దురుసుతనం వద్దు, మర్యాదగా మాట్లాడండి : సిబ్బందికి ఆర్టీసీ సూచన
ఉద్యోగుల పనితీరు, వారి ప్రవర్తన విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్టీసీ సూచన - ప్రయాణికులతో స్నేహపూర్వకంగా, మర్యాదగా వ్యవహరించాలని ఆదేశం - ఆరోగ్యం బాగోలేని ఉద్యోగుల స్థానంలో వారి పిల్లలకు అవకాశం
Published : November 16, 2025 at 5:31 PM IST
Disciplinary Action In TGSRTC : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలను గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో ఆర్టీసీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రయాణాలకే కాకుండా కార్గో రవాణాలోనూ ఆర్టీసీ ప్రముఖంగా వ్యవహరిస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు ప్రత్యేకంగా మహాలక్ష్మి పథకం ప్రారంభించింది. దీంతో సుదూర ప్రాంతాలకు సైతం వారు సులువుగా ప్రయాణాలు సాగించగలుగుతున్నారు. దీనితో పాటు పండగల సందర్భంగా, ఆలయాల సందర్శనలకు ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతుంది.
అయితే ప్రయాణాలు చేసే సమయాల్లో కొన్ని సార్లు డ్రైవర్లు, కండక్టర్ల నుంచి దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారని, పరుష పదజాలంతో మాట్లాడుతున్నారని తరచుగా చూస్తునే ఉంటాం. వీటిపై అనేక సార్లు ఆర్టీసీ అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీనిపై యాజమాన్యం తాజాగా స్పందించింది. ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై దృష్టి సారించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
రీజియన్ల వారీగా సమావేశాలు : తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ) కొత్త క్రమశిక్షణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అదే సమయంలో ఆరోగ్య సమస్యలున్న ఉద్యోగుల సేవల విషయంపైనా దృష్టి సారించింది. ఆర్టీసీలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తొమ్మిది వేలకు పైగా బస్సులున్నాయి. అవి రోజూ 42 లక్షల కిలో మీటర్ల మేర తిరుగుతూ, సగటున 58 లక్షల మంది ప్రయాణికుల్ని గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇటీవల రీజియన్ల వారీగా అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించింది.
క్రమశిక్షణ దిశగా అడుగులు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయి విషయాలు తెలుసుకుంటూనే ఉద్యోగుల పనితీరు, వారి ప్రవర్తన విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు, ఉద్యోగులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రయాణికులతో కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు మాట్లాడే తీరుపై ఆర్టీసీకి ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటిని తగ్గించడంపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టి పెట్టింది. 'ప్రయాణికులతో స్నేహపూర్వకంగా, మర్యాదగా వ్యవహరించాలి. వారి మనసు నొప్పించేలా మాట్లాడొద్దు. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు రావొద్దు' అని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
సిబ్బందిని ప్రొత్సహించేలా : వీటితో పాటు డ్రైవర్లు, కండక్టర్లతో కొందరు అధికారులు, సూపర్ వైజర్లు వ్యవహరించే తీరు విషయం పైనా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. అవమానకరంగా కాకుండా వారిని ప్రోత్సహించేలా మాట్లాడాలని అధికారులు, సూపర్వైజర్లను ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. కిందిస్థాయి ఉద్యోగులతో దురుసుగా మాట్లాడితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.
అనారోగ్యంగా ఉన్న ఉద్యోగుల స్థానంలో : సంస్థలో క్రమశిక్షణతో పాటు సిబ్బంది ఆరోగ్య సమస్యలపై కూడా ఉన్నతాధికారులు దృష్టిసారించారు. అనారోగ్య సమస్యలతో కొందరు ఎక్కువగా సెలవులు పెట్టడంతో బస్ ట్రిప్లను క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తోందని గుర్తించారు. ఇలా ఆరోగ్యం బాగోలేక విధులకు అన్ఫిట్గా ఉండే ఉద్యోగుల స్థానంలో వారి పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించే విషయంపై అధికారులు ఇటీవల సమావేశాల్లో ఆలోచించినట్లు తెలిసింది.
ఖర్చులు తగ్గించేందుకు అడుగులు : ఆర్టీసీ నిర్వహణ వ్యయంలో ఉద్యోగుల వేతనాలు, డీజిల్ ఖర్చులు ప్రధానమైనవి. బస్సులకు అధిక మైలేజీ వచ్చేలా, డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించేలా వాహనాలను నడపాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. టైర్ల జీవితకాలం పెంచడం, బ్రేక్డౌన్లు తగ్గించడం, స్పేర్పార్టుల వాడకం మరింత సమర్థంగా ఉండాలని నిర్ణయించింది.
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం అని సంస్థ చెబుతుంది. దీనికి అనుగుణంగా ప్రయాణికులకు, ఉద్యోగుల మెరుగైన సేవలు అందేలా చర్యలు ప్రారంభించడంపై ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాత్రి వరకు డ్రైవింగ్ చేయాలి - మళ్లీ తెల్లవారుజామునే స్టీరింగ్ పట్టాలి - నిద్రపోయేది నాలుగైదు గంటలే
ఆర్టీసీ బస్సు రిజర్వేషన్ ఇక ఈజీ - గూగుల్ మ్యాప్లో టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు!