రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ అత్యద్భుతం : పునీత్ అగర్వాల్
కుటుంబ సమేతంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించిన పునీత్ అగర్వాల్ - బాహుబలి సెట్ సహా పలు ప్రదేశాలను వీక్షించిన పునీత్ అగర్వాల్ - అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యద్భుతంగా ఉందని ప్రశంస
Published : March 26, 2026 at 7:44 AM IST
Thailand Indian Ambassador Puneet Visits Ramoji Film City : హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో అత్యద్భుతంగా ఉందని థాయ్లాండ్ భారత రాయబారిగా నియమితులైన పునీత్ అగర్వాల్ ప్రశంసించారు. ప్రభుత్వ అధికారిక భారత్ దర్శన్ పర్యటనలో భాగంగా హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఆయన, బుధవారం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా ఫిల్మ్సిటీలోని సితారా హోటల్లో వారికి ఇక్కడి సిబ్బందితో ఘన స్వాగతం లభించింది.
ఇక్కడి ప్రదేశాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి : అనంతరం ఫిల్మ్సిటీ ప్రతినిధులు ఇక్కడి విశేషాలను దగ్గరుండి వివరించారు. హవా మహల్, బాహుబలి సెట్, ప్రిన్స్ స్ట్రీట్ సహా పలు చూడముచ్చట పర్యాటక ప్రదేశాలను పునీత్ అగర్వాల్ వీక్షించి మైమరచిపోయారు. త్రీడీ చిత్రాలు, మోషన్ క్యాప్చర్ ఎలా తీస్తారో చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఫిల్మ్సిటీ యాజమాన్యం ఆతిథ్యం పట్ల ఆయన, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక్కడి ప్రదేశాలు ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయని, ఫిల్మ్సిటీ సందర్శన ద్వారా సినిమాల నిర్మాణం గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నానని పునీత్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. విదేశాంగ శాఖలో అదనపు కార్యదర్శి అయిన పునీత్ అగర్వాల్ థాయ్లాండ్ రాయబారిగా ఇటీవలే నియమితులయ్యారు. త్వరలోనే బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పబ్లిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏవీ రావు, ఇతర ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.