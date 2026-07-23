పేదలకు వరంగా తల్లికి వం'ధనం' - పలువురి తల్లుల ఖాతాల్లో అర లక్షకుపైగా జమ
పేదలకు వరంగా మారుతోన్న తల్లికి వందనం పథకం - నిధుల జమపై లబ్ధిదారుల్లో సంతోషం - అనంతపురం జిల్లాలో ఒకే కుటుంబంలో 6 మంది పిల్లలకు రూ.78 వేలు జమ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:31 PM IST
Mothers Expressed their Happiness over Thalliki Vandanam Scheme : కూటమి ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న ‘తల్లికి వందనం’ లబ్ధి పేదలకు వరంగా మారుతోంది. అల్పాదాయ కుటుంబాల్లోని పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేలా, బిడ్డల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీంతో అర్హత కలిగిన ప్రతి విద్యార్థికి ఏటా రూ. 15,000 కేటాయించగా, అందులో పాఠశాలల నిర్వహణ కోసం రూ. 2,000 మినహాయించి, మిగిలిన రూ. 13,000 నేరుగా తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది.
తాజాగా తల్లికి వందనం నిధుల జమపై లబ్ధిదారుల్లో సంతోషం వ్యక్తమవుతోంది. నలుగురు, ఐదుగురు పిల్లలున్న తల్లులు ఒకేసారి తమ ఖాతాల్లో అర లక్షకుపైగా జమయ్యాయంటూ సంబరపడుతున్నారు. ప్రధానంగా కూలిపనులకు వెళ్లే కుటుంబాలైతే ఒక్కసారిగా ఇంత మొత్తంలో డబ్బు చూడడం ఇదే మొదటిసారంటూ ఉద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందంటూ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు.
ఒకే ఇంట్లో ఆరుగురికి తల్లికి వందనం : అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పికి చెందిన వడ్డే రాము, పద్మావతి దంపతులకు ఐదుగురు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి సంతానం. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన తల్లికి వందనం పథకంలో ఆరుగురికీ కలిపి రూ.78 వేల నగదు జమ అయింది. పెద్ద అమ్మాయి పుష్పావతి ఇంటర్ ఫస్టియర్ కాగా, అఖిల, కవిత, వాణి, నవిక, పరమేశ్వర్ కుందుర్పి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు రాళ్లు కొట్టే పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. నగదు జమ కావడంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లకు వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మరోవైపు ‘తల్లికి వందనం’ నిధులను ప్రభుత్వం బుధవారం విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కడపలోని ప్రధాన పోస్టాఫీస్ వద్ద విద్యార్థుల తల్లులు బారులు తీరారు. డబ్బులు తీసుకునేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన మహిళలు గంటల తరబడి క్యూలో వేచి ఉన్నారు. వారి కోసం కార్యాలయం వద్ద అధికారులు నాలుగు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి రోజుకు రూ.25 వేల చొప్పున నగదు ఇస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు సమీపంలోని ఏ పోస్టాఫీస్లోనైనా డబ్బులు తీసుకోవచ్చని, నగదు పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి :
- తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000 జమ
- ఒకటి నుంచి ఇంటర్ వరకు ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే అంత మందికీ వర్తింపు
- ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి
- తల్లికి వందనం కోసం రూ.10,120.78 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం.
- ఈనెల 24 వరకు తల్లుల ఖాతాల్లో నిధుల జమ
తల్లికి వందనం పథకానికి అర్హతలు ఇవే :
- ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు
- రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి
- గ్రామాల్లో నెలకు రూ.10 వేలు, పట్టణాల్లో రూ.12 వేలకు మించి ఆదాయం ఉండకూడదు
- టాక్సీ, ట్రాక్టర్, ఆటోలు మినహా ఇతర ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ కలిగి ఉండకూడదు
- ఇంటి విద్యుత్ వినియోగం 300 యూనిట్లకు మించి ఉండకూడదు
- పట్టణాల్లో 1,000 చదరపు అడుగులకు మించి స్థలం ఉండకూడదు
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించేవారు అనర్హులు
డబ్బులు అందకపోతే ఏం చేయాలి?
- మీ గ్రామ, వార్డు పరిధిలోని సచివాలయాన్ని సంప్రదించాలి
- గ్రీవెన్సులో ఫిర్యాదులు చేసి సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి
- డబ్బులు పడనివారికి గ్రీవెన్సులో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది
- గ్రామ, వార్డు సచివాలయంలో వెల్పేర్ అసిస్టెంట్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలి
- మీ సమస్యను విని గ్రీవెన్స్ నమోదు చేస్తారు
- నిర్ణిత తేదీలోగా సచివాలయంలో గ్రీవెన్స్ నమోదు చేయాలి
లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - 'తల్లికి వందనం' నిధులు విడుదల
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