కార్తికమాసం భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - పంచారామ క్షేత్రాలకు ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్లు - వివరాలివే
కార్తిక మాసం సందర్భంగా భక్తులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ - పంచారామ క్షేత్రాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి - సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు
Published : October 25, 2025 at 3:41 PM IST
Tgsrtc Karthika Masam Special Buses : పరమేశ్వరుడిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే మాసం కార్తిక మాసం. హిందువులు అతి పవిత్రంగా భావించే ఈ మాసంలో అధికశాతం మంది భక్తులు శైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం టీజీఎస్ఆర్టీసీ పంచారామ క్షేత్రాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడపనుంది. శైవ క్షేత్రాలను సోమవారం దర్శించుకునే విధంగా కార్తిక మాసంలోని ప్రతి ఆదివారం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని డిపో కేంద్రాల నుంచి ఈ ప్రత్యేక బస్సులు బయలుదేరి తిరిగి మంగళవారం డిపోలకు చేరనున్నాయి. భక్తులకు సౌలభ్యం కోసం ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను ఇప్పటికే అధికారులు ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. ఈ నెల 26వ తేదీ, నవంబరు 2, 4, 9, 16 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక బస్సులు బయలుదేరనున్నాయి.
ఏఏ సమయాల్లో బయలుదేరుతాయంటే : పంచారామ క్షేత్రాలకు వెళ్లే స్పెషల్ బస్సులకు సంబంధించిన వివరాలను ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. సూర్యాపేట డిపో నుంచి ప్రతి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు వేములవాడకు, ఉదయం 5.00, 9.30 గంటలకు శ్రీశైలానికి బస్సులు నడుస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఛార్జీల వివరాలు ఇవే : సూర్యాపేట డిపో నుంచి నాలుగు జ్యోతిర్లింగాలు (ఘృష్నేశ్వర్, నాసిక్, భీమేశ్వర్, త్రయంబకేశ్వర్), షిర్డీలను కలుపుతూ మొత్తం 11 యాత్రా స్థలాల దర్శనానికి ప్రత్యేక బస్సు(సూపర్ లగ్జరీ) నడపనున్నారు. ఐదు రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ యాత్రా బస్సుకు ఛార్జీ పెద్దలకు రూ.6,500, పిల్లలకు రూ.4,500గా నిర్ణయించారు.
భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : శివుడికి ప్రీతిపాత్రమైన సోమవారం నాడు భక్తులు శివలింగాలను దర్శించుకునేలా బస్సులు నడుపుతున్నామని నల్గొండ ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ కొణతం జాన్రెడ్డి తెలిపారు. దీంతో పాటు మిగతా సర్వీసులు యథావిధిగా నడుస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికులు కోరితే అద్దె ప్రాతిపదికన సైతం బస్సులు నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని జాన్రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
పంచారామాలు వివరాలు ఇవీ
1. అమరారామం (అమరావతి)
2. సోమారామం (భీమవరం)
3. క్షీరారామం (పాలకొల్లు)
4. ద్రాక్షారామం (ద్రాక్షారామం)
5. కుమారారామం (సామర్లకోట)
కార్తికమాసం విశిష్ఠత : సంవత్సరంలో ప్రతి మాసానికీ ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. అన్ని మాసాల్లోనూ కార్తికమాసానిది ఓ విశిష్టశైలి అని చెప్పవచ్చు. ఇది హరిహరులకు ప్రీతికరమైన మాసమని పెద్దలు చెబుతుంటారు. హరి(విష్ణవు) స్థితికారకుడైతే, హరుడు శుభంకరుడు. వీరిద్దరి ఆరాధన అంటే- మనం చరించే ‘స్థితిగతి’ సవ్యంగానూ, ఆచరించే ప్రతీ కర్మ సకలశుభాలనిచ్చేదిగానూ ఉండాలన్న ఆశయసిద్ధికై అంతర్ముఖయానం గావించుకోవాలన్న దానికి ప్రతీక ఈ కార్తికమాసమని చెబుతారు.
ఇంతటి పవిత్ర మాసంలో కార్తికస్నానం, దీపం, వ్రతం, పౌర్ణమి, సమారాధన, ఉపవాసాలు, జాగరణలు భక్తితత్వాన్నిపెంచే విధంగా ఉంటాయి. కార్తిక సోమవారాలు మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు. ఈ మాసంలో ప్రాతఃకాలపు స్నానాలకు భక్తులు ఎంతో ప్రాముఖ్యమిస్తారు. ప్రాతఃకాలంలో చేసే స్నానం రుషీస్నానం, ఉత్తమమైనదని చెబుతుంటారు. ఈ కార్తికమాసం ప్రవేశించే నాటికి వర్షరుతువు సమాప్తమవుతుంది. వర్ష జలధారలు సమస్త మూలికల సారాన్ని, భూమిపొరల్లోని ధాతువుల సారాన్ని కలగలుపుకొని నదుల్లోకి అంతర్వాహినిగా వచ్చిచేరతాయి.
