గోవా, వైజాగ్, మైసూర్ యాత్రలకు 'ఆర్టీసీ' ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు - ప్లాన్ చేస్తే సమ్మర్లో బెస్ట్ ట్రిప్ అవుద్ది!
సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఫ్యామిలీతో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఆర్టీసీ గుడ్న్యూస్ - గోవా, మైసూర్, వైజాగ్లకు ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీలను ప్రకటించిన సంస్థ - ఆన్లైన్ బుకింగ్ సదుపాయం కల్పించిన ఆర్టీసీ
Published : May 18, 2026 at 3:49 PM IST
TGSRTC Special Tour Package Details : సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేశాయి. చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీతో కలిసి పర్యాటక, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇలాంటి టూర్లకు వెళ్లేవారి జాబితాల్లో ఉన్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారి కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీసులు నడుపుతోంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీలను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో నాలుగైదు రోజుల పాటు దర్శనీయ ప్రదేశాలకు తిప్పే విధంగా ప్రణాళికలు రచించింది. వేర్వేరు డిపోల నుంచి మెట్రో డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, రాజధాని బస్సులు నడుపుతున్నట్లుగా ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. ఫ్యామిలీ, స్నేహితులతో వెళ్లే వారి కోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించారు. 30 మందికి పైగా ఉంటే బస్సును బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు కోరుతున్నారు.
టూర్ ప్యాకేజీ వివరాలు ఇవే :
గోవా టూర్ ప్యాకేజీ : మన దేశంలో ఎన్నో టూరిస్ట్ ప్రదేశాలు ఉన్నప్పటికీ అధిక శాతం మంది పర్యాటకులను అలరించే ప్రదేశాలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో గోవా ముందు వరుసలో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దేశీయ టూరిస్టులనే కాకుండా విదేశీ పర్యాటకులను కూడా విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. సముద్ర తీరాన్ని, ఆ బీచ్లను ఆస్వాదించాలనుకునే వారు ఒక్కసారైనా గోవా ట్రిప్నకు వెళ్లాలని భావిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే కుషాయిగూడ డిపో-1 గోవా టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. గోవా, గోకర్ణ, ఉడిపి, మురుడేశ్వర్, కుక్కే సుబ్రమణ్యస్వామి దేవాలయం, ధర్మస్థల తదితర దర్శనీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను సందర్శించొచ్చు. ఆసక్తి కలవారు మరిన్ని వివరాలకు 040-69440000, 040-23450033 నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు.
- టూర్ ప్యాకేజీ పేరు : గోవా టూర్ ప్యాకేజీ
- ఆర్టీసీ డిపో : కుషాయిగూడ డిపో-1
- సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు : 040-69440000, 040-23450033
మైసూర్ టూర్ ప్యాకేజీ : మైసూర్ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలనే పర్యాటకుల కోసం హైదరాబాద్-1 ఆర్టీసీ డిపో మైసూర్ టూర్ను ప్రకటించింది. ఈ మే 21వ తేదీన ప్రారంభమై ఐదు రోజుల పాటు సాగనుంది. ఇందులో భాగంగా రెండో రోజు మైసూర్ ప్యాలెస్, చాముండీ హిల్స్ను సందర్శించనున్నారు. మూడో రోజు మైసూర్ నుంచి కూర్గ్ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఉన్న మండలపట్టి వ్యూ పాయింట్, అబ్బె వాటర్ ఫాల్స్, కూర్గ్లోని రాజాసీట్ను సందర్శిస్తారు. నాలుగో రోజంతా కూర్గ్లో ఉన్న దుబరే ఏనుగు శిబిరం, కావేర్ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నిసర్గదామకు వెళ్తారు. ఐదో రోజు హైదరాబాద్ నగరానికి తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది.
- టూర్ ప్యాకేజీ పేరు : మైసూర్ టూర్ ప్యాకేజీ
- ప్రారంభమయ్యే తేదీ : మే 21
- ఆర్టీసీ డిపో : హైదరాబాద్ -1
- కాలవ్యవధి : 5 రోజులు
వైజాగ్ యాత్ర టూర్ ప్యాకేజీ : ఏపీలోని విశాఖ నగరం పర్యాటకానికి పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ ఉండే సుందరమైన బీచ్లు టూరిస్టులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. చాలా మంది పర్యాటకులకు విశాఖ అందాలు తనివితీరా ఆస్వాదించాలని ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసమే బండ్లగూడ ఆర్టీసీ డిపో ఓ ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఇందుకోసం వైజాగ్ యాత్ర పేరుతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రారంభించింది. ఇది మే 21న ప్రారంభమై 4 రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఈ టూర్లో భాగంగా వైజాగ్, సింహాచలం, అన్నవరం, బొర్రాగుహలు, విజయవాడ, శ్రీకూర్మం తదితర ప్రాంతాలను సందర్శించొచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం ఆయా ప్యాకేజీల వివరాలు తెలుసుకుని ఎంచక్కా ఫ్యామిలీతో వెళ్లి ఉల్లాసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, మరచిపోలేని అనుభూతిని పొందండి.
- టూర్ ప్యాకేజీ పేరు : వైజాగ్ యాత్ర
- ఆర్టీసీ డిపో : బండ్లగూడ
- కాలవ్యవధి : 4 రోజులు
