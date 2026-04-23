ఆంధ్రప్రదేశ్​లో డ్రగ్స్​ నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు: సీఎస్​ సాయి ప్రసాద్

నార్కోటిక్స్ కోఆర్డినేషన్' (NCORD) మొదటి త్రైమాసిక సమావేశం - గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వినియోగంపై తీవ్ర చర్యలు - నిర్మూలనకు సీఎస్​ ఆదేశాలు

Narcotics And Drug Consumption
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:33 AM IST

Narcotics And Drug Consumption : 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 'నార్కోటిక్స్ కోఆర్డినేషన్' (NCORD) మొదటి త్రైమాసిక సమావేశం ఏపీ సచివాలయంలో సీఎస్​ సాయి ప్రసాద్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎస్ అధికారులకు​ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

సీఎస్​ సాయి ప్రసాద్​ అధికారులతో మాట్లాడుతూ మాదకద్రవ్యాలు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు శాఖల సమస్యలు కాదని, ఇవి సమగ్రంగా ఒక సామాజిక సమస్యగా మారాయని, అందుకే వీటిని నియంత్రించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు కఠినంగా వ్యవహరించాలని అన్నారు.

ఈ సమావేశంలో 'ఈగల్ చీఫ్' ఐజీ రవికృష్ణ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 54,416 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని 2,153 కేసులు నమోదు చేశామని, 5,548 మందిని అరెస్టు చేశామని, 917 వాహనాలను జప్తు చేశామని అన్నారు. ఈ చర్యలు రాష్ట్రంలో గంజాయి వ్యాప్తిని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయన్నారు.

టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్‌కు వెయ్యికి పైగా కాల్స్​ : మార్చి 2025 వరకు పునరావాస కార్యక్రమంలో భాగంగా 1972 టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్‌కు 16,078 కాల్స్ వచ్చాయని, వీటిలో 863 కాల్స్ NDPS (నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్) సంబంధిత అంశాలకు సంబంధించినవని, వాటిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ఈ హెల్ప్‌లైన్ ద్వారా మాదకద్రవ్యాల సమస్యపై ప్రజల నుంచి సమగ్రమైన ఫీడ్‌బ్యాక్, సహాయ అభ్యర్థనలు అందుతూ ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మాదక ద్రవ్యాల నుంచి యువతను తప్పించే ప్రయత్నం : గంజాయి - మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, విక్రయాన్ని నియంత్రించడం పెను సవాల్​గా మారిందని, సరైన వైద్యుడి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మాదకద్రవ్యాలు విక్రయిస్తున్నారని, ఇది పెద్ద సమస్యగా ఉందని సీఎస్​ అన్నారు. . దీనిని అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందని సీఎస్​ అన్నారు. మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తి, వినియోగం సామాజిక ఆరోగ్యానికి యువత భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్ర హానికరమని, ఈ విషయంలో సంబంధిత అన్ని శాఖల సహకారం ప్రజల భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకమని ఆయన అన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గంజాయి మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తిని పూర్తిగా అడ్డుకునేందుకు కఠినమైన విధానాలు అమలు చేయనుంది. వాటికి సంబంధించిన చర్యలపై నిరంతరం సమీక్షిస్తూ మరింత కఠినంగా ముందడుగు వేయనుందని సీఎస్​ పేర్కొన్నారు.

