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ఆర్టీసీలో ఎన్నికల నగారా - గుర్తింపు సంఘాల ఎలక్షన్​ షెడ్యూల్ విడుదల

ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత టీజీఎస్​ఆర్టీసీలో గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈనెల 21 నుంచే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుండగా అక్టోబర్ 9న ఎన్నికలు, అక్టోబర్ 17న ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.

TGSRTC Recognized Unions Elections
ఆర్టీసీలో గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 8:18 PM IST

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TGSRTC Recognized Unions Elections : తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో (టీజీఎస్​ఆర్టీసీ) మరోసారి గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. కార్మికులు ఎనిమిదేళ్లుగా ఈ ఎన్నికల కోసం ఎదురుచూస్తుండగా ఎట్టకేలకు షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఈ మేరకు కార్మిక శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్, ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నెల 21 నుంచే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అక్టోబర్ 9న ఎన్నికలు జరుగుతాయని, అక్టోబర్ 26న తుది ఓటరు జాబితాను అన్ని జిల్లాల్లో విడుదల చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొన్నారు. చివరగా అక్టోబర్ 17న ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. కాగా ఆర్టీసీలో చివరిసారిగా 2016 జులై 19న గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు జరిగాయి.

గుర్తింపు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్టీసీలో అనేక కార్మిక యూనియన్లు ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వాటిని మాత్రమే గుర్తింపు సంఘంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గుర్తింపు పొందిన యూనియన్లు రీజియన్, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో పనిచేస్తాయి. ఈ రెండింటి ఎన్నికలకు కూడా వేర్వేరు బ్యాలెట్ పత్రాలను ఉపయోగిస్తారు. కార్మికుల వేతనాలు, బోనస్‌లు, కరవు భత్యం(డీఏ), సర్వీస్ నిబంధనలు, తదితర అంశాలపై సంస్థ యాజమాన్యం సర్కారుతో చర్చలు జరిపే చట్టపరమైన హక్కు ఈ గుర్తింపు సంఘాలకే ఉంటుంది. కార్మికుల తరపున ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంలో కూడా గుర్తింపు సంఘాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రీజియన్​లో పనిచేసే అధికారి స్థాయి మినహాయించి మిగిలిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులందరూ ఓటు వేయడానికి అర్హులు.

ప్రచారం ప్రారంభించిన సంఘాలు
వాస్తవానికి ఈ ఎన్నికలు 2018లోనే జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ అప్పటి ప్రభుత్వం వీటిని నిర్వహించలేదు. అయితే ఈసారి దాదాపు 48 వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలను పురస్కరించుకుని ఇప్పటికే పలు కార్మిక సంఘాలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. కార్మికుల సమస్యలు, వేతన సవరణ, ఉద్యోగ భద్రత వంటి అంశాలే ప్రధాన ఎజెండాగా మారాయి. ఎన్నికలను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు కార్మిక శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేస్తోంది.

ఆర్టీసీ సంఘాల ఎన్నికల పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే

  • సెప్టెంబర్ 18: ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
  • సెప్టెంబర్ 21: ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సంఘాల సమ్మతి
  • సెప్టెంబర్ 22: యూనియన్లకు ఓటర్ ​లిస్ట్ అందించడంతో పాటు అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 24: ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు దాఖలు చేసే అవకాశం
  • సెప్టెంబర్ 25: సంఘాలకు తుది ఓటర్ల జాబితా అందజేత
  • సెప్టెంబర్ 26: యూనియన్లకు ఎన్నికల గుర్తుల కేటాయింపు, రిటర్నింగ్ అధికారికి తుది ఓటర్ల జాబితా అప్పగింత
  • సెప్టెంబర్ 29: యూనియన్లకు నమూనా బ్యాలెట్ పత్రాల సమర్పణ
  • అక్టోబర్ 09: ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్
  • అక్టోబర్ 14, 15: పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటింగ్
  • అక్టోబర్ 17: ఫలితాల వెల్లడి

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