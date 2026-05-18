గోవా, వైజాగ్, మైసూర్​ యాత్రలకు 'ఆర్టీసీ' ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు - ప్లాన్​ చేస్తే సమ్మర్​లో బెస్ట్​ ట్రిప్ అవుద్ది!

సమ్మర్​ హాలిడేస్​లో ఫ్యామిలీతో టూర్ ప్లాన్​ చేస్తున్న వారికి ఆర్టీసీ గుడ్​న్యూస్ - గోవా, మైసూర్​, వైజాగ్​లకు ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీలను ప్రకటించిన సంస్థ - ఆన్​లైన్​ బుకింగ్ సదుపాయం కల్పించిన ఆర్టీసీ

TGSRTC Special Tour Package Details
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 3:49 PM IST

TGSRTC Special Tour Package Details : సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేశాయి. చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీతో కలిసి పర్యాటక, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇలాంటి టూర్​లకు వెళ్లేవారి జాబితాల్లో ఉన్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్. పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారి కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీసులు నడుపుతోంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక టూర్​ ప్యాకేజీలను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో నాలుగైదు రోజుల పాటు దర్శనీయ ప్రదేశాలకు తిప్పే విధంగా ప్రణాళికలు రచించింది. వేర్వేరు డిపోల నుంచి మెట్రో డీలక్స్, సూపర్​ లగ్జరీ, రాజధాని బస్సులు నడుపుతున్నట్లుగా ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. ఫ్యామిలీ, స్నేహితులతో వెళ్లే వారి కోసం ఆన్​లైన్​ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించారు. 30 మందికి పైగా ఉంటే బస్సును బుక్​ చేసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు కోరుతున్నారు.

టూర్​ ప్యాకేజీ వివరాలు ఇవే :

గోవా టూర్​ ప్యాకేజీ : మన దేశంలో ఎన్నో టూరిస్ట్​ ప్రదేశాలు ఉన్నప్పటికీ అధిక శాతం మంది పర్యాటకులను అలరించే ప్రదేశాలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో గోవా ముందు వరుసలో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దేశీయ టూరిస్టులనే కాకుండా విదేశీ పర్యాటకులను కూడా విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. సముద్ర తీరాన్ని, ఆ బీచ్​లను ఆస్వాదించాలనుకునే వారు ఒక్కసారైనా గోవా ట్రిప్​నకు వెళ్లాలని భావిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే కుషాయిగూడ డిపో-1 గోవా టూర్​ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. గోవా, గోకర్ణ, ఉడిపి, మురుడేశ్వర్, కుక్కే సుబ్రమణ్యస్వామి దేవాలయం, ధర్మస్థల తదితర దర్శనీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను సందర్శించొచ్చు. ఆసక్తి కలవారు మరిన్ని వివరాలకు 040-69440000, 040-23450033 నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు.

  • టూర్​ ప్యాకేజీ పేరు : గోవా టూర్​ ప్యాకేజీ
  • ఆర్టీసీ డిపో : కుషాయిగూడ డిపో-1
  • సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు : 040-69440000, 040-23450033

మైసూర్​ టూర్​ ప్యాకేజీ : మైసూర్​ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలనే పర్యాటకుల కోసం హైదరాబాద్​-1 ఆర్టీసీ డిపో మైసూర్​ టూర్​ను ప్రకటించింది. ఈ మే 21వ తేదీన ప్రారంభమై ఐదు రోజుల పాటు సాగనుంది. ఇందులో భాగంగా రెండో రోజు మైసూర్ ప్యాలెస్, చాముండీ హిల్స్​ను సందర్శించనున్నారు. మూడో రోజు మైసూర్ నుంచి కూర్గ్​ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఉన్న మండలపట్టి వ్యూ పాయింట్, అబ్బె వాటర్​ ఫాల్స్, కూర్గ్​లోని రాజాసీట్​ను సందర్శిస్తారు. నాలుగో రోజంతా కూర్గ్​లో ఉన్న దుబరే ఏనుగు శిబిరం, కావేర్​ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నిసర్గదామకు వెళ్తారు. ఐదో రోజు హైదరాబాద్​ నగరానికి తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది.

  • టూర్​ ప్యాకేజీ పేరు : మైసూర్ టూర్ ప్యాకేజీ
  • ప్రారంభమయ్యే తేదీ : మే 21
  • ఆర్టీసీ డిపో : హైదరాబాద్ -1
  • కాలవ్యవధి : 5 రోజులు

వైజాగ్​ యాత్ర టూర్​ ప్యాకేజీ : ఏపీలోని విశాఖ నగరం పర్యాటకానికి పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ ఉండే సుందరమైన బీచ్​లు టూరిస్టులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. చాలా మంది పర్యాటకులకు విశాఖ అందాలు తనివితీరా ఆస్వాదించాలని ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసమే బండ్లగూడ ఆర్టీసీ డిపో ఓ ప్రత్యేక టూర్​ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఇందుకోసం వైజాగ్​ యాత్ర పేరుతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రారంభించింది. ఇది మే 21న ప్రారంభమై 4 రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా వైజాగ్​, సింహాచలం, అన్నవరం, బొర్రాగుహలు, విజయవాడ, శ్రీకూర్మం తదితర ప్రాంతాలను సందర్శించొచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం ఆయా ప్యాకేజీల వివరాలు తెలుసుకుని ఎంచక్కా ఫ్యామిలీతో వెళ్లి ఉల్లాసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, మరచిపోలేని అనుభూతిని పొందండి.

  • టూర్​ ప్యాకేజీ పేరు : వైజాగ్​ యాత్ర
  • ఆర్టీసీ డిపో : బండ్లగూడ
  • కాలవ్యవధి : 4 రోజులు

