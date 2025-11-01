శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్ బస్సులు' మీకోసమే
కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తులకు శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ - పంచారామా క్షేత్రాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి - పూర్తి వివరాలు మీ కోసం
Karthika Masam RTC Special Buses : కార్తీక మాసం అంటేనే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాశస్త్యమైంది. ఈ నెల రోజులూ నదీ స్నానాలు, ఆలయాల్లో సందర్శన వంటి అంశాలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అలాగే దీనితో పాటు అనేక మంది వన భోజనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కులు, నదీ తీరప్రాంతాలు, సముద్ర తీరాలు, వనాలు, తోటలు సందర్శస్తారు. ఈ కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మహిళలు నెల పొడవునా ఇళ్లలో భక్తి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు.
పరమేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఈ కార్తీక మాసంలో శివాలయాలకు వెళ్లి దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి వారి కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సౌకర్యం కల్పించాలని నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల కోరిక మేరకు సంబంధిత శైవ క్షేత్రాలను ఎంపిక చేసి దర్శనం చేయించడం, వారిని సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకొచ్చే బాధ్యతలు ఆర్టీసీ తీసుకుంటోంది.
అమరావతికి ప్రత్యేక బస్సు : ఈ బస్సు పరిగి నుంచి ఈ నెల 2వ తేదీన బయలుదేరి (పంచారామాలు) అమరావతి అమరలింగేశ్వర స్వామి, బాల చంద్రిక అమ్మవారు, భీమవరం సోమేశ్వర, రాజేశ్వరి మాత ఆలయం, పార్వతీదేవి ఆలయం, పాలకొల్లు రామలింగేశ్వర, సామర్లకోట కుమార భీమేశ్వర స్వామి, ద్రాక్షారామం భీమేశ్వరస్వామి మాణిక్యాంబ, బాలత్రిపుర సుందరి ఆలయ దర్శనాలు చేయిస్తారు. తిరిగి 4వ తేదీన ఉదయం పరిగికి చేరుకుంటారు. ఈ యాత్రకు టికెట్ ధర రూ.2,500గా నిర్ణయించారు.
పరిగి నుంచి అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ : ఈ నెల 3వ తేదీన సాయంత్రం 8 గంటలకు బస్సు బయలు దేరి కాణిపాకం, వేలూరి మహాలక్ష్మి ఆలయం గోల్డెన్ టెంపుల్, అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ దర్శనం చేస్తారు. తిరుగు ప్రయాణంలో అలంపూర్ జోగులాంబ పీఠం సందర్శించుకొని, 6న పరిగికి చేరుకుంటారు. మూడు రోజల యాత్రకు టికెట్ ధర రూ.2,000 నిర్ణయించారు. సెల్ : 9490215648లో సంప్రదించాలన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాండూరు, వికారాబాద్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం బస్సులను నడిపించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. శ్రీశైలం, పంచారామాలు, అరుణాచలం ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక యాత్ర సౌకర్యం కల్పించాలని నిర్ణయించారు. అవసరమైన వారు బుకింగ్ చేసుకోవాలని, తేదీని నిర్ణయిస్తామని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. ఒక గ్రామం నుంచి 30 మంది ప్రయాణికులు ఉంటే ప్రత్యేకంగా బస్సు నడిపించనున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ సూచించింది. సెల్ : 8309348157కు సంప్రదించాలన్నారు.
''కార్తీక మాసంలో ప్రయాణికులు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు శివాలయాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే ప్రయాణికుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. మరింత మంది ముందుకొస్తే వారు కోరిన ఆలయాలకు బస్సులు పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తాం.'' - కృష్ణమూర్తి, డిపో మేనేజర్, పరిగి
ఆధ్యాత్మిక యాత్ర : శివ-కేశవులకు ఈ కార్తీక మాసం ఎంతో ప్రీతికరం అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ మాసంలో ప్రధానంగా శివాలయాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల సౌలభ్యం మేరకు ఏపీలో అమరావతికి, తమిళనాడులోని సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేపట్టేందుకు వీలుగా ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
