ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (APL)- ఈ నెల 9 నుంచి క్రికెట్ పండుగ- విద్యార్థులకు ఉచిత ప్రవేశం!
మూడు దశల్లో మ్యాచ్ల నిర్వహణ - హోరాహోరీగా ఏడు జట్లు 8 మ్యాచ్లు - విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్ ఫ్లాష్ మాబ్స్తో ప్రచారం - ప్రతిభను వెలికితీయడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 9:42 AM IST
Andhra Premier League Cricket Competition : ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అభిమానులను అలరించేందుకు 'ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (APL)' సరికొత్త హంగులతో సిద్ధమైంది. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. గతేడాది కేవలం విశాఖపట్నానికే పరిమితమైన ఈ మ్యాచ్లను, ఈసారి రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రధాన నగరాల్లో నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ మేరకు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ACA) అధ్యక్షుడు, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), ACA కార్యదర్శి సానా సతీష్ బాబు విజయవాడలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో టోర్నీ వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు.
మూడు దశల్లో మ్యాచ్ల నిర్వహణ : ఈ ఏడాది టోర్నమెంట్ను మరింత విస్తృతంగా, ప్రజలకు చేరువయ్యేలా ప్లాన్ చేశారు. మొత్తం మ్యాచ్లను మూడు దశల్లో నిర్వహించనున్నారు.
- మొదటి దశ: విశాఖపట్నంలో ప్రారంభ మ్యాచ్లతో లీగ్ మొదలవుతుంది.
- రెండో దశ: రాయలసీమ ప్రాంత క్రికెట్ అభిమానుల కోసం కడపలో మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
- చివరి దశ: ముగింపు వేడుకలు, ఫైనల్ మ్యాచ్ ఈ నెల 30న మంగళగిరిలో నిర్వహించనున్నారు.
హోరాహోరీగా ఏడు జట్లు 8 మ్యాచ్లు : ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం ఏడు జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. లీగ్ దశలో ప్రతి జట్టు ఎనిమిది మ్యాచ్ల చొప్పున ఆడేలా షెడ్యూల్ను రూపొందించారు. దీనివల్ల క్రీడాకారులకు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి మరిన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్ ఫ్లాష్ మాబ్స్తో ప్రచారం : యువతను, ముఖ్యంగా విద్యార్థులను స్టేడియం వైపు ఆకర్షించేందుకు ACA ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థులందరికీ స్టేడియంలలోకి ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే ఈ లీగ్పై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన, జోష్ పెంచేందుకు విశాఖపట్నం, కడప, మంగళగిరి ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా ఫ్లాష్ మాబ్స్ (Flash Mobs) నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రతిభను వెలికితీయడమే లక్ష్యం : రాష్ట్రంలో దాగి ఉన్న యువ క్రికెటర్ల నైపుణ్యాన్ని వెలికితీసి, వారికి ఐపీఎల్ (IPL) వంటి పెద్ద వేదికలపై అవకాశాలు దక్కేలా చేయడమే APL ముఖ్య ఉద్దేశమని శివనాథ్, సతీష్ బాబు స్పష్టం చేశారు. స్థానిక క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఈ టోర్నమెంట్ను విజయవంతం చేయాలని వారు పిలుపునిచ్చారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ పండుగ అయిన APL, జూన్ 9 నుంచి జూన్ 30 వరకు జరగనుంది. వేలం ప్రక్రియ ద్వారా ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసి, వారిని ఏడు జట్లుగా విభజించారు. గత ఏడాది APLని విజయవంతంగా నిర్వహించిన తర్వాత, ఈసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత ఘనంగా నిర్వహించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. మ్యాచ్లను మూడు దశలుగా విభజించి, కడప, మంగళగిరి , విశాఖపట్నంలో నిర్వహించనున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నారా లోకేష్ను ఆహ్వానించాలని మేము యోచిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా, విద్యార్థులకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాము. ఫ్లాష్ మాబ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము"_కేశినేని శివనాథ్, ఏసీఏ అధ్యక్షుడు
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