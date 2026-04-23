కొత్త పింఛన్ల మంజూరుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - జూన్ నుంచి ఇవ్వాలని నిర్ణయం
పింఛన్ రాని వితంతువులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు - కూటమి ప్రభుత్వం మూడో వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న వేళ నిర్ణయం - దాదాపు లక్షా 53వేల మంది అర్హులకు అందనున్న పింఛన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:52 AM IST
Good News For Widows Based On Pensions : ఇప్పటివరకు పింఛన్లు అందుకోని వితంతువులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించేందుకు సిద్ధమైంది. జూన్ నెల నుంచి కొత్త లబ్ధిదారులకు పింఛన్ల పంపిణీని ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తన మూడవ పాలన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో సుమారు 1,53,000 మంది అర్హులైన వ్యక్తులకు పింఛన్లు అందించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
అర్హులైన వితంతువులకు పింఛన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం : కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు సంబంధించి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా అర్హులైన వితంతువులకు పింఛన్ల పంపిణీలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. జూన్ 12 నాటికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుని మూడవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ పింఛన్లను మంజూరు చేయడానికి ఒక ప్రాథమిక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,53,000 మంది అర్హులైన వితంతువులు ఉన్నారని SERP (గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ) అంచనా వేస్తోంది. వారందరికీ పింఛన్లు అందించాలని నిర్ణయించారు.
గత ప్రభుత్వంలో పింఛన్ అందలేదు : ఈ వర్గానికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 4,000 చొప్పున పింఛన్ మంజూరు చేయడం వల్ల నెలకు రూ .61 కోట్ల అదనపు వ్యయం అవుతుంది. గత YSRCP ప్రభుత్వ హయాంలో తమకు వితంతు పింఛన్లు అందలేదని పేర్కొంటూ వ్యక్తుల నుంచి సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి భారీ సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందాయి. క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల ద్వారా వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో (ఈ కాలంలో 5,50,000 మంది మహిళలు వితంతువులయ్యారు) అర్హత లేని దరఖాస్తుదారులను వడపోసిన తర్వాత కూడా, సుమారు 2,00,000 మంది వ్యక్తులకు పింఛన్లు నిరాకరించారు.
ఆరు దశల ధృవీకరణ ప్రక్రియ : వాస్తవానికి ఈ వ్యక్తులందరూ గత ప్రభుత్వం అమలు చేసిన 'ఆరు దశల ధృవీకరణ ప్రక్రియ' కింద పింఛన్లకు అర్హత సాధించారు. అయినప్పటికీ వారికి ఆ ప్రయోజనం కల్పించబడలేదు. ఈ వర్గానికి పింఛన్లు అందించేందుకు వీలుగా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఆ వివరాలను తిరిగి ధృవీకరించే ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా కొంతమంది దరఖాస్తుదారులు మరణించినట్లు గుర్తించారు. మిగిలిన అర్హులైన వ్యక్తులకు జూన్ నెలలో పింఛన్లు మంజూరు చేయడానికి ఇప్పుడు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పేదరిక రేఖకు దిగువన నివసించే వ్యక్తులు తమ జీవిత భాగస్వామి మరణాన్ని ధృవీకరిస్తూ మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించిన వెంటనే వారికి పింఛన్లు అందించారు.
స్పౌజ్ కేటగిరీ : అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూటమి ప్రభుత్వం "స్పౌజ్ కేటగిరీగా" (Spouse Category) కింద ప్రతి నెలా కొత్త పింఛన్లను మంజూరు చేస్తూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం పింఛన్ పొందుతున్న భర్త మరణిస్తే ఆ పింఛన్ మరుసటి నెల నుండే అతని భార్య పేరు మీదకు బదిలీ చేయబడుతుంది స్పౌజ్ కేటగిరీగా . ఈ విధానాన్ని "స్పౌజ్ కేటగిరీ"గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మధ్యంతర కాలంలో ఆ కుటుంబం పెన్షన్ రూపంలో లభించే ఆర్థిక అండను కోల్పోకుండా చూస్తూ ఇది ఒక సహాయక హస్తంలా పనిచేస్తుంది.
అర్హులైన వారందరికీ పెన్షన్లను : ఇప్పటివరకు ఈ పథకం ద్వారా సుమారు 2,30,000 మందికి కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేశారు. దీనికి భిన్నంగా ఒకవేళ పెన్షన్ పొందని భర్త మరణిస్తే అతని భార్యకు వెంటనే "వితంతువుల విభాగం" కింద పెన్షన్ రావడం ప్రారంభం కాదు. తత్ఫలితంగా తమకు కూడా పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అటువంటి మహిళల నుంచి ఎమ్మెల్యేలపై ఒత్తిడి పెరుగుతూ వచ్చింది. దీనికి స్పందనగా వితంతువుల విభాగం కింద అర్హులైన వారందరికీ పెన్షన్లను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వితంతువులకు పెన్షన్ల అమలు తర్వాత దివ్యాంగుల విభాగంలో అర్హులైన వారికి కూడా కొత్త పెన్షన్లను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
వార్షికంగా రూ.4,800 కోట్ల ఖర్చు : ఇప్పటికే ఈ విభాగం కింద 1,00,000 దరఖాస్తులు అందాయి. అయితే ఈ దరఖాస్తుదారులలో గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నవారు అర్హులు కాదని సూచిస్తూ ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదులు అందాయి. అర్హత లేని ఈ దరఖాస్తుదారులను గుర్తించి వారిని వడపోసే వ్యూహాలపై అధికారులు ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా దివ్యాంగుల విభాగం కింద ప్రస్తుతం పెన్షన్లు పొందుతున్న 6,50,000 మందిలో 1,00,000 మందికి పైగా అర్హులు కాదని వైద్య పరీక్షల ద్వారా వెల్లడైంది. ఈ కొత్త పెన్షన్ల కోసం సుమారు పది లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ వ్యక్తులందరికీ పెన్షన్లు అందించడం వల్ల నెలకు రూ.400 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని తద్వారా వార్షికంగా రూ.4,800 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని వారు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు.
