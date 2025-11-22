ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - కొత్త డిపోలు, ఆధునిక బస్​ స్టేషన్లు వస్తున్నాయ్!

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ ప్రత్యేక దృష్టి - రాష్ట్రంలో 39 ప్రాంతాల్లో కొత్త నిర్మాణాలు - రూ.209 కోట్లతో ఆధునికీకరణ, విస్తరణ పనులు

New Bus Depots in telangana
New Bus Depots in telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 11:42 AM IST

New Bus Depots in Telangana : రాష్ట్రంలో రెండు చోట్ల కొత్తగా బస్​ డిపోలు, పలు ప్రాంతాల్లో ఆధునిక బస్​డిపోల నిర్మాణంతో పాటు పాత బస్​స్టేషన్ల పునర్నిర్మాణం, ఆధునికీకరణ, విస్తరణ పనులపై ఆర్టీసీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఇందుకు రాష్ట్రంలో 39 ప్రాంతాల్లో రూ.209.44 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది. ఈ పనులకు సంబంధించి 8 చోట్ల టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది.

బస్​ స్టేషన్లలలో ఏఏ పనులు చేయనున్నారు? :

  • ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మొత్తం 97 బస్​డిపోలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏటూరునాగారం, పెద్దపల్లిలో డిపోలు అనేవి రానున్నాయి. మంథని, హుజూర్​నగర్​, కోదాడ, ములుగు, కాళేశ్వరం, మధిరలో ఆధునిక బస్​స్టేషన్లలను నిర్మించనున్నారు. కాళేశ్వరం మినహా ఏడు చోట్ల నిర్మాణం పనులు అనేవి మొదలు అయ్యాయి.
  • ఏటూరు నాగారంలో రూ.5.91 కోట్లతో 3.79 ఎకరాల్లో బస్​డిపో నిర్మాణ పనులు, ఫౌండేషన్​ పూర్తి అయింది. ప్లింత్​ బీమ్​ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
  • ములుగులో పాత బస్టాండ్​ను కూల్చి రూ.4.8 కోట్లతో పనులు మొదలుపెట్టారు.
  • మంథనిలో రూ.89 లక్షలు, కాళేశ్వరంలో ఆధునిక బస్​స్టేషన్​ కోసం రూ.3.71 కోట్లు కేటాయించారు.
  • మధిరలో రూ.9.40 కోట్లతో 2.2 ఎకరాల్లో ఆధునికంగా నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
  • హుజూర్​నగర్​లో 4.12 ఎకరాల్లో రూ.3.52 కోట్లతో నిర్మించనున్న బస్​స్టేషన్​కు వర్క్​ ఆర్డర్​ జారీ అయింది.
  • పెద్దపల్లిలో రూ.11.04 కోట్లతో 4.78 ఎకరాల్లో కొత్త డిపో నిర్మించనున్నారు.
  • కోదాడలో రూ.16.89 కోట్లతో 5.58 ఎకరాల్లో నిర్మించాల్సిన బస్​స్టేషన్​కు డిజైన్​ను ఖరారు చేయాల్సి ఉంది.

డీపీఆర్​లు పూర్తయ్యాక టెండర్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31 ప్రాంతాల్లో చేపట్టే పనులకు సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. అవి పూర్తికాగానే టెండర్లను పిలవనున్నారు. అశ్వారావుపేటలో శాటిలైట్​ బస్​డిపో అనేది రానుంది. మహబూబ్​నగర్​లో రూ.15 కోట్లతో ఆధునిక బస్​ స్టేషన్​ నిర్మించనున్నారు. నాగర్​ కర్నూల్​, రంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గుల్​, భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండలో బస్​స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. నిజామాబాద్​లో ఉన్న బస్​ స్టేషన్​ను ఆధునీకరించనున్నారు. అలాగే వేములవాడ, ఘన్​పూర్​, గంగాధర, మునుగోడు, కథలాపూర్​, పాల్వంచ, గోదావరి ఖని, మర్రిగూడ, గూడూరు బస్టాండ్లలో పునర్నిర్మాణం పనులు చేయనున్నారు. నెక్కొండ, నర్సంపేట బస్టాండ్లలో షాపింగ్​ కాంప్లెక్స్​లు నిర్మించనున్నారు.

డ్రైవర్లు, కండక్టర్లపై ఆర్టీసీ అధికారులు సీరియస్​ : ఆర్టీసీ ప్రయాణాల్లో కొన్నిసార్లు డ్రైవర్లు, కండక్టర్ల నుంచి దురుసుగా మాట్లాడటం, పరుష పదజాలంతో మాట్లాడటం చూస్తూ ఉంటాం. వీటిపై అనేకసార్లు ఆర్టీసీ అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీనిపై యాజమాన్యం స్పందించింది. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. కొత్త క్రమశిక్షణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అదే సమయంలో ఆరోగ్య సమస్యలున్న ఉద్యోగుల సేవల విషయంపైనా దృష్టి పెట్టింది.

ఆర్టీసీలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9000 బస్సులు ఉన్నాయి. అవి రోజూ 42 లక్షల కిలోమీటర్ల మేర తిరుగుతున్నాయి. ఇలా సగటున 58 లక్షల మంది ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలకు చేరుతున్నారు. 'ప్రయాణికులతో స్నేహపూర్వకంగా, మర్యాదగా వ్యవహరించాలి. వారి మనసు నొప్పించేలా మాట్లాడొద్దు. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు రావొద్దు' అని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

