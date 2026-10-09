RTC Elections 2026 : ఆర్టీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ షురూ - సాయంత్రం 6 వరకు ఓటేసే ఛాన్స్
TGSRTC Elections 2026 : ఆర్టీసీ గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యాయి. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 17న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 7:31 AM IST
TGSRTC Elections 2026 : పదేళ్ల తర్వాత ఆర్టీసీలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 5 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్, సాయంత్రం 6 వరకు కొనసాగనుంది. ప్రధానంగా మూడు కూటముల మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొనగా, ఎవరికి వారే గెలుస్తామనే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నెల 17న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
ఆర్టీసీలో ఎన్నికల నగరా
దశాబ్ద కాలం తర్వాత రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యాయి. బస్ డిపోలలో, బహిరంగ సభలతో యూనియన్ల ప్రచారాలు కొనసాగాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఉదయం 5 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. గుర్తింపు ఎన్నికల పోటీలో 12 యూనియన్లు ఉన్నా, కూటములుగా బరిలో ఉన్న రెండు కూటముల మధ్యనే ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. ఎంప్లాయిస్ యూనియన్, తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్, నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్లు ఒక కూటమిగా, తెలంగాణ ఆర్టీసీ వర్కర్స్ యూనియన్, స్టాఫ్ వర్కర్స్ అండ్ ఫెడరేషన్ మరో కూటమిగా పోటీ చేస్తున్నాయి. వాటితో పాటు మరికొన్ని సంఘాలు బరిలో నిలిచాయి.
ఒక్కొక్కరికీ రెండేసి ఓట్లు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్లో 32, హైదరాబాద్ జోన్లో 38, కరీంనగర్ జోన్ పరిధిలో 45 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ప్రతి కార్మికుడికి రెండేసి ఓట్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు సంఘం కోసం ఒకటి, ప్రాంతీయ స్థాయి గుర్తింపు సంఘం కోసం మరో ఓటు వేయనున్నారు. ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో 36,300 మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
ఈ నెల 17న ఫలితాల వెల్లడి
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్లో 13 వేల 797, కరీంనగర్ జోన్లో 11 వేల 392, హైదరాబాద్ జోన్లో 9 వేల 303 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 97 డిపోల్లో ఆర్టీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. రెండు వందల పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఈ నెల 14, 15న పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోలింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నెల 17వ తేదీన ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
గుర్తింపు ఎన్నికల్లో గెలుపుపై ఎవరికి వారే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ చిరకాల కోరిక అయిన ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు కృషి చేసే వారినే గెలిపిస్తామని కార్మికులు అంటున్నారు. పార్టీల వారీగా యూనియన్లు ఉండడంతో ఈ ఎన్నికలు రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారాయి.
ఆర్టీసీలో ఎన్నికల నగారా - గుర్తింపు సంఘాల ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదల
ఈ నెల 9న ఆర్టీసీలో గుర్తింపు ఎన్నికలు - రసవత్తరంగా ముక్కోణపు పోరు