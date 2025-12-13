ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ టు ఇబ్రహీంపట్నం - ఈ మద్యం బాటిళ్లు అక్కడివే: విచారణలో వెల్లడించిన నిందితులు

డబ్బు కోసం ఆశపడి చేశామని సిట్ విచారణలో పేర్కొన్న నిందితులు - హైదరాబాద్‌ నుంచి తీసుకొచ్చిన అక్రమ మద్యాన్ని ఇబ్రహీంపట్నంలో విక్రయించినట్లు వెల్లడి

AP Liquor Scam Accused in SIT Investigation
AP Liquor Scam Accused in SIT Investigation (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Liquor Scam Accused in SIT Investigation: మద్యం కుంభకోణం కేసులో తవ్వేకొద్దీ ఆధారాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. డబ్బు కోసం ఆశపడి చేశామని మావి పేద కుటుంబాలు, పొట్ట కూటి కోసం జనార్దనరావు వద్ద పనిలో చేరామని సిట్ విచారణలో నిందితులు వాపోయారు.

అంతేకాకుండా రెట్టింపు జీతం ఆశతో చట్ట విరుద్ధమని తెలిసినప్పటికీ డబ్బులు వస్తున్నాయని పని చేశామని నకిలీ మద్యం కేసులో సిట్, ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్న నిందితులు వివరించారు. రెండో రోజు శుక్రవారం విజయవాడలోని తూర్పు ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో సయ్యద్‌ హాజీ (ఏ5), కట్టా రాజు (ఏ6), మిథున్‌ దాస్‌ (ఏ9), అంతదాస్‌ (ఏ10)లను లిక్కర్ స్కాం కేసుపై విచారించారు.

రాజు పర్యవేక్షణలో నకిలీ మద్యం: జనార్దనరావు (ఏ1), జగన్మోహన్‌రావు (ఏ2)లు మీకు ఎలా పరిచయం? నకిలీ మద్యం తయారీలో మీ పాత్ర ఏంటని? పోలీసులు కట్టా రాజును ప్రశ్నించారు. అందుకు బదులిస్తూ తాను గతంలో ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్, కిరాణా దుకాణంలో పదేళ్లు పనిచేసి మానేసినట్లు వివరించాడు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో తనను జనార్దనరావు పిలిచి, ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం యూనిట్‌ పెడుతున్నట్లు అక్కడకు వెళ్లి పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టాలని ఇందుకు అధిక జీతం ఇస్తానని ఆశచూపాడని చెప్పాడు.

అందువల్ల జీతం ఎక్కువనే ఆశతో ములకలచెరువు వెళ్లానని రాజు వివరించాడు. పాత దాబాను అద్దెకు తీసుకుని నకిలీ మద్యం తయారీకి తగ్గట్లుగా పనులు చేపట్టామని పేర్కొన్నాడు. బెంగళూరు నుంచి బాలాజీ తెచ్చిన స్పిరిట్‌ను తాను తీసుకునేవాడిననీ, అనంతరం అక్కడే బ్లెండింగ్‌ చేసి తిరిగి బాలాజీ వెళ్లేవాడని చెప్పాడు.

జనార్దనరావు చెప్పినట్లు బాలాజీ, అతని కుమారుడు సుదర్శన్‌కు చెల్లింపులు చేసేవాడినినని తెలిపాడు. ఎవరెవరికి ఎంతెంత చెల్లించింది ప్రత్యేక పుస్తకంలో రాసుకునే వాడినని రాజు వెల్లడించాడు. నకిలీ మద్యాన్ని సీసాల్లోకి నింపి మద్యం, బెల్టు దుకాణాలకు సరఫరా చేసేవాడినని స్పష్టం చేశాడు

అక్రమ మద్యం క్యాన్ల రవాణా: తమది పెద్ద కుటుంబమనీ, తనకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదనీ, పొట్ట చేతబట్టుకుని ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చానని రాజు చెప్పాడు. తాను గతంలో జనార్దనరావు బార్‌లో పనిచేసిన తర్వాత మానేసి దాబాలో పనికి కుదిరినట్లు వివరించాడు. తన వద్దకు వస్తే రెట్టింపు జీతం ఇస్తానని దాబాకు వచ్చినప్పుడు జనార్దనరావు చెప్పడంతో అంగీకరించానని తెలిపాడు.

హైదరాబాద్‌ నుంచి వచ్చే అక్రమ మద్యం క్యాన్లను ఇబ్రహీంపట్నంలో రాజు అందుకొని పాత ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌కు తరలించేవాడు. అక్కడ సీసాల్లోకి నింపి బార్‌లో విక్రయించేవారు. నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించాక నెలకు రెండుసార్లు బాలాజీ ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చేవాడని హాజీ పోలీసులకు చెప్పాడు. ప్రతిసారీ 15 క్యాన్లను బాలాజీ తెచ్చిచ్చేవాడని, ఇబ్రహీంపట్నంలో బాలాజీ స్పిరిట్, క్యారమెల్, ఎస్సెన్స్‌ కలిపేవాడని వివరించాడు.

ఒడిశా నుంచి ఉపాధి కోసం వచ్చి బార్, కిరాణా దుకాణంలో పని చేశామని మరో ఇద్దరు నిందితులు తెలిపారు. వీరిని జనార్దనరావు ములకలచెరువు పంపగా అక్కడ నకిలీ మద్యం తయారీ, సీసాలను మద్యం దుకాణాలకు తరలించామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

తమిళనాడు టూ ములకలచెరువు - ఆ మద్యం సీసాలు అక్కడివే!

నకిలీ మద్యం కేసులో మరో కీలక కోణం - జోగి సోదరులకు అద్దేపల్లి బ్రదర్స్‌ ముడుపులు

TAGGED:

AP LIQUOR SCAM ACCUSED
ACCUSED IN THE LIQUOR SCAM CASE
MULAKALACHERUVU LIQUOR SCAM CASE
SIT INVESTIGATION ON LIQUOR SCAM
MULAKALACHERUVU LIQUOR SCAM UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.