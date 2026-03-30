నెరవేరబోతున్న పేదల సొంతింటి కల - లబ్ధిదారులతో గృహప్రవేశాలు చేయించబోతున్న సీఎం
నేడు గృహ ప్రవేశం చేయబోతున్న లక్ష మంది టిడ్కో ఇళ్ల లబ్ధిదారులు -కాలనీల్లో పూర్తైన ఇళ్లల్లో మరో లక్షన్నర మంది గృహ ప్రవేశాలు -పేదలతో సామూహిక గృహప్రవేశాలు చేయించబోతున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 10:29 AM IST
TIDCO Houses Launch By Ap Government : పేదల కలల సౌధం కొద్దిగంటల్లో సాక్షాత్కరించబోతోంది. ఒకటి రెండు కాదు, ఏకంగా లక్ష మంది టిడ్కో ఇళ్ల సముదాయాల్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు. కాలనీల్లో పూర్తైన ఇళ్లల్లో మరో లక్షన్నర మంది గృహ ప్రవేశాలు చేయబోతున్నారు. ఎన్నోఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించి సొంతింటి కల సాకారం చేసుకుంటున్న పేదల సంబంరంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొంటున్నారు. తిరుపతి జిల్లాలో లబ్ధిదారులతో నేడు గృహప్రవేశాలు చేయించబోతున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి రాగానే: కూటమి ప్రభుత్వం పేదలకు నేడు లక్ష గృహాలను అందించనుంది. 2017-19 మధ్య తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలోనే చాలా వరకూ టిడ్కో గృహాల నిర్మాణం పూర్తయింది. 300, 365, 430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణమున్న ఫ్లాట్లతో గృహ సముదాయాలు నిర్మించారు. మౌలిక వసతులు కల్పించి లబ్ధిదారులకు చేతికందించాల్సిన సమయంలో ప్రభుత్వం మారింది. 2019 తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఐదేళ్లు కాలక్షేపం చేసి లబ్దిదారుల్ని ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. ఆ పార్టీ రంగులు వేసి ఆర్భాటం చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయడంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి పెట్టింది. నిధులు కేటాయించి సకాలంలో పనులు పూర్తిచేసింది. సిమెంటు రోడ్లు, తాగునీటి సౌకర్యం, డ్రైనేజీ సదుపాయం ఇలా అన్ని వసతులతో లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు అందిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 21 నెలల్లో రెండోసారి ఇళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. 3 లక్షల ఇళ్లను గతేడాది లబ్ధిదారులకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం లక్ష టిడ్కోగృహాలతో పాటు కాలనీల్లో నిర్మించిన లక్షన్నర ఇళ్లను పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ఇస్తున్నారు.
తిరుపతిలో ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి : పేదల సొంతింటి కల సాక్షాత్కార వేడుకలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొంటున్నారు. సోమవారం ఉదయం అమరావతి నుంచి నేరుగా తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలంలోని పుదూరుకు చేరుకుంటారు. అక్కడ లబ్ధిదార్దులతో టిడ్కో ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు చేయిస్తారు. అనంతరం వారితో మాట్లాడి ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొంటారు. గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధమైన టిడ్కో ఇళ్లను మామిడి తోరణాలతో అందంగా అలంకరించారు.
ఎనిమిదేళ్ల ఎదురుచూపులకు తెర: పేదల కలల నిలయం కళ్లెదుట సాక్షాత్కరించబోతోంది. ఎనిమిదేళ్లుగా ఎంతో ఎదురు చూసి వచ్చిన నిరీక్షణకు ఈ రోజు తెరపడనుంది. కూటమి ప్రభుత్వం పేదల సంకల్పాలను నిజం చేయడానికి సిద్దమై లక్షలాది టిడ్కో గృహాలను పేదల చెంతకు చేరవేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, కేవలం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, మొత్తం 2.50 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో కాలనీల్లో పూర్తయిన 1.50 లక్షల ఇళ్లతో పాటు, కొత్తగా నిర్మించిన లక్ష టిడ్కో గృహాలు ఉన్నాయి.
