టీజీఎస్ఆర్టీసీ కార్తిక మాసం స్పెషల్ - అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షణకు ప్రత్యేక బస్సు - ఎక్కడి నుంచో తెలుసా?
నవంబరు 7న నిర్మల్ నుంచి అరుణాచలం వరకు ప్రత్యేక బస్సు - కార్తిక దీపాలు వెలిగించడంతో పాటు 14 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ చేసే అవకాశం - ఆపై తిరుమలేశుడిని దర్శించే వెసులుబాటు
Published : October 31, 2025 at 10:10 PM IST
Karthika Masam Special Buses TGSRTC : కార్తికమాసం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాశస్త్యమైంది. ఈ నెల రోజులూ నదీ స్నానాలు, ఆలయాల సందర్శన వంటి అంశాలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. దీంతో పాటు అనేక మంది వనభోజనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కులు, సముద్రతీరాలు, నదీతీర ప్రాంతాలు, తోటలు, వనాలను సందర్శిస్తారు. ప్రధానంగా మహిళలు నెల పొడవునా ఇళ్లలో భక్తి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు.
ఆధ్యాత్మిక యాత్ర : శివ-కేశవులకు ఈ మాసం ఎంతో ప్రీతికరం అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ మాసంలో ప్రధానంగా శివాలయాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు సౌలభ్యం మేరకు తమిళనాడులోని సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేపట్టేందుకు వీలుగా నిర్మల్ ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రగా అనేక పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
నవంబరు 7న ప్రత్యేక సర్వీసు : నవంబరు 7వ తేదీన నిర్మల్ నుంచి అరుణాచలం వరకు ప్రత్యేక బస్సు ఏర్పాటు చేశారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నిర్మల్ బస్ స్టాండ్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. అరుణాచలంలో కార్తిక దీపాలు వెలిగించడంతో పాటు 14 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ చేపట్టేందుకు అవకాశముంటుంది. మార్గం మధ్యలో కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయకుడు, తమిళనాడులోని లక్ష్మీదేవి బంగారు ఆలయం దర్శించుకోవచ్చు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం : అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనం అనంతరం కలియుగ వైకుంఠంగా పేరొందిన తిరుమల శ్రీనివాసుని వద్దకు వెళ్లవచ్చు. మనం తీసుకునే సర్వదర్శన టోకెన్లలో కేటాయించిన సమయం ఆధారంగా స్వామివారిని దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలోపు దిగువ తిరుపతి, గోవిందరాజులు, అలివేలు మంగ దర్శనం, శ్రీవారి పాదాలు, ఆకాశగంగ, పలు ఆలయాల సందర్శన పూర్తి చేయవచ్చు.
ఐదు రోజుల యాత్ర : కార్తికమాసం పురస్కరించుకుని ఈ సదుపాయం కల్పించామని నిర్మల్ ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ కె. పండరి తెలిపారు. ఐదు రోజుల పాటు సాగే ఈ యాత్రలో ఒక్కొక్కరికీ రూ.6,300 చొప్పున టికెట్ ధర ఉంటుందని వెల్లడించారు. భోజనం, వసతి, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇతర వాహనాల్లో ప్రయాణాలు, టికెట్ల రుసుములను ప్రయాణికులు భరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఆన్లైన్లో టికెట్లను ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. నిర్మల్ ప్రయాణ ప్రాంతంలోని రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో టికెట్లు తీసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. లేదా ఫోన్ నంబర్లు 83280 21517, 73828 42582 లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
"కార్తికమాసం పురస్కరించుకుని ఈ సదుపాయం కల్పించాం. ఐదు రోజుల పాటు సాగే యాత్రలో ఒక్కొక్కరికీ రూ.6,300 చొప్పున టికెట్ ధర ఉంటుంది. వసతి, భోజనం వంటివి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇతర వాహనాల్లో ప్రయాణాలు, టికెట్ల రుసుములు వంటివి ప్రయాణికులు భరించాలి. ఆన్లైన్లో టికెట్లను ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. నిర్మల్ ప్రయాణ ప్రాంతంలోని రిజర్వేషన్ కౌంటర్లో టికెట్లు తీసుకోవచ్చు. లేదా ఫోన్ నంబర్లు 83280 21517, 73828 42582 లను సంప్రదించాలి." - కె. పండరి, డిపో మేనేజర్
కార్తికమాసం భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - పంచారామ క్షేత్రాలకు ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్లు - వివరాలివే
ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్!