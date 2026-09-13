పండుగొచ్చిందంటే బాదుడే - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలు
వినాయక చవితి పండుగ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే 50 శాతం ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోంది. దీంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నారు.
Published : September 13, 2026 at 8:16 AM IST
Additional Charges in TGSRTC : విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు వరుస సెలవులు, సోమవారం వినాయక చవితి పండుగ నేపథ్యంలో బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో రద్దీ పెరిగింది. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని ఆర్టీసీ 'ప్రత్యేక బస్సు' పేరుతో అదనపు ఛార్జీలకు తెరలేపింది. శనివారం నుంచి సాధారణ ఛార్జీల కంటే అదనంగా 50 శాతం వసూలు చేస్తోంది. దీంతో పండుగ వేళ సొంతూళ్లకు వెళుతున్న కుటుంబాలపై అదనపు భారం పడుతోంది.
సర్వీస్ ఆధారంగా రూ.200కు పైగా భారం
ప్రయాణ దూరాన్ని అనుసరించి డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, రాజధాని ఏసీ ఇలా సర్వీసు ఆధారంగా రూ.100 నుంచి రూ.200కు పైగా భారం మోపినట్లు తెలుస్తోంది. రెగ్యులర్ బస్సుల్లో సీట్లు దొరక్కపోతే తిరుగు ప్రయాణంలోనూ ఈ భారం తప్పదు. పండుగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యేక బస్సులు నడపడం అవసరమే అయినా, అదనపు ఛార్జీల వసూళ్ల పట్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రైళ్లలో సాధారణ ఛార్జీలు
రైల్వే శాఖ 12, 13 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మార్గంలో జన సాధారణ రైళ్లను నడుపుతోంది. వీటిలో ఒక్క రూపాయి కూడా ఛార్జీ పెంచలేదని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. అయితే ఆర్టీసీ మాత్రం పెంచేసిందని వాపోతున్నారు. రెగ్యులర్ డీలక్స్ బస్సులనూ ప్రత్యేక సర్వీసుల పేరుతో తిప్పుతూ అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోందని ప్రయాణికులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ఈ రకంగా ఛార్జీలు పెంచితే మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఎలా ప్రయాణిస్తాయని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏపీలోని ప్రధాన నగరాలకూ సర్వీసులు
హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలైన కరీంనగర్, సత్తుపల్లి, వరంగల్, ఖమ్మం ప్రాంతాలకు, పట్టణాలతో పాటు ఏపీలోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలకూ ఆర్టీసీ అదనపు ఛార్జీలతో ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. వాటిలో సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్, రాజధాని ఏసీ బస్సులు అధికంగా ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక బస్సులు ఇలా
హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్కు ఏసీతో పాటు పూర్తి సౌకర్యవంతమైన సీట్లుండే రాజధానిలో టికెట్ సాధారణంగా రూ.315 అయితే, నాన్ ఏసీ డీలక్స్ ప్రత్యేక బస్సులో ప్రస్తుత టికెట్ ధర రూ.342గా ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి సత్తుపల్లి రాజధాని ఏసీ ప్రత్యేక బస్సులో వెళ్లాలంటే ఒక్కో ప్రయాణికుడు రూ.826 చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి. సాధారణ రోజుల్లో అయితే ఈ టికెట్ ధర రూ.550 మాత్రమే.
జీవో 16 ఆధారంగా ఛార్జీలు పెంపు
ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపుపై ఆర్టీసీ స్పందించింది. 2003లో జారీ చేసిన జీవో 16 ఆధారంగానే ఛార్జీలు పెంచినట్లు వెల్లడించింది. తిరుగు ప్రయాణంలో బస్సులు ఖాళీగా వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయనే అదనంగా వసూలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ప్రయాణికులకు సరిపడా బస్సులు లేక అవస్థలు
ఇదిలా ఉండగా ఈ ప్రత్యేక బస్సులు సైతం ప్రయాణికుల అవసరాలకు సరిపోవడం లేదు. సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు చాలీచాలని బస్సులతో అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. బస్సులు తక్కువ, ప్రయాణికులు ఎక్కువ ఉండడంతో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులు లేకపోవడంతో గంటల తరబడి బస్టాండ్లలోనే వేచి చూడాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.
ప్రైవేట్ వాహనాల మోత
సమయానికి బస్సులు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాధారణ ఛార్జీలనే వసూలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు అనేక మంది ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాటిల్లోనూ అధికంగా వసూలు చేస్తున్నాయని వాపోతున్నారు. సొంతూళ్లకు వెళ్లే తాము తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఛార్జీల భారం మోస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ మొత్తం చుట్టేయడానికి గ్రేటర్ ఆర్టీసీ గుడ్న్యూస్ - 15 బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభం
రాఖీకి 5 వేల 'స్పెషల్' బస్సులు - ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన ప్రయాణ ప్రాంగణాలు