెబుతోంది. అర్చకులు సుందరాజ స్వామివారి నుంచి 1967లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు వారు చేపట్టి శ్రీవైఖానస ఆగమోక్తంగా దేవాలయ పునరుద్ధరణ, భక్తులకు వసతులు, నిత్య దిట్టం ఏర్పాటు చేసి శ్రీకళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునే అవకాశం కల్పించారు.
1981 నుంచి శ్రీకళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిత్య కళ్యాణం, సాక్షాత్కార, బ్రహ్మోత్సవ వైభవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. నంవబర్ 2007లో మహా సంప్రోక్షణ అత్యంత వైభవంగా టీటీడీ నిర్వహించింది. బ్రహ్మోత్సవాలు సందర్భంగా ఉదయం 8 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, రాత్రి 7 – 8 గంటల వరకు స్వామివారు వాహన సేవలపై భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.
భక్తులు చేరుకునేందుకు: తిరుపతి ప్రధాన బస్టాండ్ నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి సుమారు 12-15 కి.మీ దూరం ఉంటుంది. బస్టాండ్ నుండి చంద్రగిరి మార్గంలో నిత్యం బస్సులు, ఆటోలు మరియు టాక్సీ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణానికి దాదాపు 30-40 నిమిషాలు పడుతుంది.
రూ. 10తో వన్యప్రాణులకు ఆహారం - దాతలకు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు
మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా ఎగ్మార్ట్లు