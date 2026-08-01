సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలకు 175 స్పెషల్ బస్సులు - ఏయే రూట్లలోనంటే?
ఉజ్జయిని బోనాల సందర్భంగా భక్తులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన ఆర్టీసీ - భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని 175 బస్సులు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి - భక్తులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు హెల్ప్డెస్క్ల ఏర్పాటు
Published : August 1, 2026 at 7:46 PM IST
Special Buses For Secunderabad Ujjaini Mahankali Bonalu : ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల పండుగ సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీజీఎస్ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి 175 ప్రత్యేక బస్సులు తిప్పనున్నామని ఆర్టీసీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు. భక్తులు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఈ రూట్లలో స్పెషల్ బస్సులు : ఈ స్పెషల్ బస్సులను ఎంజీబీఎస్, కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్, జేబీఎస్, చార్మినార్, బాలాజీనగర్, నాంపల్లి, రిసాల్బజార్, వెంకటాపురం, ఓల్డ్ అల్వాల్, మెహిదీపట్నం, కుషాయిగూడ, చర్లపల్లి, హకీంపేట, ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి, చార్మినార్, మెహిదీపట్నం,సైనిక్పురి, సనత్నగర్, జామై ఉస్మానియా, జీడిమెట్ల, జగద్గిరిగుట్ట, కేపీహెచ్బీ, బోరబండ, పటాన్చెరు ప్రాంతాల నుంచి నడుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక బస్సులు, ప్రయాణికులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఆర్టీసీ హెల్ప్ డెస్కులు ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
హెల్ప్ డెస్క్లు :
- సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ - 9959226147
- జూబ్లీబస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్) - 9959226143
- మహాత్మాగాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్) - 9959226130
- జోనల్ కమ్యూనికేషన్ సెల్, జూబ్లీ సబ్స్టేషన్ - 9959226160
బోనాల సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు : మరోవైపు ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల సందర్భంగా పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఆగస్టు 2వ తేదీ నుంచి 4 వరకు ఆలయం చుట్టూ సుమారు 2 కిలోమీటర్ల వరకు వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆగస్టు 1వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి 4న తెల్లవారుజామున ఉదయం 3 గంటలకు జాతర పూర్తయ్యేంతవరకు వరకు కొన్ని రూట్లలో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలను నిలిపి వేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు.
ప్రధాన మళ్లింపులు ఇవే :
ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్ : ఎస్బీఐ, ప్యారడైజ్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ మార్గంలో వెళ్లే వాహనాలను మినిస్టర్ రోడ్, క్లాక్ టవర్, సంగీత్, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, చిలకలగూడ, ముషీరాబాద్, కవాడిగూడ మీదుగా మళ్లిస్తారు. ప్యారడైజ్ నుంచి బైబిల్ హౌస్ వైపు వెళ్లే వెహికల్స్ను ఎస్బీఐ లేదా క్లాక్ టవర్ మీదుగా పంపిస్తారు.
ఘస్మండి : బైబిల్ హౌస్ నుంచి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, తిరుమలగిరి వైపు వెళ్లే వాహనాలను సజ్జన్లాల్ స్ట్రీట్, రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా లేదా హిల్ స్ట్రీట్, రాణిగంజ్ మీదుగా పంపిస్తారు.
బైబిల్ హౌస్ : జబ్బార్ కాంప్లెక్స్, బన్సీలాల్పేట్ నుంచి వచ్చే వాహనదారులను కర్బలా, రాణిగంజ్ వైపుగా మళ్లిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
కర్బలా : చిల్డ్రన్స్ పార్క్, బైబిల్ హౌస్ రూట్లనుంచి నుంచి వచ్చే వాహనాలను రాణిగంజ్ క్రాస్ రోడ్స్ వైపు మళ్లిస్తారు.
రాణిగంజ్ : కర్బలా మైదాన్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు, సాధారణ వాహనాలను మినిస్టర్ రోడ్, రసూల్పురా, పీఎన్టీ ఫ్లై ఓవర్, సీటీవో, ఎస్బీఐ, వైఎంసీఏ, సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, సంగీత్, గోపాలపురం మీదుగా దారి మళ్లిస్తారు. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు చిలకలగూడ, గాంధీ హాస్పిటల్, ముషీరాబాద్, కవాడిగూడ, మారియట్ హోటల్ మీదుగా పంపిస్తారు.
ప్యారడైజ్ : పాట్నీ నుంచి వచ్చే వాహనాలను సీటీవో జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు. సీటీవో నుంచి ఎంజీ రోడ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను సింధీ కాలనీ, మినిస్టర్ రోడ్, రాణిగంజ్, కర్బలా మైదాన్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.
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