రుషికొండ ప్యాలెస్‌లపై కూటమి ప్రభుత్వం అసంతృప్తి - భవన పనుల్లో ఆలస్యం ఎందుకు?

జగన్‌ ఏలుబడిలో రుషికొండపై ప్యాలెస్‌ల నిర్మాణం - వినియోగంపై రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వం మీనమేషాలు - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఉదాసీనతపై విమర్శలు - ఇప్పటి వరకు నిర్వహణ భారమే రూ.5.25 కోట్లు

Ap Government About Rushikonda Palaces
Ap Government About Rushikonda Palaces (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:32 PM IST

Ap Government About Rushikonda Palaces : రుషికొండ ప్యాలెస్‌లపై కూటమి ప్రభుత్వం ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో సమస్య కొనసాగుతోంది. ఈ విలాసవంతమైన భవనాలను ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఉపయోగించటం లేదనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అలాగే, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చేలా ఆతిథ్యరంగ సంస్థలకు కూడా భవనాలను కేటాయించలేదు. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం, ఇతర అధికారుల్లో చిత్తశుద్ధి లేకపోవడంతో విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తుపై చర్చ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 14 నెలల అనంతరం, 2025 ఆగస్టు 28న రుషికొండపై ఉన్న భవనాల భవిష్యత్తుపై చర్చించేందుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఉపసంఘంలో పయ్యావుల కేశవ్, డోలా డీఎస్‌బీవీ స్వామి, కందుల దుర్గేష్ మంత్రులు ఉన్నారు. 2025 అక్టోబరు 10న తొలి సమావేశం, 2025 డిసెంబరు 11న రెండో సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తరువాత ఆతిథ్య రంగ సంస్థల నుంచి ప్రతిపాదనలు కోరాలని నిర్ణయించగా, 2025 డిసెంబరు 16న వివిధ సంస్థలు ప్రతిపాదనలు అందజేశారు. 2025 డిసెంబరు 24న మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశంలో, ఆ భవనాలను ఆతిథ్య రంగానికి కేటాయించాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించారు. అయితే, కొండపై , దిగువన అదనపు గదుల నిర్మాణానికి అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రాజెక్టు చేపట్టగలమని ఆతిథ్యరంగ సంస్థలు స్పష్టం చేశాయి.

రుషికొండ ప్యాలెస్‌లపై కూటమి ప్రభుత్వం అసంతృప్తి (ETV Bharat)

వినియోగంలో ఆలస్యం : 2025 డిసెంబరు 29న మళ్లీ ఉపసంఘం సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హైటైడ్ లైన్, లోటైడ్ లైన్‌లపై నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీతో సర్వే నిర్వహించాలని, కొండ దిగువన ఉన్న 9 ఎకరాల స్థలంపై నిర్మాణాలకు సంబంధించిన స్పష్టత కోసం సీజెడ్‌ఎంఏ, కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖలతో సంప్రదించాలని నిర్ణయించారు. 2026 ఏప్రిల్ 7న ఐదో సమావేశంలో, కొండ దిగువన 9 ఎకరాల్లో కేవలం 1.25 ఎకరాల్లో మాత్రమే నిర్మాణాలు అనుమతించవచ్చని గుర్తించారు. కొండపై భవనాల మధ్య 2,400 చదరపు మీటర్ల స్థలంలో 60 గదులు, కొండ దిగువన 1.25 ఎకరాల్లో 100 గదులు నిర్మించేందుకు వీలున్నట్లు అంచనా వేశారు. ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా భవనాలను పరిశీలించినా, వాటిని వినియోగానికి తీసుకురావడంలో వేగం లేకపోవడం ప్రజలలో నిరాశ మొదలైంది.

త్వరిత చర్యలు తీసుకోవాలి : రుషికొండపై నిర్మించిన భవనాల నిర్వహణకు నెలకు సుమారు రూ.25 లక్షలు ఖర్చవుతోంది. గత 21 నెలల్లో మొత్తం రూ.5.25 కోట్లు ఖర్చయినప్పటికీ, ఈ భవనాల నుంచి ప్రభుత్వానికి ఒక్క పది పైసలు ఆదాయం కూడా రాలేదు. నెలలుగా వినియోగంలోకి తీసుకోకపోవడం వల్ల భవనాలు నష్టపోతున్నాయి. దీనితో రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తు విషయంలో ప్రభుత్వం త్వరిత చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం తలెత్తింది.

రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై సబ్ కమిటీ నివేదిక సిద్ధం - సీఎం ఆదేశాల మేరకు తుది నిర్ణయం

'కొన్ని సవాళ్లున్నాయి - మరోసారి చర్చించి 'విశాఖ రుషికొండ'పై నిర్ణయం'

