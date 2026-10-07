ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - దసరాకు ప్రత్యేక బస్సులు సిద్ధం
RTC Special Buses For Dasara Rush : దసరా పండుగ సందర్భంగా ఆర్టీసీ 7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను సిద్ధం చేసింది. ఈ బస్సులకు అదనపు ఛార్డ్ వసూలు చేయనున్నారు.
Published : October 7, 2026 at 7:52 PM IST
RTC Special Buses For Dasara Rush : దసరా పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించనుంది. దసరా సెలవుల్లో రద్దీకి తగ్గట్లుగా 7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడిపిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కరీంనగర్ జోన్ నుంచి మొత్తం 3533 బస్సులు నడపనుంది. రీజియన్ల వారిగా ఆదిలాబాద్ 431, నిజామాబాద్ 719, కరీంనగర్ 1175, వరంగల్ 530, ఖమ్మం 678, హైదరాబాద్ జోన్ నుంచి 2155 బస్సులు నడుుపుతున్నారు. అలాగే రీజియన్ల వారిగా మహబూబ్ నగర్ 645, మెదక్ 255 , నల్గొండ 815, రంగారెడ్డి 440. అలాగే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ నుంచి 1312 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడపాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.
టికెట్ ధరలు పెంపు
ప్రధానంగా ఈ నెల 9, 10, 16, 17 తేదీల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆయా రోజుల్లో రద్దీ మేరకు ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచేలా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్లాన్ చేసింది. ఈ నెల 25, 26 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణ రద్దీకి సంబంధించి తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది. హైదరాబాద్లో రద్దీ ప్రాంతాలైన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్ (నల్ల చెరువు), ఆరాంఘర్, ఎల్బీనగర్ క్రాస్ రోడ్స్, కేపీహెచ్బీ, బోయిన్పల్లి, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను సంస్థ నడపనుంది.
ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం పండల్స్, షామియానాలు, కుర్చీలు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం, తాగునీటి సదుపాయం, మొబైల్ టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రత్యేక బస్సుల్లో టికెట్ ధరలు పెంచారు. ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఒకటిన్నర శాతం టికెట్ ధరలను సవరించించినట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. మహాలక్ష్మి మహిళలకు ఉచిత బస్సు రవాణా సౌకర్యం యధావిధిగా అమలు చేస్తున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక బస్సులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కోసం ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 లలో సంప్రదించాలని యాజమాన్యం సూచించింది.
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