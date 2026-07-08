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YUVA : గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి నుంచి జిల్లా రిజిస్ట్రార్​గా - వరుసగా 8 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన యువకుడు

2018 నుంచి వరుసగా దాదాపు 8 ఉద్యోగాలు పొందిన వరంగల్ యువకుడు - గ్రూప్-1లో 36వ ర్యాంకు సాధించి జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌గా ఎంపికైన మాధవ్‌ - 'ఈటీవీ భారత్​' ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థులకు విలువైన సూచనలు

2025 గ్రూప్ 1లో 36వ ర్యాంకర్ మాధవ్
2025 36TH GROUP1 RANKER MADHAV (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 3:51 PM IST

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Telangana 2025 36th group1 Ranker Madhav : ఆ యువకుడిది కల్లుగీత కుటుంబం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా అహర్నిశలు శ్రమించాడు. తండ్రి స్ఫూర్తి ద్వారా పట్టుదలతో చదివి 2018లో వీఆర్​వోగా ఉద్యోగం పొందాడు. ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్‌ బీట్‌ ఆఫీసర్‌, రైల్వే ఎస్సై, సీఆర్​పీఎఫ్​ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్‌, రైల్వే జేఈ, రాష్ట్ర పోలీస్‌ శాఖలో సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఇలా వరుస కొలువులు సాధించాడు. అంతేకాదు రాష్ట్రస్థాయిలో ఉన్నత కొలువైన గ్రూప్‌-1లో 36వ ర్యాంకు సాధించి జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌గా ఎంపికయ్యాడు. మరి అతడు ఎలా సన్నద్ధమయ్యాడు? ప్రిపరేషన్​ వెనకున్న ప్రణాళికలేంటో తెలుసుకునేందుకు అతడితో 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'​ సంప్రదించింది.

మీరు ప్రాథమిక, ఉన్నత విద్వను ఎక్కడ అభ్యసించారు?
నేను హనుమకొండలో పుట్టి పెరిగాను. ​స్థానిక తేజస్వి స్కూల్​లో పదోతరగతి వరకు చదువుకున్నాను. ఇంటర్మీడియట్, ఇంజినీరింగ్​ను వరంగల్​లోని ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థలో పూర్తి చేశాను. ​

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం అందరిలాగే మీరూ సన్నద్ధమయ్యారు. కానీ 8 కొలువులు ఎలా సాధించారు?
నేను 2015లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాను. ఇలా బీటెక్ చేస్తూనే పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత కూడా 2019 వరకు పూర్తిగా చదవుకే నా సమయం కేటాయించాను. ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉద్యోగాలు రాస్తూ వచ్చాను. 2019లో సబ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​గా ఎంపికయ్యాను. వివిధ శాఖల ఉద్యోగాల కోసం అవసరమైన కామన్​ సిలబస్​పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాను. దీంతో పాటు మెంటార్స్​ సూచనలు పాటించడం, కోచింగ్ సంస్థల్లో శిక్షణ తీసుకోవడం వల్ల విజయావకాశాలు పెరిగాయి.

మీరు లక్ష్యంతోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించారా? లేక ఇది మీ తల్లిదండ్రుల కలా?
మా నాన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. ప్రస్తుతం పరకాలలో పోస్ట్​మాస్టర్​గా పనిచేస్తున్నారు. మా నాన్న స్ఫూర్తితో నేను కూడా ఒక ఉన్నతమైన ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనుకున్నాను. దీని కోసం బీటెక్​ నుంచే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చాను.

మొదట ఎస్సైగా విధులు నిర్వహించారు. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రార్​గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ రెండు ఉద్యోగాల అనుభవం ఎలా ఉంది?
రెండు ఉద్యోగాలు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. నేను 2019లో ఎస్సైగా ఎంపికై, ఐదు సంవత్సరాలు ఉమ్మడి వరంగల్​లో వివిధ పోలీస్​ స్టేషన్లలో పనిచేశాను. అయితే, ముందు నుంచే గ్రూప్​ 1 ఉద్యోగాల పట్ల ఆసక్తి ఉండటంతో, 2024లో నోటిఫికేషన్ వెలువడగానే సంవత్సరం పాటు సెలవు పెట్టి, పూర్తిగా చదవడానికే టైం కేటాయించాను. ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ ఆదాయం అందించే శాఖలో, రోజూ రూ.కోట్ల లావాదేవీలతో సాగే ఈ సున్నితమైన ఉద్యోగం ఛాలెంజింగ్​గా ఉంది.

మీరు ఎంతకాలం ట్రైనింగ్ పూర్తి చేశారు? ప్రస్తుతం ఎలా సాగుతోంది?
సాధారణంగా గ్రూప్​1 ఉద్యోగ శిక్షణ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా నేను ఇండిపెండెంట్ సబ్​ రిజిస్ట్రార్​గా వైరాలో మూడు నెలలు పనిచేశాను. ఆరు వారాలు ఫౌండేషన్​ కోర్సు కూడా జరిగింది. సెప్టెంబర్​లో హెడ్​ ఆఫీసులో పనిచేయడంతో ఏడాది శిక్షణ పూర్తవుతుంది.

గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి తేడాలున్నాయి?
ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నిబంధనల వల్ల భూములకు కచ్చితమైన మార్కెట్ విలువ ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతోంది. దీని ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి సేకరించే భూములకు బహిరంగ మార్కెట్ ధర తరహాలోనే పరిహారం అందుతుంది. దీంతో ప్రభుత్వాదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది.

ఎప్పుడైనా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా?
మాది కల్లుగీత కుటుంబం. మేము ముగ్గురు పిల్లలం. మా నాన్న ఉద్యోగం సంపాదించే వరకు కూడా కల్లు గీతతోనే కుటుంబాన్ని పోషించారు. ఆయన కష్టపడి ఉద్యోగం సాధించడంతో ఆర్థికంగా పెద్ద సమస్యలు ఏమీ రాలేదు. మా చదువుకు కావాల్సిన అన్ని విషయాల్లోనూ ఎంతో తోడ్పాటు అందించారు.

కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి మీ సూచనలు ఏంటి?
చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సన్నద్ధమవుతున్నవారు ఉద్యోగానికి కావాల్సిన కచ్చితమైన సిలబస్ గురించి తెలుసుకోకుండా పొరబడతారు. పూర్తి అవగాహన లేకుండా అందరితో పాటు జనరల్ స్టడీస్ మాత్రమే చదువుతుంటారు. అలా కాకుండా పరీక్ష సిలబస్​ను తెలుసుకోవాలి. పుస్తకాలను కూడా తెలుగు అకాడమీ, ఎన్​సీఆర్​టీ, అంబేద్కర్​ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వంటివి చదవాలి. అందులో కూడా అవసరమైన అంశాలను నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సిలబస్​ను విభజించుకొని ఒక్కో దాన్ని ఎన్ని గంటల్లో చదువుతున్నామో గమనించి, దానికి నిర్దిష్ట సమయం కేటాయించాలి. కచ్చితంగా నోట్స్ రివిజన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా సిలబస్, ప్లానింగ్, షెడ్యూల్​ను పాటిస్తూ పార్ట్​ టైమ్ కాకుండా ఫుల్​టైమ్​ చదువుతూ ఉంటే విజయం సాధించవచ్చు.

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2025 36TH GROUP1 RANKER MADHAV
DISTRICT RIGISTROR IN GROUP1 RANKS
WARANGAL 36TH GROUP1 RANKER MADHAV
2025 గ్రూప్ 1 36వ ర్యాంకర్ మాధవ్
2025 TELANGANA 36TH GROUP1 RANKER

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