కార్తికమాసం పుణ్యక్షేత్రాలకు ప్రత్యేకం - భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ ఐదు రోజుల ప్యాకేజీ టూర్
ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో పలు పుణ్యక్షేత్రాలకు ప్రత్యేక సర్వీసులు - ఐదు రోజుల ప్యాకేజీ టూర్ పోగ్రాంలో 1,950 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం - పర్యాటక ప్రాంతాలు, వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు
Published : November 11, 2025 at 10:18 PM IST
TGRTC Special package Tour in Karthika Masam : కార్తిక మాసాన్ని ప్రజలు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఉపవాస దీక్షలు ఉంటూ పరమశివుడిని మనసారా కొలుస్తుంటారు. ప్రముఖ శైవక్షేత్రాలను దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో భక్తులకు అనుకూలంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తోంది. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా పుణ్యక్షేత్రాలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ కృషి చేస్తోంది. పలు పర్యాటక ప్రాంతాలు, వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేలా పక్కా ప్రణాళికలు రూపొందించింది.
ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు : తమిళనాడు రాష్ట్రం అరుణాచలంలోని శివుడి దర్శనానికి భూపాలపల్లి ఆర్టీసీ డిపో నుంచి ఈ నెల 18న రాత్రి 8 గంటలకు సూపర్లగ్జరీ బస్సు బయలుదేరుతుందని అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ నెల 22న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చేరుకుంటుందని తెలిపారు. 40 మంది భక్తులు కలిసి వెళ్లొచ్చని, ఐదు రోజుల ప్యాకేజీ టూర్ పోగ్రాంలో భాగంగా 1,950 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణానికి ఒక్కరికి టికెట్ ధర రూ.5,300లుగా నిర్ణయించారు.
వైజాగ్ ప్యాకేజీ టూర్ : అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నవరానికి కూడా ఈ నెల 12న రాత్రి 9 గంటలకు సూపర్ లగ్జరీ బస్సు సర్వీసు బయలుదేరుతుంది. ఈ నెల 14న సాయంత్రం 4 గంటలకు అన్నవరం చేరుకుంటుంది. ఒక్కరికి రూ.2,300లుగా టికెట్ ధర నిర్ణయించారు. అదేవిధంగా వైజాగ్ ప్యాకేజీ టూర్లో మూడు రోజుల వరకు ప్రత్యేక ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. భూపాలపల్లి డిపో నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆధ్యాత్మిక పరమైన యాత్రలను చేపట్టడం ద్వారా ఆర్టీసీకి మరింత ఆదాయం సమకూరనుంది.
ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులు : భక్తులు వారికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా అనువైన తేదీలను సైతం నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అందుకు తగ్గట్లు ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపనున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. అరుణాచలంతో పాటు విజయవాడలోని కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవాలయం, సామర్లకోటలో కుమారరామ భీమేశ్వర ఆలయం, పిఠాపురంలోని శ్రీ పురహూతికాదేవి ఆలయం, రాజమహేంద్రవరం ఘాట్ దర్శించడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నారు.
ప్రాతఃకాలంలో స్నానాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం : పవిత్ర మాసంలో కార్తికస్నానం, దీపం, వ్రతం, పౌర్ణమి, సమారాధన, ఉపవాసాలు, జాగరణలు భక్తితత్వాన్నిపెంచే విధంగా కనిపిస్తాయి. ఈ మాసంలో కార్తిక సోమవారాలు మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు. ఈ మాసంలో ప్రాతఃకాలపు(ఉదయం) స్నానాలకు భక్తులు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు. ప్రాతఃకాలంలో చేసే స్నానం రుషీస్నానం, ఉత్తమమైనదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ కార్తికమాసం ప్రవేశించే నాటికి వర్షరుతువు పూర్తిగా ముగుస్తుంది. వర్ష జలధారలు సమస్త మూలికల సారాన్ని, భూమిపొరల్లోని ధాతువుల సారాన్ని కలగలుపుకొని నదుల్లోకి అంతర్వాహినిగా ప్రవహించి వచ్చిచేరతాయి.
"కార్తిక మాసంలో భక్తుల కోసం ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ సర్వీసులను భక్తులు తెలుసుకొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పలు పర్యాటక ప్రాంతాలకు వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే భక్తులు, పర్యాటకులు ముందుగానే టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం 97019 67519, 99592 26707 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు" -ఇందు, డీఎం, భూపాలపల్లి
