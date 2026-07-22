తల్లికి వందనం - ఈరోజు నుంచి ఖాతాల్లో రూ. 13 వేలు జమ - సైబర్ మోసాలపై పోలీసుల హెచ్చరిక
ఈ నెల 24వ తేదీ లోగా దశలవారీగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిధులు - రాష్ట్రంలో 67 లక్షల 47 వేల 190 మంది విద్యార్థులకు 'తల్లికి వందనం' పథకం ద్వారా లబ్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 7:34 AM IST
Thalliki Vandhanam Funds : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన తల్లికి వందనం పథకం నిధులు ఇవాళ్టి నుంచి జమ కానున్నాయి. ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో 13 వేల రూపాయల చొప్పున నగదు జమ కానుంది. నేటి నుంచి ఈ నెల 24వ తేదీ లోగా దశలవారీగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిధులు చేరనున్నాయి. ఇదే సమయంలో సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 13 వేలు: 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి రాష్ట్రంలో 67 లక్షల 47 వేల 190 మంది విద్యార్థులకు 'తల్లికి వందనం' పథకం ద్వారా లబ్ధి చేకూరనుంది. 42 లక్షల 70 వేల 802 మంది తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాలకు నిధులు జమ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే పరిశీలన పూర్తైన 64 లక్షల 76 వేల 590 మంది విద్యార్థులకు సంబంధించిన 41 లక్షల 7 వేల 502 మంది తల్లుల ఖాతాల్లో ఇవాళ నిధులు జమ కానున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరానికి తల్లికి వందనం కింద మొత్తం 10 వేల 120 కోట్ల 78 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం అందించనుంది. అర్హులైన ఒక్కో విద్యార్థికీ చెల్లించే 15 వేల రూపాయల నుంచి 2 వేలు మినహాయించి 13 వేలు జమ చేయనుంది. తల్లికి వందనం వివరాలను మన మిత్ర వాట్సాప్, లీప్ యాప్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
సప్లిమెంటరీ జాబితా ఆగస్టు 10 నాటికి: కొత్తగా అడ్మిషన్లు తీసుకున్న ఒకటో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి, ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు అర్హతను బట్టి ఆగస్టు 30 నాటికి వారి తల్లుల ఖాతాల్లో ఆర్థిక సాయం జమకానుంది. దీనిపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఆగస్టు 3 వరకు స్వీకరిస్తారు. సప్లిమెంటరీ జాబితాను ఆగస్టు 10 నాటికి విడుదల చేస్తారు. ఒకటో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు, ఇంటర్ మొదటి ఏడాది కొత్త అడ్మిషన్లకు ఆగస్టు 25వ తేదీ గడువుగా నిర్ణయించారు. వీరిలో అర్హుల జాబితా ఆగస్టు 30 నాటికి ప్రకటించి అదే రోజు వారి తల్లుల ఖాతాల్లో సొమ్ము జమ చేస్తారు. గతంలో పట్టణ ప్రాంత అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పిల్లలకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయగా, ఈసారి గ్రామీణ ప్రాంత అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పిల్లలకూ ఇవ్వనున్నారు.
అనుమానాస్పద లింకుల పట్ల అప్రమత్తత
సైబర్ నేరగాళ్లు తల్లికి వందనం పేరుతో పంపే అనుమానాస్పద లింకుల పట్ల లబ్ధిదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లకు వచ్చే ఫేక్ లింకులు, మెసేజ్లను నమ్మి మోసపోవద్దని హెచ్చరించారు. పథకం నిధుల జమలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే నేరుగా గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల్లో, పాఠశాలల్లో సిబ్బందిని కలిసి నివృత్తి చేసుకోవాలని సూచనలు చేశారు.
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