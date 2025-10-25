ETV Bharat / state

కార్తికమాసం భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​ - పంచారామ క్షేత్రాలకు ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్​లు - వివరాలివే

కార్తిక మాసం సందర్భంగా భక్తులకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ - పంచారామ క్షేత్రాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి - సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు

Tgsrtc Karthika Masam Special Buses
Tgsrtc Karthika Masam Special Buses (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Tgsrtc Karthika Masam Special Buses : పరమేశ్వరుడిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే మాసం కార్తిక మాసం. హిందువులు అతి పవిత్రంగా భావించే ఈ మాసంలో అధికశాతం మంది భక్తులు శైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం టీజీఎస్​ఆర్టీసీ పంచారామ క్షేత్రాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడపనుంది. శైవ క్షేత్రాలను సోమవారం దర్శించుకునే విధంగా కార్తిక మాసంలోని ప్రతి ఆదివారం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని డిపో కేంద్రాల నుంచి ఈ ప్రత్యేక బస్సులు బయలుదేరి తిరిగి మంగళవారం డిపోలకు చేరనున్నాయి. భక్తులకు సౌలభ్యం కోసం ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను ఇప్పటికే అధికారులు ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. ఈ నెల 26వ తేదీ, నవంబరు 2, 4, 9, 16 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక బస్సులు బయలుదేరనున్నాయి.

ఏఏ సమయాల్లో బయలుదేరుతాయంటే : పంచారామ క్షేత్రాలకు వెళ్లే స్పెషల్​ బస్సులకు సంబంధించిన వివరాలను ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. సూర్యాపేట డిపో నుంచి ప్రతి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు వేములవాడకు, ఉదయం 5.00, 9.30 గంటలకు శ్రీశైలానికి బస్సులు నడుస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

ఛార్జీల వివరాలు ఇవే : సూర్యాపేట డిపో నుంచి నాలుగు జ్యోతిర్లింగాలు (ఘృష్నేశ్వర్, నాసిక్, భీమేశ్వర్, త్రయంబకేశ్వర్‌), షిర్డీలను కలుపుతూ మొత్తం 11 యాత్రా స్థలాల దర్శనానికి ప్రత్యేక బస్సు(సూపర్‌ లగ్జరీ) నడపనున్నారు. ఐదు రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ యాత్రా బస్సుకు ఛార్జీ పెద్దలకు రూ.6,500, పిల్లలకు రూ.4,500గా నిర్ణయించారు.

భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : శివుడికి ప్రీతిపాత్రమైన సోమవారం నాడు భక్తులు శివలింగాలను దర్శించుకునేలా బస్సులు నడుపుతున్నామని నల్గొండ ఆర్టీసీ రీజనల్​ మేనేజర్​ కొణతం జాన్​రెడ్డి తెలిపారు. దీంతో పాటు మిగతా సర్వీసులు యథావిధిగా నడుస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికులు కోరితే అద్దె ప్రాతిపదికన సైతం బస్సులు నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని జాన్​రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.

పంచారామాలు వివరాలు ఇవీ

1. అమరారామం (అమరావతి)

2. సోమారామం (భీమవరం)

3. క్షీరారామం (పాలకొల్లు)

4. ద్రాక్షారామం (ద్రాక్షారామం)

5. కుమారారామం (సామర్లకోట)

కార్తికమాసం విశిష్ఠత : సంవత్సరంలో ప్రతి మాసానికీ ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. అన్ని మాసాల్లోనూ కార్తికమాసానిది ఓ విశిష్టశైలి అని చెప్పవచ్చు. ఇది హరిహరులకు ప్రీతికరమైన మాసమని పెద్దలు చెబుతుంటారు. హరి(విష్ణవు) స్థితికారకుడైతే, హరుడు శుభంకరుడు. వీరిద్దరి ఆరాధన అంటే- మనం చరించే ‘స్థితిగతి’ సవ్యంగానూ, ఆచరించే ప్రతీ కర్మ సకలశుభాలనిచ్చేదిగానూ ఉండాలన్న ఆశయసిద్ధికై అంతర్ముఖయానం గావించుకోవాలన్న దానికి ప్రతీక ఈ కార్తికమాసమని చెబుతారు.

ఇంతటి పవిత్ర మాసంలో కార్తికస్నానం, దీపం, వ్రతం, పౌర్ణమి, సమారాధన, ఉపవాసాలు, జాగరణలు భక్తితత్వాన్నిపెంచే విధంగా ఉంటాయి. కార్తిక సోమవారాలు మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు. ఈ మాసంలో ప్రాతఃకాలపు స్నానాలకు భక్తులు ఎంతో ప్రాముఖ్యమిస్తారు. ప్రాతఃకాలంలో చేసే స్నానం రుషీస్నానం, ఉత్తమమైనదని చెబుతుంటారు. ఈ కార్తికమాసం ప్రవేశించే నాటికి వర్షరుతువు స‌మాప్త‌మ‌వుతుంది. వర్ష జలధారలు సమస్త మూలికల సారాన్ని, భూమిపొరల్లోని ధాతువుల సారాన్ని కలగలుపుకొని నదుల్లోకి అంతర్వాహినిగా వచ్చిచేరతాయి.

