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ఆదుకున్న 'తల్లికి వందనం' - రూ.78 వేల సాయంతో కష్టాల నుంచి గట్టెక్కిన కుటుంబం

ఏలీయా, సంగీత దంపతులకు ఆరుగురు సంతానం - రెక్కల కష్టంతో ఆరుగురు పిల్లల్ని చదివిస్తున్న ఏలియా - కష్టాల్లో ఉన్న కుటుంబానికి ఆదుకున్న 'తల్లికి వందనం'

A family's hardships were resolved With The Help Of 'Thalliki Vandanam' scheme
A family's hardships were resolved With The Help Of 'Thalliki Vandanam' scheme (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:15 PM IST

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A family's Hardships Resolved With The Help Of 'Thalliki Vandanam' Scheme : ఓ నిరుపేద కుటుంబంలో 'తల్లికి వందనం' పథకం కొత్త వెలుగులు నింపింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా కూలిపని చేస్తూ, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కొలిమిలో కాలుతున్న కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఒక కుటుంబానికి ఈ నిధులు కొండంత అండగా నిలిచాయి. పిల్లల చదువుల భవిష్యత్తుకే కాకుండా, తమ కుటుంబ కష్టాలను తీర్చిన ఈ పథకంపై ఆ నిరుపేద కుటుంబం హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది.

కూలిపనితో గడిచే నిరుపేద కుటుంబం అది. ఇంటి నిండా పిల్లలు. పోషించడమే గగనమైన వేళ అందర్నీ చదివించడం ఆ తల్లిదండ్రులకు తలకు మించిన భారం. కష్టాల సుడిగుండంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఆ నిరుపేద కుటుంబానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం కొండంత అండగా నిలిచింది. ఒకే కుటుంబానికి ఏకంగా 78 వేల రూపాయలు సాయం అందడంతో ఆ కుటుంబం కష్టాల నుంచి గట్టెక్కింది. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం మాధవరంలో ఏలీయా, సంగీత దంపతులకు ఆరుగురు సంతానం.

ఆదుకున్న 'తల్లికి వందనం (ETV Bharat)

సొంతంగా ఎలాంటి ఆస్తిపాస్తులు లేవు. కూలిపనే జీవనాధారం. గంపెడు పిల్లలను సాకడం ఒకెత్తయితే, రెక్కల కష్టాన్ని నమ్ముకుని ఆరుగురు పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. ఖర్చులు భారంగా మారిన తరుణంలో, 'తల్లికి వందనం' పథకం ఈ కుటుంబానికి సంపూర్ణ భరోసానిచ్చింది. ఆరుగురు పిల్లల చదువుల కోసం ఒక్కొక్కరికి 13 వేల చొప్పున 78 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందడంతో ఆ తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. పేదరికంలోనూ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తపించే ఇటువంటి కుటుంబాలకు ఈ పథకం నిజంగానే ఒక వరప్రసాదంగా మారింది. ఆర్థికంగా ఆదుకున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి ఏలియా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"మాకు ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వారిలో ఒకరికి మాత్రమే 'తల్లికి వందనం' నిధులు అందాయి, కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో వారందరికీ ఆ నిధులు అందాయి. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది." -ఏలియా

పార్వతీపురం మన్యంలోనూ ఆదుకున్న "తల్లికి వందనం" : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని కంభరవలసలో నివసిస్తున్న కలమట గణేశ్​, రామలక్ష్మి దంపతులు గతంలో వీరఘట్టంలో బిర్యానీ దుకాణం నడిపేవారు, కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా దానిని మూసివేశారు. వీరికి చాణక్య, చైతన్య (1వ తరగతి), గీతాశ్రీ (3వ తరగతి), తేజస్విని (4వ తరగతి) అనే నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వీరందరూ స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. తమకు అందిన నగదు జమ ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించిందని వారు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పట్టణ శివార్లలోని కొండపైన ఉన్న గుడిలోవ గ్రామానికి చెందిన కామరాజు, లక్ష్మి దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వీరిలో ముగ్గురు తాటిపూడి గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదువుతుండగా, మరొకరు పట్టణంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నగదును ఒకేసారి అందుకోవడం పట్ల ఆ దంపతులు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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TAGGED:

SCHEMES HELPED A FAMILY
SCHEME GAVE RELIEF FROM DEBT
కుటుంబాన్ని ఆదుకున్న తల్లికి వందనం
THALLIKI VANDANAM SCHEME

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